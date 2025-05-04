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Полиция проверяет сообщение о нападении на Кадышеву в Иваново - РИА Новости, 04.05.2025
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:54 04.05.2025 (обновлено: 19:59 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/kadysheva-2014897000.html
Полиция проверяет сообщение о нападении на Кадышеву в Иваново
Полиция проверяет сообщение о нападении на Кадышеву в Иваново - РИА Новости, 04.05.2025
Полиция проверяет сообщение о нападении на Кадышеву в Иваново
Полиция проверяет информацию о нападении женщины на певицу после концерта в Иваново, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T15:54:00+03:00
2025-05-04T19:59:00+03:00
шоубиз
происшествия
россия
иваново
ивановская область
ирина волк
надежда кадышева
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РЯЗАНЬ, 4 мая — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о нападении женщины на певицу после концерта в Иваново, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об инциденте с народной артисткой России Надеждой Кадышевой."Мои коллеги из Ивановской области проводят проверку по сообщению о нападении на исполнительницу по окончании концерта", — написала Волк, не уточнив имя солистки.По ее данным, сообщение о случившемся поступило в отделение полиции по Ленинскому району Иваново в среду.Нарушительницу доставили в ОМВД, идет проверка. По ее итогам примут решение в соответствии с законодательством.
https://ria.ru/20250410/napadenie-2010491793.html
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происшествия, россия, иваново, ивановская область, ирина волк, надежда кадышева
Шоубиз, Происшествия, Россия, Иваново, Ивановская область, Ирина Волк, Надежда Кадышева
Полиция проверяет сообщение о нападении на Кадышеву в Иваново

Женщина напала на Кадышеву после концерта в Иваново

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Надежда Кадышева
Певица Надежда Кадышева - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Надежда Кадышева. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 4 мая — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о нападении женщины на певицу после концерта в Иваново, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об инциденте с народной артисткой России Надеждой Кадышевой.
"Мои коллеги из Ивановской области проводят проверку по сообщению о нападении на исполнительницу по окончании концерта", — написала Волк, не уточнив имя солистки.
По ее данным, сообщение о случившемся поступило в отделение полиции по Ленинскому району Иваново в среду.
Нарушительницу доставили в ОМВД, идет проверка. По ее итогам примут решение в соответствии с законодательством.
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В Москве напали на съемочную группу "РЕН ТВ"
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ШоубизПроисшествияРоссияИвановоИвановская областьИрина ВолкНадежда Кадышева
 
 
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