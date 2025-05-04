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Актрису Ирину Кострову похоронят на Даниловском кладбище - РИА Новости, 04.05.2025
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Культура
 
13:37 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/kostrova-2014876703.html
Актрису Ирину Кострову похоронят на Даниловском кладбище
Актрису Ирину Кострову похоронят на Даниловском кладбище - РИА Новости, 04.05.2025
Актрису Ирину Кострову похоронят на Даниловском кладбище
Актрису Ирину Кострову похоронят на Даниловском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:37:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Актрису Ирину Кострову похоронят на Даниловском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин. "На Даниловском", - сказал Бачурин, отвечая на вопрос, на каком кладбище похоронят Кострову. Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ирины Костровой проходит в концертном зале "Москонцерт-холла". Ирина Кострова ушла из жизни 1 мая в возрасте 102 лет, сообщил ранее в своём Telegram-канале генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин. Ирина Кострова родилась 4 апреля 1923 года. Она - заслуженная артистка России, ветеран Великой Отечественной войны. Служила в Железнодорожном Театре Марии Кнебель, "Ленкоме" Марка Захарова и Театре на Таганке.
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россия, москва, илья бачурин, москонцерт, ленком, новости культуры
Культура, Россия, Москва, Илья Бачурин, Москонцерт, Ленком, Новости культуры
Актрису Ирину Кострову похоронят на Даниловском кладбище

Заслуженную артистку РФ Ирину Кострову похоронят на Даниловском кладбище

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗаслуженная артистка России Ирина Кострова
Заслуженная артистка России Ирина Кострова - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заслуженная артистка России Ирина Кострова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Актрису Ирину Кострову похоронят на Даниловском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин.
"На Даниловском", - сказал Бачурин, отвечая на вопрос, на каком кладбище похоронят Кострову.
Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ирины Костровой проходит в концертном зале "Москонцерт-холла".
Ирина Кострова ушла из жизни 1 мая в возрасте 102 лет, сообщил ранее в своём Telegram-канале генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин.
Ирина Кострова родилась 4 апреля 1923 года. Она - заслуженная артистка России, ветеран Великой Отечественной войны. Служила в Железнодорожном Театре Марии Кнебель, "Ленкоме" Марка Захарова и Театре на Таганке.
© РИА НовостиЦеремония прощания с заслуженной артисткой России Ириной Костровой
Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ириной Костровой - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости
Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ириной Костровой
 
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