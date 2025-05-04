https://ria.ru/20250504/krym-2014828373.html

СМИ рассказали, как Украина может возобновить агрессию против России

СМИ рассказали, как Украина может возобновить агрессию против России - РИА Новости, 04.05.2025

СМИ рассказали, как Украина может возобновить агрессию против России

Если Запад в лице США не признает Крым российским, это дает основание Украине в будущем начать агрессию против России, пишет Financial Times. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T02:16:00+03:00

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2025-05-04T04:53:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Если Запад в лице США не признает Крым российским, это дает основание Украине в будущем начать агрессию против России, пишет Financial Times."Соглашение, которое избежит официального признания США усечения Украины, даст Киеву шанс повоевать — или, по крайней мере, завоевать территорию другими способами — в другой раз", — указано в статье.В среду спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США готовы частично согласиться на территориальные требования России в рамках урегулирования украинского конфликта.Владимир Зеленский в конце апреля признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем. В ноябре 2024-го он также сетовал на невозможность вернуться к границам 1991 года, отмечая, что у страны нет для этого сил.

https://ria.ru/20250504/obman-2014825774.html

https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский