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Аэропорт в Тель-Авиве закрыли из-за падения осколков йеменской ракеты - РИА Новости, 04.05.2025
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09:59 04.05.2025 (обновлено: 10:57 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/izrail-2014846731.html
Аэропорт в Тель-Авиве закрыли из-за падения осколков йеменской ракеты
Аэропорт в Тель-Авиве закрыли из-за падения осколков йеменской ракеты - РИА Новости, 04.05.2025
Аэропорт в Тель-Авиве закрыли из-за падения осколков йеменской ракеты
Аэропорт имени Бен-Гуриона закрыт для взлетов и посадок из-за падения осколков после попыток армии Израиля перехватить ракету из Йемена, сообщила... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T09:59:00+03:00
2025-05-04T10:57:00+03:00
в мире
тель-авив
израиль
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая - РИА Новости. Аэропорт имени Бен-Гуриона закрыт для взлетов и посадок из-за падения осколков после попыток армии Израиля перехватить ракету из Йемена, сообщила гостелерадиокомпания Kan."После инцидента аэропорт был закрыт для взлетов и посадок", - говорится в сообщении сайте Kan.Ранее в воскресенье сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, из-за ракетного обстрела из Йемена. Армия Израиля сообщила о попытках перехватить ракету, запущенную йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы).Израильские СМИ затем начали транслировать кадры из аэропорта Бен-Гурион, на которых виден поднимающийся столп дыма.Израильская полиция сообщила, что работает на месте "падения осколков", чтобы исключить дополнительные угрозы.
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тель-авив
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Момент падения осколков ракеты в аэропорту Бен-Гурион
Момент падения осколков ракеты в аэропорту Бен-Гурион
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в мире, тель-авив, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Тель-Авив, Израиль, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Аэропорт в Тель-Авиве закрыли из-за падения осколков йеменской ракеты

Аэропорт Бен-Гурион закрыли для полетов из-за падения осколков ракеты из Йемена

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая - РИА Новости. Аэропорт имени Бен-Гуриона закрыт для взлетов и посадок из-за падения осколков после попыток армии Израиля перехватить ракету из Йемена, сообщила гостелерадиокомпания Kan.
«
"После инцидента аэропорт был закрыт для взлетов и посадок", - говорится в сообщении сайте Kan.
Ранее в воскресенье сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, из-за ракетного обстрела из Йемена. Армия Израиля сообщила о попытках перехватить ракету, запущенную йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы).
Израильские СМИ затем начали транслировать кадры из аэропорта Бен-Гурион, на которых виден поднимающийся столп дыма.
Израильская полиция сообщила, что работает на месте "падения осколков", чтобы исключить дополнительные угрозы.
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В миреТель-АвивИзраильЙеменОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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