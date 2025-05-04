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Хуситы объявили о введении полной воздушной блокады Израиля - РИА Новости, 04.05.2025
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22:55 04.05.2025 (обновлено: 23:45 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/izrail-2014936706.html
Хуситы объявили о введении полной воздушной блокады Израиля
Хуситы объявили о введении полной воздушной блокады Израиля - РИА Новости, 04.05.2025
Хуситы объявили о введении полной воздушной блокады Израиля
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" объявило о введении полной воздушной блокады Израиля, следует из сообщения в... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T22:55:00+03:00
2025-05-04T23:45:00+03:00
в мире
израиль
йемен
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хамас
тель-авив
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ДОХА, 4 мая — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" объявило о введении полной воздушной блокады Израиля, следует из сообщения в Telegram-канале."Вооруженные силы Йемена объявляют о введении всеобъемлющей воздушной блокады израильского противника в ответ на его решение расширить агрессию против Газы. Мы будем предпринимать действия ради установления блокады, неоднократно нанося удары по аэропортам, в частности по аэропорту Лод, который Израиль называет аэропортом Бен-Гурион. &lt;...&gt; Призываем все международные авиакомпании принять во внимание содержание настоящего заявления с момента его оглашения и отменить все рейсы в Израиль из соображений безопасности полетов", — говорится в публикации.Хуситы возобновили военные действия против Израиля после того, как Тель-Авив в ночь на 18 марта вновь стал обстреливать сектор Газа. Еврейское государство утверждает, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк отметил, что решение Тель-Авива о возвращении к войне станет смертным приговором для находящихся в анклаве израильских заложников.Официально перемирие закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе Газа и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250504/izrail-2014856839.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
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в мире, израиль, йемен, ансар алла, хамас, тель-авив
В мире, Израиль, Йемен, Ансар Алла, ХАМАС, Тель-Авив
Хуситы объявили о введении полной воздушной блокады Израиля

Движение "Ансар Алла" объявило о введении полной воздушной блокады Израиля

© AP Photo / Ohad ZwigenbergОбстановка возле аэропорта Бен-Гурион
Обстановка возле аэропорта Бен-Гурион - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Обстановка возле аэропорта Бен-Гурион
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ДОХА, 4 мая — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" объявило о введении полной воздушной блокады Израиля, следует из сообщения в Telegram-канале.
"Вооруженные силы Йемена объявляют о введении всеобъемлющей воздушной блокады израильского противника в ответ на его решение расширить агрессию против Газы. Мы будем предпринимать действия ради установления блокады, неоднократно нанося удары по аэропортам, в частности по аэропорту Лод, который Израиль называет аэропортом Бен-Гурион. <...> Призываем все международные авиакомпании принять во внимание содержание настоящего заявления с момента его оглашения и отменить все рейсы в Израиль из соображений безопасности полетов", — говорится в публикации.
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Хуситы возобновили военные действия против Израиля после того, как Тель-Авив в ночь на 18 марта вновь стал обстреливать сектор Газа. Еврейское государство утверждает, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

Второго марта израильские власти сообщили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия, поскольку стороны не могут преодолеть разногласия для завершения войны. В канцелярии Нетаньяху заявили, что Тель-Авив поддержал американскую инициативу, а палестинское движение — нет.

В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк отметил, что решение Тель-Авива о возвращении к войне станет смертным приговором для находящихся в анклаве израильских заложников.
Официально перемирие закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе Газа и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
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В миреИзраильЙеменАнсар АллаХАМАСТель-Авив
 
 
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