https://ria.ru/20250504/krym-2014867562.html

Путин: Россия в 2014 году поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь

Путин: Россия в 2014 году поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь - РИА Новости, 04.05.2025

Путин: Россия в 2014 году поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь

Россия в 2014 году поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь, хотя это время было сопряжено с трудностями и санкциями, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:35:00+03:00

2025-05-04T12:35:00+03:00

2025-05-04T12:35:00+03:00

россия

севастополь

владимир путин

павел зарубин

республика крым

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия в 2014 году поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь, хотя это время было сопряжено с трудностями и санкциями, заявил президент РФ Владимир Путин. "Но 2014 год - я исходил из того, что он будет сопряжен, безусловно, с известными серьезными трудностями. Так и получилось, сразу же санкции пошли, в 2014 году. И мы, думаю, что правильно поступили, что тогда сделали то, что мы сделали", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", говоря о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ.

россия

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о поддержке крымчан и севастопольцев в 2014 году По оценке президента, это решение было правильным. Об этом глава государства заявил в документальном фильме, вышедшем в эфире телеканала "Россия 1". 2025-05-04T12:35 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, севастополь, владимир путин, павел зарубин, республика крым, общество, видео