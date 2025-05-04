"В Евангелии об этом ни слова". Кем на самом деле была Мария Магдалина
Православные отмечают неделю жен-мироносиц
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных наступила неделя жен-мироносиц, первыми увидевших воскресшего Иисуса. Среди них — Мария Магдалина. С этой женщиной до сих пор много непонятного. Одни говорят: "блудница", другие — чуть ли не "супруга Христа". Как ученые отделяют правду от домыслов — в материале РИА Новости.
Она была первой
Парадоксально, но в самые драматические моменты земной жизни — предательство Иуды, суд и казнь — ученики (за исключением Иоанна) покинули Христа. Тот же Петр — первый среди апостолов — трижды публично отрекся от него.
На Голгофу Спасителя сопровождали... женщины. Помимо Девы Марии, евангелисты называют разные имена: Иоанна, Мария — мать Иакова, Саломия, Сусанна... Но одно упоминается в каждом из Благовествований — Мария Магдалина.
Ей и остальным впоследствии выпала честь первыми лицезреть воскресшего Иисуса. На третий день после распятия, как того требовал иудейский обычай, они отправились к могиле Учителя — чтобы помазать его тело миром (священным маслом).
"И вот, сделалось великое землетрясение, — свидетельствует евангелист Матфей, — ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был как молния, и одежда его бела, как снег".
Божий посланник велел женам возвращаться и возвестить ученикам о воскресении. А на обратном пути мироносицам явился сам Христос.
При этом Иоанн Богослов, например, утверждает, что первой Спасителя увидела именно Мария Магдалина.
Помимо этого, Евангелие упоминает ее шесть раз. У Марка и Луки, в частности, есть рассказ о пребывании Иисуса в Галилее — когда он изгнал из Марии семь бесов и та последовала за ним. А вот о ее дальнейшей судьбе — ни слова.
В житии святой, написанном святителем Дмитрием Ростовским, сказано: проведя некоторое время после воскресения Христа в Иерусалиме, Мария вместе с Богородицей и Иоанном Богословом отправилась в Эфес. Проповедовала, а затем совершила собственное миссионерское путешествие по территории современной Италии.
Папа ошибся
Но вот странность: в культуре наиболее распространенный образ Марии Магдалины — это "святая грешница". Причем так говорили уже в XIII столетии. Более того, известно, кто это придумал. В 591 году папа римский Григорий Великий во время проповеди сказал: "Та, которую Лука называет грешной женщиной (она, согласно Евангелию, помазала ноги Христа ароматными маслами. — Прим. ред.), которую Иоанн называет Марией (из Вифании), мы считаем, есть та Мария, из которой семь бесов были изгнаны, по свидетельству Марка".
Это положило начало целой художественной традиции. Однако папа все-таки ошибся. Ни один из евангелистов не называет полного имени той блудницы, что помазала ноги Христа.
Вероятнее всего, полагают современные библеисты, произошло слияние двух похожих персонажей. В действительности же речь идет о разных женщинах.
Находка бизнесмена
Не менее популярна и другая версия: Мария Магдалина якобы была женой Иисуса. Обсуждать эту гипотезу начали в 2012-м — когда был опубликован фрагмент папируса с текстом на коптском языке.
"Иисус сказал им: "Моя жена", — гласил манускрипт. Далее фраза обрывалась.
Некоторые специалисты приписали авторство гностикам — последователям раннехристианской секты. В этой традиции евангельские сказания и история человечества тесно связаны: пришествие в мир Спасителя, его проповедь и воскресение — не просто эпизоды, а довольно долго продолжающиеся события. И Мария Магдалина — носительница тайн Христа.
Правда, за сотни лет лексика сильно изменилась: древнее "жена" далеко не то же, что в нынешнем понимании. Да и о семейном родстве с Иисусом у гностиков речи не идет.
В 2016-м выяснилось, что тот самый папирус с загадочной записью — подделка. Владелец "бесценного артефакта" — бизнесмен Уолтер Фриц — не нашел другого способа подзаработать.
Последний вопрос
Автор всемирно известных бестселлеров Дэн Браун тоже считал святую супругой Христа, чем ввел своих фанатов в заблуждение. Они верили, что писатель опирался на реальные документы — некие христианские источники первых веков.
Витающего в облаках литератора опустил на землю американский библеист Эрман Барт.
"Лишь более поздние источники предполагают близость между Иисусом и Марией. В самых ранних нет ни намека, ни проблеска вероятности, что между ними было что-либо особое", — отмечает он в одной из научных статей.
"Лишь более поздние источники предполагают близость между Иисусом и Марией. В самых ранних нет ни намека, ни проблеска вероятности, что между ними было что-либо особое", — отмечает он в одной из научных статей.
Кроме того, Барт представил самое простое обоснование — логическое.
"Если Христос был женат и это было известно, почему авторы Евангелий не сказали об этом ни слова? И если его женой была Мария Магдалина, отчего они ни разу не отметили это, хотя упоминают ее?" — спрашивает он.
"Если Христос был женат и это было известно, почему авторы Евангелий не сказали об этом ни слова? И если его женой была Мария Магдалина, отчего они ни разу не отметили это, хотя упоминают ее?" — спрашивает он.
Как бы то ни было, для верующих важны не слухи и домыслы вокруг Марии Магдалины, а ее неоценимый вклад в дело распространения Благой Вести и беззаветное служение Христу.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетитель у картины Эль Греко "Кающаяся Мария Магдалина" на пресс-показе выставки "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ
Посетитель у картины Эль Греко "Кающаяся Мария Магдалина" на пресс-показе выставки "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ