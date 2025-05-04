https://ria.ru/20250504/lentochki-2014886083.html

В Киргизии движение "Победа 9/45" раздало 50 тысяч георгиевских ленточек

В Киргизии движение "Победа 9/45" раздало 50 тысяч георгиевских ленточек - РИА Новости, 04.05.2025

В Киргизии движение "Победа 9/45" раздало 50 тысяч георгиевских ленточек

Активисты движения "Победа 9/45" раздали около 50 тысяч георгиевских ленточек в Бишкеке и Оше, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Евразия" РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T14:37:00+03:00

2025-05-04T14:37:00+03:00

2025-05-04T14:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Активисты движения "Победа 9/45" раздали около 50 тысяч георгиевских ленточек в Бишкеке и Оше, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Евразия" "На сегодняшний день в Бишкеке и Оше роздано уже около 50 000 георгиевских ленточек. Акция международного патриотического движения "Победа 9/45" проходит в Киргизии и продлится до 9 мая. Активисты не только раздавали ленты, но и рассказывали об истории их появления, правилах ношения и значении этой традиции в патриотическом воспитании", - сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Евразия". Вице-спикер Государственной думы РФ и председатель оргкомитета движения "Победа 9/45" Борис Чернышов добавил, что сегодня как никогда важно объединять усилия ради сохранения исторической памяти. "Георгиевская ленточка - это не просто символ Победы. Это знак нашей личной благодарности и глубокого уважения к тем, кто защитил родину. Мы гордимся, что молодёжь Кыргызстана активно включается в патриотическую повестку", - цитирует Чернышова пресс-служба организации. Патриотическое движение "Победа 9/45" создано в рамках АНО "Евразии" для сохранения исторической памяти и увековечения подвига павших, патриотического воспитания молодежи, а также противодействия фальсификации истории. Для укрепления дружбы и сохранения исторического наследия братских народов и развития межкультурного сотрудничества движение "Победа 9/45" поддерживает и организует проекты и акции в разных странах.

https://ria.ru/20250504/programma-2014885089.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, борис чернышов (депутат), киргизия, бишкек, ош, в мире