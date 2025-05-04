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Аэропорт в Тель-Авиве закрыли из-за падения осколков йеменской ракеты

Аэропорт в Тель-Авиве закрыли из-за падения осколков йеменской ракеты - РИА Новости, 04.05.2025

Аэропорт в Тель-Авиве закрыли из-за падения осколков йеменской ракеты

Аэропорт имени Бен-Гуриона закрыт для взлетов и посадок из-за падения осколков после попыток армии Израиля перехватить ракету из Йемена, сообщила... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T09:59:00+03:00

2025-05-04T09:59:00+03:00

2025-05-04T10:57:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая - РИА Новости. Аэропорт имени Бен-Гуриона закрыт для взлетов и посадок из-за падения осколков после попыток армии Израиля перехватить ракету из Йемена, сообщила гостелерадиокомпания Kan."После инцидента аэропорт был закрыт для взлетов и посадок", - говорится в сообщении сайте Kan.Ранее в воскресенье сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, из-за ракетного обстрела из Йемена. Армия Израиля сообщила о попытках перехватить ракету, запущенную йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы).Израильские СМИ затем начали транслировать кадры из аэропорта Бен-Гурион, на которых виден поднимающийся столп дыма.Израильская полиция сообщила, что работает на месте "падения осколков", чтобы исключить дополнительные угрозы.

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Момент падения осколков ракеты в аэропорту Бен-Гурион Момент падения осколков ракеты в аэропорту Бен-Гурион 2025-05-04T09:59 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тель-авив, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году