https://ria.ru/20250504/kadry--2014854270.html

Появились кадры с моментом падения ракеты в аэропорту Бен-Гурион

Появились кадры с моментом падения ракеты в аэропорту Бен-Гурион - РИА Новости, 04.05.2025

Появились кадры с моментом падения ракеты в аэропорту Бен-Гурион

Израильская гостелерадиокомпания Kan и другие местные СМИ опубликовали кадры, на которых запечатлен момент прилета ракеты, выпущенной из Йемена в воскресенье... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T11:04:00+03:00

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2025-05-04T11:04:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая - РИА Новости. Израильская гостелерадиокомпания Kan и другие местные СМИ опубликовали кадры, на которых запечатлен момент прилета ракеты, выпущенной из Йемена в воскресенье утром. На кадрах видно, как ракета падает рядом с одним из терминалов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что после сирен воздушной, прозвучавших в ряде районов Израиля, было предпринято несколько попыток перехватить ракету, запущенную из Йемена. "Падение было зафиксировано в районе аэропорта Бен-Гурион. Инцидент расследуется", - говорится в заявлении военных. В результате падения ракеты аэропорт временно приостановил прием и выпуск воздушных судов, однако спустя полчаса аэропорт возобновил работу. По данным пресс-службы израильской полиции, командующий центральным округом полиции Яир Хецрони уже завершил оценку ситуации на месте падения ракеты и заслушал доклады от различных подразделений. По завершении оценки ситуации и в соответствии с полученным обзором он дал указание завершить оперативное сканирование местности, а затем возобновить полеты самолетов, открыть подъездные дорогие к аэропорту и возобновить движение поездов. Политическое руководство страны пока никак не прокомментировало инцидент с падением ракеты йеменских хуситов в районе главного аэропорта страны.

https://ria.ru/20250503/izrail-2014811768.html

https://ria.ru/20250503/konflikt-1915630213.html

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Момент падения осколков ракеты в аэропорту Бен-Гурион Момент падения осколков ракеты в аэропорту Бен-Гурион 2025-05-04T11:04 true PT0M05S

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, йемен, израиль, в мире