Россия и Куба отметили 65-летие восстановления дипотношений
В Гаване отметили 65-летие восстановления дипотношений России и Кубы
Гавана. Архивное фото
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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Церемония по случаю 65-летия восстановления дипотношений России и Кубы прошла во Дворце революции в Гаване с участием всего высшего руководства карибской страны, сообщили в российском посольстве на Кубе.
"Среди наших партнёров в Латинской Америке и Карибском бассейне Куба занимает особое место - это наш ключевой союзник в регионе... Несмотря на давление со стороны противников, Гавана поддерживает нас в нынешней турбулентной геополитической обстановке, когда формируется новый, более справедливый и сбалансированный многополярный порядок", - заявил в своей речи посол России на Кубе Виктор Коронелли.
Как сообщили в дипмиссии, в церемонии приняли участие первый секретарь ЦК компартии Кубы, президент республики Мигель Диас-Канель, премьер-министр Мануэль Марреро, председатель Национальной ассамблеи и Госсовета Эстебан Ласо, главы ключевых министерств, представители дипломатического корпуса и сотрудники российского посольства.
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"Ярким примером тесных отношений между нашими двумя народами является то, что присутствующий здесь президент республики (Мигель Диас-Канель - ред.) будет сопровождать нас в священную дату 9 мая, День Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, и присоединится к президенту (России - ред.) Владимиру Путину на военном параде на Красной площади в Москве", - отметил Коронелли.
Эстебан Ласо в своём выступлении подчеркнул братский характер российско-кубинских отношений, основанных на "прочном фундаменте солидарности и взаимного уважения".