https://ria.ru/20250504/khegset-2014832901.html
Глава Пентагона посетит Израиль, пишут СМИ
Глава Пентагона посетит Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2025
Глава Пентагона посетит Израиль, пишут СМИ
Глава Пентагона Пит Хегсет 12 мая нанесет свой первый рабочий визит в качестве министра обороны США в Израиль, где встретится со своим коллегой Исраэлем Кацем и РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T05:00:00+03:00
2025-05-04T05:00:00+03:00
2025-05-04T05:00:00+03:00
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пит хегсет
исраэль кац
биньямин нетаньяху
министерство обороны сша
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет 12 мая нанесет свой первый рабочий визит в качестве министра обороны США в Израиль, где встретится со своим коллегой Исраэлем Кацем и премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, сообщает портал Axios со ссылкой на официальных лиц. "Министр обороны Пит Хегсет планирует отправиться в Израиль перед поездкой президента (США Дональда - ред.) Трампа на Ближний Восток... Это будет первая поездка Хегсета в Израиль с того момента, как он занял свой пост... Хегсет прибудет в Израиль 12 мая и встретится со своим коллегой Кацем и премьер-министром Биньямином Нетаньяху", - говорится в публикации на сайте портала со ссылкой на двух израильских чиновников.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, ближний восток, пит хегсет, исраэль кац, биньямин нетаньяху, министерство обороны сша
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Пит Хегсет, Исраэль Кац, Биньямин Нетаньяху, Министерство обороны США
Глава Пентагона посетит Израиль, пишут СМИ
Axios: глава Пентагона Хегсет 12 мая посетит Израиль, где встретится с Нетаньяху