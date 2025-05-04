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В Москве проходит прощание с актрисой Ириной Костровой - РИА Новости, 04.05.2025
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13:28 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/kostrova-2014875155.html
В Москве проходит прощание с актрисой Ириной Костровой
В Москве проходит прощание с актрисой Ириной Костровой - РИА Новости, 04.05.2025
В Москве проходит прощание с актрисой Ириной Костровой
Церемония прощания с заслуженной артисткой России, солисткой "Москонцерта" Ириной Костровой началась в Москве в воскресенье, она проходит в здании... РИА Новости, 04.05.2025
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2025-05-04T13:28:00+03:00
россия
илья бачурин
москонцерт
ленком
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженной артисткой России, солисткой "Москонцерта" Ириной Костровой началась в Москве в воскресенье, она проходит в здании "Москонцерт-холла", передает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания началась около полудня. Ирина Кострова ушла из жизни 1 мая в возрасте 102 лет, сообщил ранее в своём Telegram-канале генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин. Ирина Кострова родилась 4 апреля 1923 года. Она - заслуженная артистка России, ветеран Великой Отечественной войны, служила в Железнодорожном театре Марии Кнебель, "Ленкоме" Марка Захарова и Театре на Таганке.
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россия, илья бачурин, москонцерт, ленком
Россия, Илья Бачурин, Москонцерт, Ленком
В Москве проходит прощание с актрисой Ириной Костровой

Церемония прощания с солисткой "Москонцерта" Ириной Костровой началась в Москве

© РИА НовостиЦеремония прощания с заслуженной артисткой России Ириной Костровой
Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ириной Костровой - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженной артисткой России, солисткой "Москонцерта" Ириной Костровой началась в Москве в воскресенье, она проходит в здании "Москонцерт-холла", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания началась около полудня.
Ирина Кострова ушла из жизни 1 мая в возрасте 102 лет, сообщил ранее в своём Telegram-канале генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин.
Ирина Кострова родилась 4 апреля 1923 года. Она - заслуженная артистка России, ветеран Великой Отечественной войны, служила в Железнодорожном театре Марии Кнебель, "Ленкоме" Марка Захарова и Театре на Таганке.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗаслуженная артистка России Ирина Кострова
Заслуженная артистка России Ирина Кострова - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заслуженная артистка России Ирина Кострова
 
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