https://ria.ru/20250504/kostrova-2014876703.html

Актрису Ирину Кострову похоронят на Даниловском кладбище

Актрису Ирину Кострову похоронят на Даниловском кладбище - РИА Новости, 04.05.2025

Актрису Ирину Кострову похоронят на Даниловском кладбище

Актрису Ирину Кострову похоронят на Даниловском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T13:37:00+03:00

2025-05-04T13:37:00+03:00

2025-05-04T13:37:00+03:00

культура

россия

москва

илья бачурин

москонцерт

ленком

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/01/2014563557_0:144:3078:1875_1920x0_80_0_0_27fbc1c5cc65c06fb321d769eefc6cc6.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Актрису Ирину Кострову похоронят на Даниловском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин. "На Даниловском", - сказал Бачурин, отвечая на вопрос, на каком кладбище похоронят Кострову. Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ирины Костровой проходит в концертном зале "Москонцерт-холла". Ирина Кострова ушла из жизни 1 мая в возрасте 102 лет, сообщил ранее в своём Telegram-канале генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин. Ирина Кострова родилась 4 апреля 1923 года. Она - заслуженная артистка России, ветеран Великой Отечественной войны. Служила в Железнодорожном Театре Марии Кнебель, "Ленкоме" Марка Захарова и Театре на Таганке.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, илья бачурин, москонцерт, ленком, новости культуры