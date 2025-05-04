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В Кузбассе конь сбил с ног семилетнюю девочку во дворе жилого дома
В Кузбассе конь сбил с ног семилетнюю девочку во дворе жилого дома - РИА Новости, 04.05.2025
В Кузбассе конь сбил с ног семилетнюю девочку во дворе жилого дома
В Новокузнецке конь снес с ног семилетнюю девочку во дворе жилого дома, сообщила пресс-служба управления МВД России по региону. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:13:00+03:00
2025-05-04T14:13:00+03:00
2025-05-04T16:13:00+03:00
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КЕМЕРОВО, 4 мая — РИА Новости. В Новокузнецке конь снес с ног семилетнюю девочку во дворе жилого дома, сообщила пресс-служба управления МВД России по региону. В пятницу, 2 мая, в полицейский главк по Новокузнецку обратилась местная жительница, которая рассказала, что в Орджоникидзевском районе два коня проскакали возле подъезда многоквартирного дома. Одно из животных сбило с ног ее семилетнюю дочь, ребенок получил ушибы и ссадины. Позже видеозапись произошедшего появилась в социальных сетях."Участковые уполномоченные полиции незамедлительно организовали проверку и установили 39-летнюю горожанку, владелицу коня, который травмировал девочку. Женщина была доставлена в отдел полиции и пояснила, что ее конь орловской породы по кличке "Крик" вместе с конем по кличке "Рубин", принадлежащим другому местному жителю, убежал с места выпаса, где животные находились под присмотром несовершеннолетних дочерей женщины. Утром жеребец был обнаружен владелицей на улице Дузенко, поиски второго коня продолжаются", — говорится в заявлении регионального управления. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства ЧП. Медики обследуют ребенка. Решается вопрос о привлечении владельцев коней к ответственности по административной статье, которая грозит штрафом до двух тысяч рублей, добавили в ведомстве.Чуть позднее пресс-служба СУСК сообщила о начале доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры инцидента в Новокузнецке, где лошади сбили семилетнюю девочку
Кадры инцидента в Новокузнецке, где лошади сбили семилетнюю девочку
2025-05-04T14:13
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новокузнецк, кемеровская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Кузбассе конь сбил с ног семилетнюю девочку во дворе жилого дома
В Новокузнецке конь сбил с ног семилетнюю девочку во дворе жилого дома
КЕМЕРОВО, 4 мая — РИА Новости. В Новокузнецке конь снес с ног семилетнюю девочку во дворе жилого дома, сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.
В пятницу, 2 мая, в полицейский главк по Новокузнецку
обратилась местная жительница, которая рассказала, что в Орджоникидзевском районе два коня проскакали возле подъезда многоквартирного дома. Одно из животных сбило с ног ее семилетнюю дочь, ребенок получил ушибы и ссадины. Позже видеозапись произошедшего появилась в социальных сетях.
"Участковые уполномоченные полиции незамедлительно организовали проверку и установили 39-летнюю горожанку, владелицу коня, который травмировал девочку. Женщина была доставлена в отдел полиции и пояснила, что ее конь орловской породы по кличке "Крик" вместе с конем по кличке "Рубин", принадлежащим другому местному жителю, убежал с места выпаса, где животные находились под присмотром несовершеннолетних дочерей женщины. Утром жеребец был обнаружен владелицей на улице Дузенко, поиски второго коня продолжаются", — говорится в заявлении регионального управления.
Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства ЧП. Медики обследуют ребенка. Решается вопрос о привлечении владельцев коней к ответственности по административной статье, которая грозит штрафом до двух тысяч рублей, добавили в ведомстве.
Чуть позднее пресс-служба СУСК сообщила о начале доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.