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В Киргизии движение "Победа 9/45" раздало 50 тысяч георгиевских ленточек - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:37 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/lentochki-2014886083.html
В Киргизии движение "Победа 9/45" раздало 50 тысяч георгиевских ленточек
В Киргизии движение "Победа 9/45" раздало 50 тысяч георгиевских ленточек - РИА Новости, 04.05.2025
В Киргизии движение "Победа 9/45" раздало 50 тысяч георгиевских ленточек
Активисты движения "Победа 9/45" раздали около 50 тысяч георгиевских ленточек в Бишкеке и Оше, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Евразия" РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:37:00+03:00
2025-05-04T14:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Активисты движения "Победа 9/45" раздали около 50 тысяч георгиевских ленточек в Бишкеке и Оше, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Евразия" "На сегодняшний день в Бишкеке и Оше роздано уже около 50 000 георгиевских ленточек. Акция международного патриотического движения "Победа 9/45" проходит в Киргизии и продлится до 9 мая. Активисты не только раздавали ленты, но и рассказывали об истории их появления, правилах ношения и значении этой традиции в патриотическом воспитании", - сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Евразия". Вице-спикер Государственной думы РФ и председатель оргкомитета движения "Победа 9/45" Борис Чернышов добавил, что сегодня как никогда важно объединять усилия ради сохранения исторической памяти. "Георгиевская ленточка - это не просто символ Победы. Это знак нашей личной благодарности и глубокого уважения к тем, кто защитил родину. Мы гордимся, что молодёжь Кыргызстана активно включается в патриотическую повестку", - цитирует Чернышова пресс-служба организации. Патриотическое движение "Победа 9/45" создано в рамках АНО "Евразии" для сохранения исторической памяти и увековечения подвига павших, патриотического воспитания молодежи, а также противодействия фальсификации истории. Для укрепления дружбы и сохранения исторического наследия братских народов и развития межкультурного сотрудничества движение "Победа 9/45" поддерживает и организует проекты и акции в разных странах.
https://ria.ru/20250504/programma-2014885089.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, борис чернышов (депутат), киргизия, бишкек, ош, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Борис Чернышов (депутат), Киргизия, Бишкек, Ош, В мире
В Киргизии движение "Победа 9/45" раздало 50 тысяч георгиевских ленточек

Активисты движения "Победа 9/45" раздали 50 тыс георгиевских ленточек в Киргизии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВолонтер раздает георгиевские ленточки
Волонтер раздает георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Волонтер раздает георгиевские ленточки . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Активисты движения "Победа 9/45" раздали около 50 тысяч георгиевских ленточек в Бишкеке и Оше, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Евразия"
«
"На сегодняшний день в Бишкеке и Оше роздано уже около 50 000 георгиевских ленточек. Акция международного патриотического движения "Победа 9/45" проходит в Киргизии и продлится до 9 мая. Активисты не только раздавали ленты, но и рассказывали об истории их появления, правилах ношения и значении этой традиции в патриотическом воспитании", - сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Евразия".
Вице-спикер Государственной думы РФ и председатель оргкомитета движения "Победа 9/45" Борис Чернышов добавил, что сегодня как никогда важно объединять усилия ради сохранения исторической памяти.
«
"Георгиевская ленточка - это не просто символ Победы. Это знак нашей личной благодарности и глубокого уважения к тем, кто защитил родину. Мы гордимся, что молодёжь Кыргызстана активно включается в патриотическую повестку", - цитирует Чернышова пресс-служба организации.
Патриотическое движение "Победа 9/45" создано в рамках АНО "Евразии" для сохранения исторической памяти и увековечения подвига павших, патриотического воспитания молодежи, а также противодействия фальсификации истории. Для укрепления дружбы и сохранения исторического наследия братских народов и развития межкультурного сотрудничества движение "Победа 9/45" поддерживает и организует проекты и акции в разных странах.
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