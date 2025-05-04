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В Москве завершилось прощание с актрисой Ириной Костровой - РИА Новости, 04.05.2025
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Культура
 
14:16 04.05.2025
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В Москве завершилось прощание с актрисой Ириной Костровой
В Москве завершилось прощание с актрисой Ириной Костровой - РИА Новости, 04.05.2025
В Москве завершилось прощание с актрисой Ириной Костровой
Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ириной Костровой завершилась в "Москонцерт-холле" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:16:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ириной Костровой завершилась в "Москонцерт-холле" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания началась около полудня в зале "Москонцерт-холла". Проститься пришли коллеги и все те, кто был знаком с артисткой при жизни. Среди присутствующих были заслуженный артист России Ян Осин, заслуженный артист РФ Николай Соколов, генеральный директор кинокомпания "Родина" Ирина Мисанова, народный артист РФ Сергей Жилин и другие. Венки на прощание прислали департамент культуры Москвы, а также близкие. Кострову похоронят на Даниловском кладбище. "Очень тяжело и сложно говорить про Ирину Васильевну в прошедшем времени, и я не буду так делать, потому что для меня и для очень многих артистов "Москонцерта", а это самая большая концертная организация в России, Ирочка, Ирина Васильевна Кострова, останется навсегда вдохновением, теплом в душе и человеком, с которым ты себя сравниваешь. Это так было", - поделился генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин. Ирина Кострова ушла из жизни 1 мая в возрасте 102 лет, сообщил ранее в своём Telegram-канале генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин. Кострова родилась 4 апреля 1923 года. Она - заслуженная артистка России, ветеран Великой Отечественной войны, служила в Железнодорожном театре Марии Кнебель, "Ленкоме" Марка Захарова и Театре на Таганке.
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россия, москва, илья бачурин, сергей жилин (музыкант), москонцерт, ленком, новости культуры
Культура, Россия, Москва, Илья Бачурин, Сергей Жилин (музыкант), Москонцерт, Ленком, Новости культуры
В Москве завершилось прощание с актрисой Ириной Костровой

В "Москонцерт-холле" простились с заслуженной артисткой России Ириной Костровой

© РИА НовостиЦеремония прощания с заслуженной артисткой России Ириной Костровой
Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ириной Костровой - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ириной Костровой завершилась в "Москонцерт-холле" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания началась около полудня в зале "Москонцерт-холла". Проститься пришли коллеги и все те, кто был знаком с артисткой при жизни. Среди присутствующих были заслуженный артист России Ян Осин, заслуженный артист РФ Николай Соколов, генеральный директор кинокомпания "Родина" Ирина Мисанова, народный артист РФ Сергей Жилин и другие. Венки на прощание прислали департамент культуры Москвы, а также близкие. Кострову похоронят на Даниловском кладбище.
«
"Очень тяжело и сложно говорить про Ирину Васильевну в прошедшем времени, и я не буду так делать, потому что для меня и для очень многих артистов "Москонцерта", а это самая большая концертная организация в России, Ирочка, Ирина Васильевна Кострова, останется навсегда вдохновением, теплом в душе и человеком, с которым ты себя сравниваешь. Это так было", - поделился генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин.
Ирина Кострова ушла из жизни 1 мая в возрасте 102 лет, сообщил ранее в своём Telegram-канале генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин.
Кострова родилась 4 апреля 1923 года. Она - заслуженная артистка России, ветеран Великой Отечественной войны, служила в Железнодорожном театре Марии Кнебель, "Ленкоме" Марка Захарова и Театре на Таганке.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗаслуженная артистка России Ирина Кострова
Заслуженная артистка России Ирина Кострова - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заслуженная артистка России Ирина Кострова
 
КультураРоссияМоскваИлья БачуринСергей Жилин (музыкант)МосконцертЛенкомНовости культуры
 
 
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