https://ria.ru/20250504/karakas-2014833545.html
В Каракасе прошел марш Бессмертного полка
В Каракасе прошел марш Бессмертного полка - РИА Новости, 04.05.2025
В Каракасе прошел марш Бессмертного полка
Около 450 человек приняли участие в марше Бессмертного полка, который прошёл в столице Венесуэлы Каракасе в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T05:20:00+03:00
2025-05-04T05:20:00+03:00
2025-05-04T11:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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венесуэла
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каракас
80-летие победы в великой отечественной войне
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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Около 450 человек приняли участие в марше Бессмертного полка, который прошёл в столице Венесуэлы Каракасе в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщило посольство России. "Бессмертный Полк — это мощное шествие. Это мост между поколениями, между странами, между сердцами. Это наш общий ответ тем, кто хочет вычеркнуть героизм, память и правду. Россия и Венесуэла вместе — в истории, в благодарности, в борьбе за справедливость и мир", — заявил принимавший участие в марше посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. В шествии памяти по улицам Каракаса с портретами своих героических предков прошли около 450 человек - российские соотечественники, венесуэльцы, представители общественных организаций, молодёжных движений и дипломатического корпуса. В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители венесуэльских властей, в том числе заместитель председателя Единой социалистической партии по международным делам Рандер Пенья и заместитель министра иностранных дел по вопросам Северной Америки и Европы Андреа Корао. Как отметили в дипмиссии, это стало "ярким свидетельством прочных связей между нашими народами и общей исторической памяти".
https://ria.ru/20250504/vashington-2014827304.html
https://ria.ru/20250501/karakas-2014527985.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, россия, каракас, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Венесуэла, Россия, Каракас, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Каракасе прошел марш Бессмертного полка
В Каракасе около 450 человек приняли участие в марше Бессмертного полка