https://ria.ru/20250504/kuba-2014831312.html

Глава Кубы назвал возможность побывать на Красной площади 9 Мая честью

Глава Кубы назвал возможность побывать на Красной площади 9 Мая честью - РИА Новости, 04.05.2025

Глава Кубы назвал возможность побывать на Красной площади 9 Мая честью

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал честью возможность оказаться на Красной площади в день празднования 80-летия Победы, говорится в его... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T03:45:00+03:00

2025-05-04T03:45:00+03:00

2025-05-04T03:45:00+03:00

куба

россия

мигель диас-канель бермудес

день победы

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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал честью возможность оказаться на Красной площади в день празднования 80-летия Победы, говорится в его публикации в соцсети X. "Через несколько часов мы окажемся в дорогой России, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы над фашизмом и 65-летия установления отношений между нашими странами", - отметил президент. "Куба будет на Красной площади 9 мая. Это честь", - добавил он.

https://ria.ru/20250430/rossiya-2014446269.html

куба

россия

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Дарья Буймова

куба, россия, мигель диас-канель бермудес, день победы