https://ria.ru/20250504/khegset-2014832901.html

Глава Пентагона посетит Израиль, пишут СМИ

Глава Пентагона посетит Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2025

Глава Пентагона посетит Израиль, пишут СМИ

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 мая нанесет свой первый рабочий визит в качестве министра обороны США в Израиль, где встретится со своим коллегой Исраэлем Кацем и РИА Новости, 04.05.2025

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в мире

израиль

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ближний восток

пит хегсет

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биньямин нетаньяху

министерство обороны сша

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет 12 мая нанесет свой первый рабочий визит в качестве министра обороны США в Израиль, где встретится со своим коллегой Исраэлем Кацем и премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, сообщает портал Axios со ссылкой на официальных лиц. "Министр обороны Пит Хегсет планирует отправиться в Израиль перед поездкой президента (США Дональда - ред.) Трампа на Ближний Восток... Это будет первая поездка Хегсета в Израиль с того момента, как он занял свой пост... Хегсет прибудет в Израиль 12 мая и встретится со своим коллегой Кацем и премьер-министром Биньямином Нетаньяху", - говорится в публикации на сайте портала со ссылкой на двух израильских чиновников.

https://ria.ru/20240927/ssha-1975176278.html

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сша

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, ближний восток, пит хегсет, исраэль кац, биньямин нетаньяху, министерство обороны сша