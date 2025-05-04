https://ria.ru/20250504/kurskaya-2014876528.html

ВСУ нанесли удар по дому и автозаправке в Курской области

ВСУ нанесли удар по дому и автозаправке в Курской области - РИА Новости, 04.05.2025

ВСУ нанесли удар по дому и автозаправке в Курской области

ВСУ с помощью беспилотников нанесли удар по автозаправочной станции и жилому дому в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T13:37:00+03:00

2025-05-04T13:37:00+03:00

2025-05-04T15:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

глушковский район

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 4 мая — РИА Новости. ВСУ с помощью беспилотников нанесли удар по автозаправочной станции и жилому дому в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."ВСУ продолжают подлые атаки против гражданских объектов и инфраструктуры Курской области. Ночью FPV-дрон нанес удар по автозаправочной станции на трассе вблизи поселка Колячек Хомутовского района. Произошло возгорание топливно-заправочной колонки", — написал он, добавив, что его полностью ликвидировали через десять минут.Кроме того, в воскресенье рано утром FPV-дрон атаковал жилой дом в селе Званном Глушковского района. Сгорел стоящий во дворе автомобиль марки Chevrolet Niva, но погибших и пострадавших нет, уточнил врио главы региона."Вновь обращаюсь к жителям с просьбой воздержаться от поездок в районы приграничья, в так называемую красную зону, а также в населенные пункты, въезд куда ограничен в связи с проводимым разминированием. Там по-прежнему крайне опасно. Берегите себя!" — подчеркнул Хинштейн. После полного освобождения Курской области российскими военными ВСУ продолжают обстрелы и налеты на регион с помощью БПЛА. На его территории действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250504/prestupleniya-2014836524.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, глушковский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины