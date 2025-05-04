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В Каракасе прошел марш Бессмертного полка - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
05:20 04.05.2025 (обновлено: 11:25 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/karakas-2014833545.html
В Каракасе прошел марш Бессмертного полка
В Каракасе прошел марш Бессмертного полка - РИА Новости, 04.05.2025
В Каракасе прошел марш Бессмертного полка
Около 450 человек приняли участие в марше Бессмертного полка, который прошёл в столице Венесуэлы Каракасе в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T05:20:00+03:00
2025-05-04T11:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
венесуэла
россия
каракас
80-летие победы в великой отечественной войне
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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Около 450 человек приняли участие в марше Бессмертного полка, который прошёл в столице Венесуэлы Каракасе в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщило посольство России. "Бессмертный Полк — это мощное шествие. Это мост между поколениями, между странами, между сердцами. Это наш общий ответ тем, кто хочет вычеркнуть героизм, память и правду. Россия и Венесуэла вместе — в истории, в благодарности, в борьбе за справедливость и мир", — заявил принимавший участие в марше посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. В шествии памяти по улицам Каракаса с портретами своих героических предков прошли около 450 человек - российские соотечественники, венесуэльцы, представители общественных организаций, молодёжных движений и дипломатического корпуса. В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители венесуэльских властей, в том числе заместитель председателя Единой социалистической партии по международным делам Рандер Пенья и заместитель министра иностранных дел по вопросам Северной Америки и Европы Андреа Корао. Как отметили в дипмиссии, это стало "ярким свидетельством прочных связей между нашими народами и общей исторической памяти".
https://ria.ru/20250504/vashington-2014827304.html
https://ria.ru/20250501/karakas-2014527985.html
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в мире, венесуэла, россия, каракас, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Венесуэла, Россия, Каракас, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Каракасе прошел марш Бессмертного полка

В Каракасе около 450 человек приняли участие в марше Бессмертного полка

© Посольство России в Венесуэле/TelegramВ Каракасе прошел марш Бессмертного полка
В Каракасе прошел марш Бессмертного полка - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Посольство России в Венесуэле/Telegram
В Каракасе прошел марш Бессмертного полка
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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Около 450 человек приняли участие в марше Бессмертного полка, который прошёл в столице Венесуэлы Каракасе в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщило посольство России.
"Бессмертный Полк — это мощное шествие. Это мост между поколениями, между странами, между сердцами. Это наш общий ответ тем, кто хочет вычеркнуть героизм, память и правду. Россия и Венесуэла вместе — в истории, в благодарности, в борьбе за справедливость и мир", — заявил принимавший участие в марше посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
Участники акции Бессмертный полк в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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В шествии памяти по улицам Каракаса с портретами своих героических предков прошли около 450 человек - российские соотечественники, венесуэльцы, представители общественных организаций, молодёжных движений и дипломатического корпуса.
В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители венесуэльских властей, в том числе заместитель председателя Единой социалистической партии по международным делам Рандер Пенья и заместитель министра иностранных дел по вопросам Северной Америки и Европы Андреа Корао. Как отметили в дипмиссии, это стало "ярким свидетельством прочных связей между нашими народами и общей исторической памяти".
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