https://ria.ru/20250504/izrail-2014936706.html

Хуситы объявили о введении полной воздушной блокады Израиля

Хуситы объявили о введении полной воздушной блокады Израиля - РИА Новости, 04.05.2025

Хуситы объявили о введении полной воздушной блокады Израиля

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" объявило о введении полной воздушной блокады Израиля, следует из сообщения в... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T22:55:00+03:00

2025-05-04T22:55:00+03:00

2025-05-04T23:45:00+03:00

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ДОХА, 4 мая — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" объявило о введении полной воздушной блокады Израиля, следует из сообщения в Telegram-канале."Вооруженные силы Йемена объявляют о введении всеобъемлющей воздушной блокады израильского противника в ответ на его решение расширить агрессию против Газы. Мы будем предпринимать действия ради установления блокады, неоднократно нанося удары по аэропортам, в частности по аэропорту Лод, который Израиль называет аэропортом Бен-Гурион. <...> Призываем все международные авиакомпании принять во внимание содержание настоящего заявления с момента его оглашения и отменить все рейсы в Израиль из соображений безопасности полетов", — говорится в публикации.Хуситы возобновили военные действия против Израиля после того, как Тель-Авив в ночь на 18 марта вновь стал обстреливать сектор Газа. Еврейское государство утверждает, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк отметил, что решение Тель-Авива о возвращении к войне станет смертным приговором для находящихся в анклаве израильских заложников.Официально перемирие закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе Газа и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250504/izrail-2014856839.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

израиль

йемен

тель-авив

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в мире, израиль, йемен, ансар алла, хамас, тель-авив