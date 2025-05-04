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В Магаданской области сноубордистки попали под лавину на горнолыжной трассе - РИА Новости, 04.05.2025
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15:39 04.05.2025 (обновлено: 15:50 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/mchs-2014894509.html
В Магаданской области сноубордистки попали под лавину на горнолыжной трассе
В Магаданской области сноубордистки попали под лавину на горнолыжной трассе - РИА Новости, 04.05.2025
В Магаданской области сноубордистки попали под лавину на горнолыжной трассе
Спасатели выехали в район Карамкенского перевала в Магаданской области, где в воскресенье на двух сноубордисток сошла лавина, одна смогла выбраться... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T15:39:00+03:00
2025-05-04T15:50:00+03:00
магаданская область
россия
происшествия
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МАГАДАН, 4 мая - РИА Новости. Спасатели выехали в район Карамкенского перевала в Магаданской области, где в воскресенье на двух сноубордисток сошла лавина, одна смогла выбраться самостоятельно, сообщает ГУМЧС России по региону. "В районе Карамкенского перевала снежная масса сошла на необорудованную горнолыжную трассу. Под лавиной оказались две девушки. Одна выбралась, и сама дошла до поселка. Местонахождение второй неизвестно. На ее поиски выдвинулись шесть сотрудников и две единицы техники поисково-спасательного отряда ГУМЧС России по Магаданской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250407/lavina-2009764557.html
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магаданская область, россия, происшествия
Магаданская область, Россия, Происшествия
В Магаданской области сноубордистки попали под лавину на горнолыжной трассе

МЧС: под Магаданом 2 сноубордистки попали под лавину на горнолыжной трассе

© Фото : МЧС России/TelegramСпасатели в районе Карамкенского перевала в Магаданской области, где на двух сноубордисток сошла лавина
Спасатели в районе Карамкенского перевала в Магаданской области, где на двух сноубордисток сошла лавина - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Спасатели в районе Карамкенского перевала в Магаданской области, где на двух сноубордисток сошла лавина
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МАГАДАН, 4 мая - РИА Новости. Спасатели выехали в район Карамкенского перевала в Магаданской области, где в воскресенье на двух сноубордисток сошла лавина, одна смогла выбраться самостоятельно, сообщает ГУМЧС России по региону.
"В районе Карамкенского перевала снежная масса сошла на необорудованную горнолыжную трассу. Под лавиной оказались две девушки. Одна выбралась, и сама дошла до поселка. Местонахождение второй неизвестно. На ее поиски выдвинулись шесть сотрудников и две единицы техники поисково-спасательного отряда ГУМЧС России по Магаданской области", - говорится в сообщении.
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