Рейтинг@Mail.ru
В Ишиме уровень воды в реке превысил опасную отметку на 72 сантиметра - РИА Новости, 04.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 04.05.2025 (обновлено: 09:52 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/ishim-2014846268.html
В Ишиме уровень воды в реке превысил опасную отметку на 72 сантиметра
В Ишиме уровень воды в реке превысил опасную отметку на 72 сантиметра - РИА Новости, 04.05.2025
В Ишиме уровень воды в реке превысил опасную отметку на 72 сантиметра
В городе Ишиме Тюменской области за сутки уровень воды в реке Ишим поднялся еще на полметра и на утро воскресенья достиг 922 сантиметров, что выше отметки... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T09:51:00+03:00
2025-05-04T09:52:00+03:00
ишим (река)
казанский район
тюменская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014776202_2:0:1273:715_1920x0_80_0_0_905e9a6b55d023297dfd93243e1a26b4.jpg
ТЮМЕНЬ, 4 мая – РИА Новости. В городе Ишиме Тюменской области за сутки уровень воды в реке Ишим поднялся еще на полметра и на утро воскресенья достиг 922 сантиметров, что выше отметки опасного явления на 72 сантиметра, мэр города Федор Шишкин назвал паводковую ситуацию серьезной. "Ситуация на территории города Ишима серьёзная. За последние сутки река Ишим прибавила 50 сантиметров, уровень воды поднялся до отметки 922 см сантиметров.... Вода в главной водной артерии города продолжает прибывать. Дамбы и насыпи держат. Сейчас важно контролировать их состояние, потому организовано круглосуточное окарауливание гидротехнических сооружений", - сообщил Шишкин в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что в городе имеется запас мешков, плёнки, песка для укрепления дамб и насыпей на случай ухудшения ситуации. Все службы наготове. С целью обеспечения безопасности ведётся дежурство правоохранительных органов. На территориях подтопления — в садоводческих обществах, авиаспортклубе отключено электроснабжение. На случай эвакуации подготовлены пункт временного размещения, место для складирования мебели и бытовой техники, приют для животных. В 2024 году Ишим пережил рекордный за историю наблюдений паводок на реке Ишим, когда максимальный подъем на городском гидропосту достиг 1064 сантиметров над нулем поста при отметке опасного явления в 850 сантиметров. Предыдущий рекорд был в 2017 году, тогда в пике уровень воды в реке поднялся до 982 сантиметров. В нынешний паводковый сезон прогнозировался подъем воды на уровне 2017 года. Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня был введен в Казанском районе. С 1 мая режим ЧС регионального уровня действует в деревнях Малые Ярки, Боровлянка, Копотилово и селе Пешнево Казанского района, а также в деревне Земляная Абатского района. С 3 мая — в селе Афонькино, деревнях Паленка, Новогеоргиевка, Викторовка Казанского района.
https://ria.ru/20250415/uroven-2011299954.html
ишим (река)
казанский район
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014776202_161:0:1114:715_1920x0_80_0_0_9b0021f3bd113442a212ba413033d5b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ишим (река), казанский район, тюменская область, происшествия
Ишим (река), Казанский район, Тюменская область, Происшествия
В Ишиме уровень воды в реке превысил опасную отметку на 72 сантиметра

Уровень воды в реке на 72 см превысил опасную отметку в тюменском городе Ишиме

© Сергей Ломовцев/TelegramПодтопленная дорога в Ишимме
Подтопленная дорога в Ишимме - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Сергей Ломовцев/Telegram
Подтопленная дорога в Ишимме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 4 мая – РИА Новости. В городе Ишиме Тюменской области за сутки уровень воды в реке Ишим поднялся еще на полметра и на утро воскресенья достиг 922 сантиметров, что выше отметки опасного явления на 72 сантиметра, мэр города Федор Шишкин назвал паводковую ситуацию серьезной.
«
"Ситуация на территории города Ишима серьёзная. За последние сутки река Ишим прибавила 50 сантиметров, уровень воды поднялся до отметки 922 см сантиметров.... Вода в главной водной артерии города продолжает прибывать. Дамбы и насыпи держат. Сейчас важно контролировать их состояние, потому организовано круглосуточное окарауливание гидротехнических сооружений", - сообщил Шишкин в своем Telegram-канале.
Мэр отметил, что в городе имеется запас мешков, плёнки, песка для укрепления дамб и насыпей на случай ухудшения ситуации. Все службы наготове. С целью обеспечения безопасности ведётся дежурство правоохранительных органов. На территориях подтопления — в садоводческих обществах, авиаспортклубе отключено электроснабжение. На случай эвакуации подготовлены пункт временного размещения, место для складирования мебели и бытовой техники, приют для животных.
В 2024 году Ишим пережил рекордный за историю наблюдений паводок на реке Ишим, когда максимальный подъем на городском гидропосту достиг 1064 сантиметров над нулем поста при отметке опасного явления в 850 сантиметров. Предыдущий рекорд был в 2017 году, тогда в пике уровень воды в реке поднялся до 982 сантиметров. В нынешний паводковый сезон прогнозировался подъем воды на уровне 2017 года.
Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня был введен в Казанском районе. С 1 мая режим ЧС регионального уровня действует в деревнях Малые Ярки, Боровлянка, Копотилово и селе Пешнево Казанского района, а также в деревне Земляная Абатского района. С 3 мая — в селе Афонькино, деревнях Паленка, Новогеоргиевка, Викторовка Казанского района.
Набережная города Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Губернатор Тюменской области рассказал о ситуации с подъемом реки Ишим
15 апреля, 09:43
 
Ишим (река)Казанский районТюменская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала