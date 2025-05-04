Хуситы объявили о введении полной воздушной блокады Израиля
Движение "Ансар Алла" объявило о введении полной воздушной блокады Израиля
© AP Photo / Ohad ZwigenbergОбстановка возле аэропорта Бен-Гурион
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Обстановка возле аэропорта Бен-Гурион
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ДОХА, 4 мая — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" объявило о введении полной воздушной блокады Израиля, следует из сообщения в Telegram-канале.
"Вооруженные силы Йемена объявляют о введении всеобъемлющей воздушной блокады израильского противника в ответ на его решение расширить агрессию против Газы. Мы будем предпринимать действия ради установления блокады, неоднократно нанося удары по аэропортам, в частности по аэропорту Лод, который Израиль называет аэропортом Бен-Гурион. <...> Призываем все международные авиакомпании принять во внимание содержание настоящего заявления с момента его оглашения и отменить все рейсы в Израиль из соображений безопасности полетов", — говорится в публикации.
Второго марта израильские власти сообщили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия, поскольку стороны не могут преодолеть разногласия для завершения войны. В канцелярии Нетаньяху заявили, что Тель-Авив поддержал американскую инициативу, а палестинское движение — нет.
В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк отметил, что решение Тель-Авива о возвращении к войне станет смертным приговором для находящихся в анклаве израильских заложников.
Официально перемирие закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе Газа и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
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