https://ria.ru/20250504/karakas-2014833545.html

В Каракасе прошел марш Бессмертного полка

В Каракасе прошел марш Бессмертного полка - РИА Новости, 04.05.2025

В Каракасе прошел марш Бессмертного полка

Около 450 человек приняли участие в марше Бессмертного полка, который прошёл в столице Венесуэлы Каракасе в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T05:20:00+03:00

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2025-05-04T11:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

венесуэла

россия

каракас

80-летие победы в великой отечественной войне

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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Около 450 человек приняли участие в марше Бессмертного полка, который прошёл в столице Венесуэлы Каракасе в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщило посольство России. "Бессмертный Полк — это мощное шествие. Это мост между поколениями, между странами, между сердцами. Это наш общий ответ тем, кто хочет вычеркнуть героизм, память и правду. Россия и Венесуэла вместе — в истории, в благодарности, в борьбе за справедливость и мир", — заявил принимавший участие в марше посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. В шествии памяти по улицам Каракаса с портретами своих героических предков прошли около 450 человек - российские соотечественники, венесуэльцы, представители общественных организаций, молодёжных движений и дипломатического корпуса. В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители венесуэльских властей, в том числе заместитель председателя Единой социалистической партии по международным делам Рандер Пенья и заместитель министра иностранных дел по вопросам Северной Америки и Европы Андреа Корао. Как отметили в дипмиссии, это стало "ярким свидетельством прочных связей между нашими народами и общей исторической памяти".

https://ria.ru/20250504/vashington-2014827304.html

https://ria.ru/20250501/karakas-2014527985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венесуэла, россия, каракас, 80-летие победы в великой отечественной войне