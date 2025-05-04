https://ria.ru/20250504/mask-2014837770.html

Зрительный имплант Blindsight впервые вживят человеку, заявил Маск

Зрительный имплант Blindsight впервые вживят человеку, заявил Маск - РИА Новости, 04.05.2025

Зрительный имплант Blindsight впервые вживят человеку, заявил Маск

Американский миллиардер, владелец компании Neuralink Илон Маск в интервью телеканалу Fox News выразил уверенность в том, что компания сможет вживить человеку... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T07:41:00+03:00

2025-05-04T07:41:00+03:00

2025-05-04T07:41:00+03:00

технологии

илон маск

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Американский миллиардер, владелец компании Neuralink Илон Маск в интервью телеканалу Fox News выразил уверенность в том, что компания сможет вживить человеку зрительный имплант Blindsight в течение следующих 12 месяцев. В конце марта Маск заявил, что Neuralink впервые вживит человеку имплант, который поможет людям с нарушениями зрения, в конце 2025 года. "Надеюсь, что мы сможем вживить человеку первый имплант Blindsight позже в этом году. Я вполне уверен, что мы сможем это сделать в течение следующих 12 месяцев", - сказал Маск. Помимо этого, предприниматель надеется, что будущие разработки Neuralink позволят ходить людям с повреждениями позвоночника. В январе Маск сообщил, что имплант от компании Neuralink планируют вживить 20-30 людям в 2025 году. В сентябре 2024 года миллиардер заявил, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, причем в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку. По словам миллиардера, сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и сможет улавливать В январе 2024 года Маск сообщил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Ноланд Арбо, который оказался полностью парализован в результате несчастного случая, в котором был поврежден его спинной мозг. По технологии Neuralink в область мозга Арбо, отвечающую за обработку команд двигательному аппарату, было имплантировано небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку, от которого отходят микропровода с электродами, получающими сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга передаются в приложение на компьютере и таким образом владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли". Согласно заявлению компании, технология призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности. Нолан Арбо позднее рассказал РИА Новости, что несмотря на то, что ранее часть электродов отошла от мозга (сейчас "действуют плюс-минус 15%"), эффективность работы устройства у него в мозгу только растёт. По словам Арбо, если со следующим участником эксперимента удастся добиться работы всех 100% или 90% нитей электродов, то "он сможет сделать то, что недоступно мне сейчас, и это дает большую надежду на будущее".

https://ria.ru/20250111/mask-1993245068.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, илон маск, в мире