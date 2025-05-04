https://ria.ru/20250504/kostrova-2014875155.html
В Москве проходит прощание с актрисой Ириной Костровой
В Москве проходит прощание с актрисой Ириной Костровой - РИА Новости, 04.05.2025
В Москве проходит прощание с актрисой Ириной Костровой
Церемония прощания с заслуженной артисткой России, солисткой "Москонцерта" Ириной Костровой началась в Москве в воскресенье, она проходит в здании... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:28:00+03:00
2025-05-04T13:28:00+03:00
2025-05-04T13:28:00+03:00
россия
илья бачурин
москонцерт
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженной артисткой России, солисткой "Москонцерта" Ириной Костровой началась в Москве в воскресенье, она проходит в здании "Москонцерт-холла", передает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания началась около полудня. Ирина Кострова ушла из жизни 1 мая в возрасте 102 лет, сообщил ранее в своём Telegram-канале генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин. Ирина Кострова родилась 4 апреля 1923 года. Она - заслуженная артистка России, ветеран Великой Отечественной войны, служила в Железнодорожном театре Марии Кнебель, "Ленкоме" Марка Захарова и Театре на Таганке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, илья бачурин, москонцерт, ленком
Россия, Илья Бачурин, Москонцерт, Ленком
В Москве проходит прощание с актрисой Ириной Костровой
Церемония прощания с солисткой "Москонцерта" Ириной Костровой началась в Москве
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженной артисткой России, солисткой "Москонцерта" Ириной Костровой началась в Москве в воскресенье, она проходит в здании "Москонцерт-холла", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания началась около полудня.
Ирина Кострова ушла из жизни 1 мая в возрасте 102 лет, сообщил ранее в своём Telegram-канале генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин.
Ирина Кострова родилась 4 апреля 1923 года. Она - заслуженная артистка России, ветеран Великой Отечественной войны, служила в Железнодорожном театре Марии Кнебель, "Ленкоме" Марка Захарова и Театре на Таганке.