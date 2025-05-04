https://ria.ru/20250504/kadysheva-2014897000.html

Полиция проверяет сообщение о нападении на Кадышеву в Иваново

Полиция проверяет сообщение о нападении на Кадышеву в Иваново - РИА Новости, 04.05.2025

Полиция проверяет сообщение о нападении на Кадышеву в Иваново

Полиция проверяет информацию о нападении женщины на певицу после концерта в Иваново, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T15:54:00+03:00

2025-05-04T15:54:00+03:00

2025-05-04T19:59:00+03:00

шоубиз

происшествия

россия

иваново

ивановская область

ирина волк

надежда кадышева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004123796_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_53eef566ad95bf7b4186e5adf523978f.jpg

РЯЗАНЬ, 4 мая — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о нападении женщины на певицу после концерта в Иваново, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об инциденте с народной артисткой России Надеждой Кадышевой."Мои коллеги из Ивановской области проводят проверку по сообщению о нападении на исполнительницу по окончании концерта", — написала Волк, не уточнив имя солистки.По ее данным, сообщение о случившемся поступило в отделение полиции по Ленинскому району Иваново в среду.Нарушительницу доставили в ОМВД, идет проверка. По ее итогам примут решение в соответствии с законодательством.

https://ria.ru/20250410/napadenie-2010491793.html

россия

иваново

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, иваново, ивановская область, ирина волк, надежда кадышева