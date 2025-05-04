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Появились кадры с моментом падения ракеты в аэропорту Бен-Гурион - РИА Новости, 04.05.2025
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11:04 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/kadry--2014854270.html
Появились кадры с моментом падения ракеты в аэропорту Бен-Гурион
Появились кадры с моментом падения ракеты в аэропорту Бен-Гурион - РИА Новости, 04.05.2025
Появились кадры с моментом падения ракеты в аэропорту Бен-Гурион
Израильская гостелерадиокомпания Kan и другие местные СМИ опубликовали кадры, на которых запечатлен момент прилета ракеты, выпущенной из Йемена в воскресенье... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T11:04:00+03:00
2025-05-04T11:04:00+03:00
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
йемен
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая - РИА Новости. Израильская гостелерадиокомпания Kan и другие местные СМИ опубликовали кадры, на которых запечатлен момент прилета ракеты, выпущенной из Йемена в воскресенье утром. На кадрах видно, как ракета падает рядом с одним из терминалов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что после сирен воздушной, прозвучавших в ряде районов Израиля, было предпринято несколько попыток перехватить ракету, запущенную из Йемена. "Падение было зафиксировано в районе аэропорта Бен-Гурион. Инцидент расследуется", - говорится в заявлении военных. В результате падения ракеты аэропорт временно приостановил прием и выпуск воздушных судов, однако спустя полчаса аэропорт возобновил работу. По данным пресс-службы израильской полиции, командующий центральным округом полиции Яир Хецрони уже завершил оценку ситуации на месте падения ракеты и заслушал доклады от различных подразделений. По завершении оценки ситуации и в соответствии с полученным обзором он дал указание завершить оперативное сканирование местности, а затем возобновить полеты самолетов, открыть подъездные дорогие к аэропорту и возобновить движение поездов. Политическое руководство страны пока никак не прокомментировало инцидент с падением ракеты йеменских хуситов в районе главного аэропорта страны.
https://ria.ru/20250503/izrail-2014811768.html
https://ria.ru/20250503/konflikt-1915630213.html
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Момент падения осколков ракеты в аэропорту Бен-Гурион
Момент падения осколков ракеты в аэропорту Бен-Гурион
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, йемен, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Йемен, Израиль, В мире
Появились кадры с моментом падения ракеты в аэропорту Бен-Гурион

Израильская Kan опубликовала кадры с моментом падения ракеты в Бен-Гурион

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая - РИА Новости. Израильская гостелерадиокомпания Kan и другие местные СМИ опубликовали кадры, на которых запечатлен момент прилета ракеты, выпущенной из Йемена в воскресенье утром.
На кадрах видно, как ракета падает рядом с одним из терминалов.
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что после сирен воздушной, прозвучавших в ряде районов Израиля, было предпринято несколько попыток перехватить ракету, запущенную из Йемена.
"Падение было зафиксировано в районе аэропорта Бен-Гурион. Инцидент расследуется", - говорится в заявлении военных.
В результате падения ракеты аэропорт временно приостановил прием и выпуск воздушных судов, однако спустя полчаса аэропорт возобновил работу.
По данным пресс-службы израильской полиции, командующий центральным округом полиции Яир Хецрони уже завершил оценку ситуации на месте падения ракеты и заслушал доклады от различных подразделений. По завершении оценки ситуации и в соответствии с полученным обзором он дал указание завершить оперативное сканирование местности, а затем возобновить полеты самолетов, открыть подъездные дорогие к аэропорту и возобновить движение поездов.
Политическое руководство страны пока никак не прокомментировало инцидент с падением ракеты йеменских хуситов в районе главного аэропорта страны.
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