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В Магаданской области сноубордистки попали под лавину на горнолыжной трассе
В Магаданской области сноубордистки попали под лавину на горнолыжной трассе - РИА Новости, 04.05.2025
В Магаданской области сноубордистки попали под лавину на горнолыжной трассе
Спасатели выехали в район Карамкенского перевала в Магаданской области, где в воскресенье на двух сноубордисток сошла лавина, одна смогла выбраться... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T15:39:00+03:00
2025-05-04T15:39:00+03:00
2025-05-04T15:50:00+03:00
магаданская область
россия
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МАГАДАН, 4 мая - РИА Новости. Спасатели выехали в район Карамкенского перевала в Магаданской области, где в воскресенье на двух сноубордисток сошла лавина, одна смогла выбраться самостоятельно, сообщает ГУМЧС России по региону. "В районе Карамкенского перевала снежная масса сошла на необорудованную горнолыжную трассу. Под лавиной оказались две девушки. Одна выбралась, и сама дошла до поселка. Местонахождение второй неизвестно. На ее поиски выдвинулись шесть сотрудников и две единицы техники поисково-спасательного отряда ГУМЧС России по Магаданской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250407/lavina-2009764557.html
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магаданская область, россия, происшествия
Магаданская область, Россия, Происшествия
В Магаданской области сноубордистки попали под лавину на горнолыжной трассе
МЧС: под Магаданом 2 сноубордистки попали под лавину на горнолыжной трассе