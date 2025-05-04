https://ria.ru/20250504/ishim-2014846268.html

В Ишиме уровень воды в реке превысил опасную отметку на 72 сантиметра

В Ишиме уровень воды в реке превысил опасную отметку на 72 сантиметра - РИА Новости, 04.05.2025

В Ишиме уровень воды в реке превысил опасную отметку на 72 сантиметра

В городе Ишиме Тюменской области за сутки уровень воды в реке Ишим поднялся еще на полметра и на утро воскресенья достиг 922 сантиметров, что выше отметки... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T09:51:00+03:00

2025-05-04T09:51:00+03:00

2025-05-04T09:52:00+03:00

ишим (река)

казанский район

тюменская область

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 4 мая – РИА Новости. В городе Ишиме Тюменской области за сутки уровень воды в реке Ишим поднялся еще на полметра и на утро воскресенья достиг 922 сантиметров, что выше отметки опасного явления на 72 сантиметра, мэр города Федор Шишкин назвал паводковую ситуацию серьезной. "Ситуация на территории города Ишима серьёзная. За последние сутки река Ишим прибавила 50 сантиметров, уровень воды поднялся до отметки 922 см сантиметров.... Вода в главной водной артерии города продолжает прибывать. Дамбы и насыпи держат. Сейчас важно контролировать их состояние, потому организовано круглосуточное окарауливание гидротехнических сооружений", - сообщил Шишкин в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что в городе имеется запас мешков, плёнки, песка для укрепления дамб и насыпей на случай ухудшения ситуации. Все службы наготове. С целью обеспечения безопасности ведётся дежурство правоохранительных органов. На территориях подтопления — в садоводческих обществах, авиаспортклубе отключено электроснабжение. На случай эвакуации подготовлены пункт временного размещения, место для складирования мебели и бытовой техники, приют для животных. В 2024 году Ишим пережил рекордный за историю наблюдений паводок на реке Ишим, когда максимальный подъем на городском гидропосту достиг 1064 сантиметров над нулем поста при отметке опасного явления в 850 сантиметров. Предыдущий рекорд был в 2017 году, тогда в пике уровень воды в реке поднялся до 982 сантиметров. В нынешний паводковый сезон прогнозировался подъем воды на уровне 2017 года. Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня был введен в Казанском районе. С 1 мая режим ЧС регионального уровня действует в деревнях Малые Ярки, Боровлянка, Копотилово и селе Пешнево Казанского района, а также в деревне Земляная Абатского района. С 3 мая — в селе Афонькино, деревнях Паленка, Новогеоргиевка, Викторовка Казанского района.

https://ria.ru/20250415/uroven-2011299954.html

ишим (река)

казанский район

тюменская область

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ишим (река), казанский район, тюменская область, происшествия