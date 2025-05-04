Хегсету не грозит увольнение из-за скандала с утечкой, заявил Трамп
Трамп: шефу Пентагона Хегсету не грозит увольнение из-за скандала с утечкой
© AP Photo / Alex BrandonГлава Пентагона Пит Хегсет
© AP Photo / Alex Brandon
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Министру обороны США Питу Хегсету не грозит увольнение после скандала, связанного с утечкой секретной информации, заявил американский президент Дональд Трамп.
Глава государства отметил, что нынешний шеф Пентагона работает "фантастически" и очень хорошо справляется со своими обязанностями.
В четверг Трамп заявил об увольнении с поста советника по национальной безопасности Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что в Белом доме пока нет планов об увольнении Хегсета.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
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