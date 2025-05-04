https://ria.ru/20250504/kinolog-2014831793.html

Кинолог рассказал об устаревшем мифе о доминировании собак

Кинолог рассказал об устаревшем мифе о доминировании собак - РИА Новости, 04.05.2025

Кинолог рассказал об устаревшем мифе о доминировании собак

Мнение о том, что хозяин должен объяснять собаке, кто в доме главный, иначе она начнёт доминировать, является устаревшим мифом, отношения человека и питомца... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T04:08:00+03:00

2025-05-04T04:08:00+03:00

2025-05-04T04:09:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мнение о том, что хозяин должен объяснять собаке, кто в доме главный, иначе она начнёт доминировать, является устаревшим мифом, отношения человека и питомца устроены по-другому, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Это старый миф, который периодически приходится развенчивать кинологам. Если кратко, теория доминирования появилась в прошлом веке благодаря исследователю Дэвиду Мичу, который изучал поведение волков в дикой природе. Он сделал не совсем верный вывод о том, что волкам присущи доминирование и конкуренция", - сказал Голубев. "Позже он пересмотрел свои взгляды и признал, что волчьи отношения намного сложнее и больше напоминают семейные. Но было поздно - теория уже успела распространиться среди владельцев собак и даже кинологов", - добавил президент РКФ. Он отметил, что собаки действительно могут демонстрировать доминирование среди сородичей, но не с человеком, который относится к другому биологическому виду. Кинолог подчеркнул, что сегодня питомцы сильно отличаются от диких волков, демонстрируют привязанность к людям и зависят от человека. Кроме того, по словам Голубева, теория доминирования предполагает борьбу за ресурсы в дикой природе. Но у домашней собаки, которую ответственный хозяин никогда не оставит голодной, без воды и без крова, такой необходимости нет. Питомец может выпрашивать лакомство со стола или уютное место на кровати рядом с хозяином, но такое поведение больше напоминает ребёнка, рассказал кинолог. "Некоторые владельцы иногда приводят доводы, что их собака агрессивно защищает игрушки или еду, а также проявляет садки (имитация полового акта). Однако это не всегда признаки доминирования. Например, питомец может охранять игрушку во время игры. Еду - если нарушается его личное пространство", - объяснил он. Любая ярко выраженная агрессия животного имеет причины, например, питомец может быть напуган, у него может что-то болеть. Если собака демонстрирует агрессию в других случаях, может понадобиться грамотная корректировка поведения со специалистом, предупредил Голубев. Что касается садок, они чаще всего возникают из-за эмоционального перевозбуждения, стресса и характерны как для кобелей, так и для сук, рассказал президент РКФ. Он предупредил, что отношения собаки и человека сложно сравнить с чем-то, но больше всего взаимодействие хозяина и питомца похоже на партнёрские отношения или связь родителя и маленького ребёнка. Распространение теории доминирования привело даже к серьёзным проблемам, посетовал Голубев. Многие хозяева, по его словам, до сих пор считают, что животное должно их бояться, что приводит к жестокому обращению и проблемам в дрессировке. Собака не должна испытывать страх, а отношения между хозяином и питомцем должны строиться на любви, дружбе и доверии, а не на попытках доказать и без того преданному питомцу, кто главный, заключил кинолог.

https://ria.ru/20250112/kinolog-1993305031.html

https://ria.ru/20240825/kinolog-1968305373.html

https://ria.ru/20241006/kinolog-1976576572.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)