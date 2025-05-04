https://ria.ru/20250504/kursk-2014918501.html

Курск встретил самарский автопробег по городам-героям

Курск встретил самарский автопробег по городам-героям - РИА Новости, 04.05.2025

Курск встретил самарский автопробег по городам-героям

Стартовавший в Самаре приуроченный к 80-летию Победы патриотический автопробег по городам-героям воинской славы и трудовой доблести встретили в Курске на... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T19:51:00+03:00

2025-05-04T19:51:00+03:00

2025-05-04T19:52:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

саратов

курск

патриот

80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

россия

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КУРСК, 4 мая - РИА Новости. Стартовавший в Самаре приуроченный к 80-летию Победы патриотический автопробег по городам-героям воинской славы и трудовой доблести встретили в Курске на территории парка "Патриот", где участники возложили цветы к мемориальному комплексу "Курская дуга", передает корреспондент РИА Новости. Масштабный патриотический автопробег по городам-героям воинской славы и трудовой доблести стартовал в пятницу в Самаре и Волгограде, а завершится 6 мая на Поклонной горе в Москве. Всего акция охватит несколько городов: Саратов, Воронеж, Курск, Орел и Тулу. Мероприятие проводится по федеральному партийному проекту "Историческая память" "Единой России". К автопробегу присоединились активисты партии, участники и ветераны СВО, а также молодогвардейцы и волонтеры. В воскресенье автоколонна прибыла в Курск для возложения цветов к мемориальному комплексу "Курская дуга" в парке "Патриот". "Самарцы большие молодцы, и пробег, который они сейчас организовали, это очень здорово… Отличие Великой Отечественной войны от многих других воинств, сражений, в том, что коснулась она каждой без исключения семьи. Что в Самарской, что в Курской области, что в Саратове, что в Воронеже, что в Туле, что в Белгороде - везде провожали на фронт. И, к сожалению, большинство назад домой не вернулось. Но сегодня Курская область на особом положении. И сегодня освобожденная от нацистов, она вновь демонстрирует всему миру свою непокоренность, и внуки и правнуки солдат той великой победы добывают сегодня победу в специальной военной операции", - заявил Хинштейн в ходе церемонии возложения цветов в рамках патриотического автопробега.

https://ria.ru/20250503/donetsk-2014818454.html

https://ria.ru/20250502/pobeda-2014647727.html

саратов

курск

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Автопробег по городам-героям воинской славы и трудовой доблести встретили в Курске Стартовавший в Самаре автопробег по городам-героям воинской славы и трудовой доблести встретили в Курске на территории парка "Патриот", где участники возложили цветы к мемориальному комплексу "Курская дуга", передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы, стартовало в пятницу, а завершится 6 мая на Поклонной горе в Москве. Всего акция охватит несколько городов: Саратов, Воронеж, Курск, Орел и Тулу. 2025-05-04T19:51 true PT0M52S

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общество, саратов, курск, патриот, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, россия