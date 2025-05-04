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Глава Пентагона посетит Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2025
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05:00 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/khegset-2014832901.html
Глава Пентагона посетит Израиль, пишут СМИ
Глава Пентагона посетит Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2025
Глава Пентагона посетит Израиль, пишут СМИ
Глава Пентагона Пит Хегсет 12 мая нанесет свой первый рабочий визит в качестве министра обороны США в Израиль, где встретится со своим коллегой Исраэлем Кацем и РИА Новости, 04.05.2025
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2025-05-04T05:00:00+03:00
в мире
израиль
сша
ближний восток
пит хегсет
исраэль кац
биньямин нетаньяху
министерство обороны сша
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет 12 мая нанесет свой первый рабочий визит в качестве министра обороны США в Израиль, где встретится со своим коллегой Исраэлем Кацем и премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, сообщает портал Axios со ссылкой на официальных лиц. "Министр обороны Пит Хегсет планирует отправиться в Израиль перед поездкой президента (США Дональда - ред.) Трампа на Ближний Восток... Это будет первая поездка Хегсета в Израиль с того момента, как он занял свой пост... Хегсет прибудет в Израиль 12 мая и встретится со своим коллегой Кацем и премьер-министром Биньямином Нетаньяху", - говорится в публикации на сайте портала со ссылкой на двух израильских чиновников.
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израиль
сша
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в мире, израиль, сша, ближний восток, пит хегсет, исраэль кац, биньямин нетаньяху, министерство обороны сша
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Пит Хегсет, Исраэль Кац, Биньямин Нетаньяху, Министерство обороны США
Глава Пентагона посетит Израиль, пишут СМИ

Axios: глава Пентагона Хегсет 12 мая посетит Израиль, где встретится с Нетаньяху

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет 12 мая нанесет свой первый рабочий визит в качестве министра обороны США в Израиль, где встретится со своим коллегой Исраэлем Кацем и премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, сообщает портал Axios со ссылкой на официальных лиц.
"Министр обороны Пит Хегсет планирует отправиться в Израиль перед поездкой президента (США Дональда - ред.) Трампа на Ближний Восток... Это будет первая поездка Хегсета в Израиль с того момента, как он занял свой пост... Хегсет прибудет в Израиль 12 мая и встретится со своим коллегой Кацем и премьер-министром Биньямином Нетаньяху", - говорится в публикации на сайте портала со ссылкой на двух израильских чиновников.
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В миреИзраильСШАБлижний ВостокПит ХегсетИсраэль КацБиньямин НетаньяхуМинистерство обороны США
 
 
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