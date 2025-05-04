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Очевидцы рассказали о работе МЧС на месте пожара на юго-западе Москвы

Очевидцы рассказали о работе МЧС на месте пожара на юго-западе Москвы - РИА Новости, 05.05.2025

Очевидцы рассказали о работе МЧС на месте пожара на юго-западе Москвы

Сотрудники МЧС оперативно приехали на место пожара в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-04T23:27:00+03:00

2025-05-04T23:27:00+03:00

2025-05-05T00:15:00+03:00

происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС оперативно приехали на место пожара в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости очевидцы. Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. Две квартиры загорелись, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС РФ, два человека погибли. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что произошел взрыв бытового газа на девятом этаже. "МЧС - молодцы ребята. Очень оперативно. Быстро приехали", - рассказал очевидец Сергей, который в момент взрыва проходил мимо подъезда. "Они прибыли за две минуты", - добавил очевидец Максим, который в момент начала пожара поднялся на девятый этаж дома, чтобы помочь с эвакуацией.

https://ria.ru/20250504/pozhar-2014935128.html

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Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа Взрыв бытового газа произошел в квартире в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как передает корреспондент агентства, проход к дому оцеплен, у здания работает газовая служба. 2025-05-04T23:27 true PT0M08S

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы