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СМИ рассказали, как Украина может возобновить агрессию против России - РИА Новости, 04.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:16 04.05.2025 (обновлено: 04:53 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/krym-2014828373.html
СМИ рассказали, как Украина может возобновить агрессию против России
СМИ рассказали, как Украина может возобновить агрессию против России - РИА Новости, 04.05.2025
СМИ рассказали, как Украина может возобновить агрессию против России
Если Запад в лице США не признает Крым российским, это дает основание Украине в будущем начать агрессию против России, пишет Financial Times. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T02:16:00+03:00
2025-05-04T04:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Если Запад в лице США не признает Крым российским, это дает основание Украине в будущем начать агрессию против России, пишет Financial Times."Соглашение, которое избежит официального признания США усечения Украины, даст Киеву шанс повоевать — или, по крайней мере, завоевать территорию другими способами — в другой раз", — указано в статье.В среду спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США готовы частично согласиться на территориальные требования России в рамках урегулирования украинского конфликта.Владимир Зеленский в конце апреля признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем. В ноябре 2024-го он также сетовал на невозможность вернуться к границам 1991 года, отмечая, что у страны нет для этого сил.
https://ria.ru/20250504/obman-2014825774.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский
СМИ рассказали, как Украина может возобновить агрессию против России

FT: Киев может начать войну за Крым, если США не признают его российским

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Если Запад в лице США не признает Крым российским, это дает основание Украине в будущем начать агрессию против России, пишет Financial Times.
"Соглашение, которое избежит официального признания США усечения Украины, даст Киеву шанс повоевать — или, по крайней мере, завоевать территорию другими способами — в другой раз", — указано в статье.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
"Снова врет": на Украине раскрыли обман по сделке с США
01:02
В среду спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США готовы частично согласиться на территориальные требования России в рамках урегулирования украинского конфликта.
Владимир Зеленский в конце апреля признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем. В ноябре 2024-го он также сетовал на невозможность вернуться к границам 1991 года, отмечая, что у страны нет для этого сил.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Чтобы загнать в угол Россию, США и Украина красиво облапошили друг друга
2 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВладимир Зеленский
 
 
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