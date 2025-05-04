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Глава Кубы назвал возможность побывать на Красной площади 9 Мая честью - РИА Новости, 04.05.2025
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03:45 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/kuba-2014831312.html
Глава Кубы назвал возможность побывать на Красной площади 9 Мая честью
Глава Кубы назвал возможность побывать на Красной площади 9 Мая честью - РИА Новости, 04.05.2025
Глава Кубы назвал возможность побывать на Красной площади 9 Мая честью
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал честью возможность оказаться на Красной площади в день празднования 80-летия Победы, говорится в его... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T03:45:00+03:00
2025-05-04T03:45:00+03:00
куба
россия
мигель диас-канель бермудес
день победы
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал честью возможность оказаться на Красной площади в день празднования 80-летия Победы, говорится в его публикации в соцсети X. "Через несколько часов мы окажемся в дорогой России, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы над фашизмом и 65-летия установления отношений между нашими странами", - отметил президент. "Куба будет на Красной площади 9 мая. Это честь", - добавил он.
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куба, россия, мигель диас-канель бермудес, день победы
Куба, Россия, Мигель Диас-Канель Бермудес, День Победы
Глава Кубы назвал возможность побывать на Красной площади 9 Мая честью

Глава Кубы Бермудес назвал возможность быть на Красной площади 9 Мая честью

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал честью возможность оказаться на Красной площади в день празднования 80-летия Победы, говорится в его публикации в соцсети X.
"Через несколько часов мы окажемся в дорогой России, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы над фашизмом и 65-летия установления отношений между нашими странами", - отметил президент.
"Куба будет на Красной площади 9 мая. Это честь", - добавил он.
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Путин назвал 9 мая особым днем для всей России
30 апреля, 18:09
 
КубаРоссияМигель Диас-Канель БермудесДень Победы
 
 
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