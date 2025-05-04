https://ria.ru/20250504/kostrova-2014875155.html

В Москве проходит прощание с актрисой Ириной Костровой

В Москве проходит прощание с актрисой Ириной Костровой - РИА Новости, 04.05.2025

В Москве проходит прощание с актрисой Ириной Костровой

Церемония прощания с заслуженной артисткой России, солисткой "Москонцерта" Ириной Костровой началась в Москве в воскресенье, она проходит в здании... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T13:28:00+03:00

2025-05-04T13:28:00+03:00

2025-05-04T13:28:00+03:00

россия

илья бачурин

москонцерт

ленком

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженной артисткой России, солисткой "Москонцерта" Ириной Костровой началась в Москве в воскресенье, она проходит в здании "Москонцерт-холла", передает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания началась около полудня. Ирина Кострова ушла из жизни 1 мая в возрасте 102 лет, сообщил ранее в своём Telegram-канале генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин. Ирина Кострова родилась 4 апреля 1923 года. Она - заслуженная артистка России, ветеран Великой Отечественной войны, служила в Железнодорожном театре Марии Кнебель, "Ленкоме" Марка Захарова и Театре на Таганке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, илья бачурин, москонцерт, ленком