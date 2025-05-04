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Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию между Нью-Дели и Исламабадом
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию между Нью-Дели и Исламабадом - РИА Новости, 04.05.2025
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию между Нью-Дели и Исламабадом
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхак Даром, в ходе которого подчеркнул готовность Москвы содействовать... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T20:29:00+03:00
2025-05-04T20:29:00+03:00
2025-05-04T20:31:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхак Даром, в ходе которого подчеркнул готовность Москвы содействовать урегулированию противоречий Исламабада и Нью-Дели, сообщил в воскресенье МИД России."Особое внимание было уделено значительному росту напряжённости между Нью-Дели и Исламабадом. С российской стороны была подчеркнута готовность содействовать политическому урегулированию ситуации, возникшей в результате теракта 22 апреля в районе города Пахалгама, при наличии обоюдного желания Исламабада и Нью-Дели", - говорится в сообщении в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.Отмечается, что разговор прошел по инициативе пакистанской стороны.В субботу Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В ходе беседы глава МИД РФ призвал к урегулированию разногласий между властями в Нью-Дели и Исламабаде политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе, согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, россия, индия, пакистан, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид пакистана
В мире, Россия, Индия, Пакистан, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Пакистана
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию между Нью-Дели и Исламабадом
Лавров: РФ готова содействовать разрешению противоречий Индии и Пакистана