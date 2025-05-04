Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по дому и автозаправке в Курской области - РИА Новости, 04.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 04.05.2025 (обновлено: 15:47 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/kurskaya-2014876528.html
ВСУ нанесли удар по дому и автозаправке в Курской области
ВСУ нанесли удар по дому и автозаправке в Курской области - РИА Новости, 04.05.2025
ВСУ нанесли удар по дому и автозаправке в Курской области
ВСУ с помощью беспилотников нанесли удар по автозаправочной станции и жилому дому в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:37:00+03:00
2025-05-04T15:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
глушковский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
КУРСК, 4 мая — РИА Новости. ВСУ с помощью беспилотников нанесли удар по автозаправочной станции и жилому дому в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."ВСУ продолжают подлые атаки против гражданских объектов и инфраструктуры Курской области. Ночью FPV-дрон нанес удар по автозаправочной станции на трассе вблизи поселка Колячек Хомутовского района. Произошло возгорание топливно-заправочной колонки", — написал он, добавив, что его полностью ликвидировали через десять минут.Кроме того, в воскресенье рано утром FPV-дрон атаковал жилой дом в селе Званном Глушковского района. Сгорел стоящий во дворе автомобиль марки Chevrolet Niva, но погибших и пострадавших нет, уточнил врио главы региона."Вновь обращаюсь к жителям с просьбой воздержаться от поездок в районы приграничья, в так называемую красную зону, а также в населенные пункты, въезд куда ограничен в связи с проводимым разминированием. Там по-прежнему крайне опасно. Берегите себя!" — подчеркнул Хинштейн. После полного освобождения Курской области российскими военными ВСУ продолжают обстрелы и налеты на регион с помощью БПЛА. На его территории действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250504/prestupleniya-2014836524.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
глушковский район
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, глушковский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Глушковский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по дому и автозаправке в Курской области

Хинштейн: дроны ВСУ атаковали дом и автозаправку в двух районах Курской области

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России на месте пожара
Сотрудник МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 4 мая — РИА Новости. ВСУ с помощью беспилотников нанесли удар по автозаправочной станции и жилому дому в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"ВСУ продолжают подлые атаки против гражданских объектов и инфраструктуры Курской области. Ночью FPV-дрон нанес удар по автозаправочной станции на трассе вблизи поселка Колячек Хомутовского района. Произошло возгорание топливно-заправочной колонки", — написал он, добавив, что его полностью ликвидировали через десять минут.
Секретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Боевики ВСУ в Курской области вели себя как фашисты, заявил Алаудинов
Вчера, 07:20
Кроме того, в воскресенье рано утром FPV-дрон атаковал жилой дом в селе Званном Глушковского района. Сгорел стоящий во дворе автомобиль марки Chevrolet Niva, но погибших и пострадавших нет, уточнил врио главы региона.
"Вновь обращаюсь к жителям с просьбой воздержаться от поездок в районы приграничья, в так называемую красную зону, а также в населенные пункты, въезд куда ограничен в связи с проводимым разминированием. Там по-прежнему крайне опасно. Берегите себя!" — подчеркнул Хинштейн.
После полного освобождения Курской области российскими военными ВСУ продолжают обстрелы и налеты на регион с помощью БПЛА. На его территории действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГлушковский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала