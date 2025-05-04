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Путин: Россия в 2014 году поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь - РИА Новости, 04.05.2025
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12:35 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/krym-2014867562.html
Путин: Россия в 2014 году поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь
Путин: Россия в 2014 году поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь - РИА Новости, 04.05.2025
Путин: Россия в 2014 году поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь
Россия в 2014 году поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь, хотя это время было сопряжено с трудностями и санкциями, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:35:00+03:00
2025-05-04T12:35:00+03:00
россия
севастополь
владимир путин
павел зарубин
республика крым
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия в 2014 году поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь, хотя это время было сопряжено с трудностями и санкциями, заявил президент РФ Владимир Путин. "Но 2014 год - я исходил из того, что он будет сопряжен, безусловно, с известными серьезными трудностями. Так и получилось, сразу же санкции пошли, в 2014 году. И мы, думаю, что правильно поступили, что тогда сделали то, что мы сделали", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", говоря о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ.
россия
севастополь
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Путин о поддержке крымчан и севастопольцев в 2014 году
По оценке президента, это решение было правильным. Об этом глава государства заявил в документальном фильме, вышедшем в эфире телеканала "Россия 1".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, севастополь, владимир путин, павел зарубин, республика крым, общество, видео
Россия, Севастополь, Владимир Путин, Павел Зарубин, Республика Крым, Общество
Путин: Россия в 2014 году поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия в 2014 году поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь, хотя это время было сопряжено с трудностями и санкциями, заявил президент РФ Владимир Путин.
2025-05-04T12:35
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Путин: Россия в 2014 году поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь

Путин: поддержав Крым и Севастополь, РФ поступила правильно, несмотря на санкции

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкМестный житель с российским флагом на крыше Горсовета в Севастополе
Местный житель с российским флагом на крыше Горсовета в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Василий Батанов
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Местный житель с российским флагом на крыше Горсовета в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия в 2014 году поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь, хотя это время было сопряжено с трудностями и санкциями, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Но 2014 год - я исходил из того, что он будет сопряжен, безусловно, с известными серьезными трудностями. Так и получилось, сразу же санкции пошли, в 2014 году. И мы, думаю, что правильно поступили, что тогда сделали то, что мы сделали", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", говоря о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ.
 
РоссияСевастопольВладимир ПутинПавел ЗарубинРеспублика КрымОбщество
 
 
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