https://ria.ru/20250504/kuba-2014831312.html
Глава Кубы назвал возможность побывать на Красной площади 9 Мая честью
Глава Кубы назвал возможность побывать на Красной площади 9 Мая честью - РИА Новости, 04.05.2025
Глава Кубы назвал возможность побывать на Красной площади 9 Мая честью
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал честью возможность оказаться на Красной площади в день празднования 80-летия Победы, говорится в его... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T03:45:00+03:00
2025-05-04T03:45:00+03:00
2025-05-04T03:45:00+03:00
куба
россия
мигель диас-канель бермудес
день победы
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал честью возможность оказаться на Красной площади в день празднования 80-летия Победы, говорится в его публикации в соцсети X. "Через несколько часов мы окажемся в дорогой России, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы над фашизмом и 65-летия установления отношений между нашими странами", - отметил президент. "Куба будет на Красной площади 9 мая. Это честь", - добавил он.
https://ria.ru/20250430/rossiya-2014446269.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, россия, мигель диас-канель бермудес, день победы
Куба, Россия, Мигель Диас-Канель Бермудес, День Победы
Глава Кубы назвал возможность побывать на Красной площади 9 Мая честью
Глава Кубы Бермудес назвал возможность быть на Красной площади 9 Мая честью