https://ria.ru/20250504/izrail-2014856839.html
Израиль пообещал непропорциональный ответ за обстрел аэропорта Бен-Гурион
Израиль пообещал непропорциональный ответ за обстрел аэропорта Бен-Гурион - РИА Новости, 04.05.2025
Израиль пообещал непропорциональный ответ за обстрел аэропорта Бен-Гурион
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал семикратный ответ на ракетную атаку по аэропорту имени Бен-Гуриона со стороны йеменского движения "Ансар Алла". РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T11:16:00+03:00
2025-05-04T11:16:00+03:00
2025-05-04T11:53:00+03:00
в мире
израиль
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исраэль кац
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал семикратный ответ на ракетную атаку по аэропорту имени Бен-Гуриона со стороны йеменского движения "Ансар Алла"."Кто причиняет нам вред — заплатит за это семикратно", — привела его слова пресс-служба военного ведомства страны. В воскресенье ракета, выпущенная из Йемена, упала на территории главного аэропорта Израиля. Это привело к остановке работы воздушной гавани на полчаса. Пострадавших в результате атаки не было. ЦАХАЛ заявила, что расследует инцидент.Хуситы возобновили военные действия против Израиля после того, как Тель-Авив вновь стал обстреливать сектор Газа."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам. США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.
https://ria.ru/20250502/khusity--2014653201.html
https://ria.ru/20250504/gaza-2014832357.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
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Момент падения осколков ракеты в аэропорту Бен-Гурион
Момент падения осколков ракеты в аэропорту Бен-Гурион
2025-05-04T11:16
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PT0M05S
РИА Новости
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в мире, израиль, йемен, исраэль кац, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, тель-авив
В мире, Израиль, Йемен, Исраэль Кац, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Тель-Авив
Израиль пообещал непропорциональный ответ за обстрел аэропорта Бен-Гурион
Минобороны Израиля пообещало семикратный ответ на обстрел аэропорта Бен-Гурион