https://ria.ru/20250504/khegset-2014920809.html

Хегсету не грозит увольнение из-за скандала с утечкой, заявил Трамп

Хегсету не грозит увольнение из-за скандала с утечкой, заявил Трамп - РИА Новости, 04.05.2025

Хегсету не грозит увольнение из-за скандала с утечкой, заявил Трамп

Министру обороны США Питу Хегсету не грозит увольнение после скандала, связанного с утечкой секретной информации, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T20:07:00+03:00

2025-05-04T20:07:00+03:00

2025-05-04T20:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Министру обороны США Питу Хегсету не грозит увольнение после скандала, связанного с утечкой секретной информации, заявил американский президент Дональд Трамп. "Нет, ни малейшей (возможности - ред.)", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News, говоря о возможности поиска кандидата, который заменит Хегсета. Глава государства отметил, что нынешний шеф Пентагона работает "фантастически" и очень хорошо справляется со своими обязанностями. В четверг Трамп заявил об увольнении с поста советника по национальной безопасности Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что в Белом доме пока нет планов об увольнении Хегсета. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.

https://ria.ru/20250502/tramp-2014687902.html

https://ria.ru/20250429/fbr-2013965393.html

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в мире, сша, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша