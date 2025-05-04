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Курск встретил самарский автопробег по городам-героям
Курск встретил самарский автопробег по городам-героям - РИА Новости, 04.05.2025
Курск встретил самарский автопробег по городам-героям
Стартовавший в Самаре приуроченный к 80-летию Победы патриотический автопробег по городам-героям воинской славы и трудовой доблести встретили в Курске на... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T19:51:00+03:00
2025-05-04T19:51:00+03:00
2025-05-04T19:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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КУРСК, 4 мая - РИА Новости. Стартовавший в Самаре приуроченный к 80-летию Победы патриотический автопробег по городам-героям воинской славы и трудовой доблести встретили в Курске на территории парка "Патриот", где участники возложили цветы к мемориальному комплексу "Курская дуга", передает корреспондент РИА Новости. Масштабный патриотический автопробег по городам-героям воинской славы и трудовой доблести стартовал в пятницу в Самаре и Волгограде, а завершится 6 мая на Поклонной горе в Москве. Всего акция охватит несколько городов: Саратов, Воронеж, Курск, Орел и Тулу. Мероприятие проводится по федеральному партийному проекту "Историческая память" "Единой России". К автопробегу присоединились активисты партии, участники и ветераны СВО, а также молодогвардейцы и волонтеры. В воскресенье автоколонна прибыла в Курск для возложения цветов к мемориальному комплексу "Курская дуга" в парке "Патриот". "Самарцы большие молодцы, и пробег, который они сейчас организовали, это очень здорово… Отличие Великой Отечественной войны от многих других воинств, сражений, в том, что коснулась она каждой без исключения семьи. Что в Самарской, что в Курской области, что в Саратове, что в Воронеже, что в Туле, что в Белгороде - везде провожали на фронт. И, к сожалению, большинство назад домой не вернулось. Но сегодня Курская область на особом положении. И сегодня освобожденная от нацистов, она вновь демонстрирует всему миру свою непокоренность, и внуки и правнуки солдат той великой победы добывают сегодня победу в специальной военной операции", - заявил Хинштейн в ходе церемонии возложения цветов в рамках патриотического автопробега.
https://ria.ru/20250503/donetsk-2014818454.html
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Автопробег по городам-героям воинской славы и трудовой доблести встретили в Курске
Стартовавший в Самаре автопробег по городам-героям воинской славы и трудовой доблести встретили в Курске на территории парка "Патриот", где участники возложили цветы к мемориальному комплексу "Курская дуга", передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы, стартовало в пятницу, а завершится 6 мая на Поклонной горе в Москве. Всего акция охватит несколько городов: Саратов, Воронеж, Курск, Орел и Тулу.
2025-05-04T19:51
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Саратов, Курск, Патриот, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, Россия
Курск встретил самарский автопробег по городам-героям
Курск встретил самарский автопробег по городам воинской славы к юбилею Победы