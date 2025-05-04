В Ишиме уровень воды в реке превысил опасную отметку на 72 сантиметра
Уровень воды в реке на 72 см превысил опасную отметку в тюменском городе Ишиме
Подтопленная дорога в Ишимме. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 4 мая – РИА Новости. В городе Ишиме Тюменской области за сутки уровень воды в реке Ишим поднялся еще на полметра и на утро воскресенья достиг 922 сантиметров, что выше отметки опасного явления на 72 сантиметра, мэр города Федор Шишкин назвал паводковую ситуацию серьезной.
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"Ситуация на территории города Ишима серьёзная. За последние сутки река Ишим прибавила 50 сантиметров, уровень воды поднялся до отметки 922 см сантиметров.... Вода в главной водной артерии города продолжает прибывать. Дамбы и насыпи держат. Сейчас важно контролировать их состояние, потому организовано круглосуточное окарауливание гидротехнических сооружений", - сообщил Шишкин в своем Telegram-канале.
Мэр отметил, что в городе имеется запас мешков, плёнки, песка для укрепления дамб и насыпей на случай ухудшения ситуации. Все службы наготове. С целью обеспечения безопасности ведётся дежурство правоохранительных органов. На территориях подтопления — в садоводческих обществах, авиаспортклубе отключено электроснабжение. На случай эвакуации подготовлены пункт временного размещения, место для складирования мебели и бытовой техники, приют для животных.
В 2024 году Ишим пережил рекордный за историю наблюдений паводок на реке Ишим, когда максимальный подъем на городском гидропосту достиг 1064 сантиметров над нулем поста при отметке опасного явления в 850 сантиметров. Предыдущий рекорд был в 2017 году, тогда в пике уровень воды в реке поднялся до 982 сантиметров. В нынешний паводковый сезон прогнозировался подъем воды на уровне 2017 года.
Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня был введен в Казанском районе. С 1 мая режим ЧС регионального уровня действует в деревнях Малые Ярки, Боровлянка, Копотилово и селе Пешнево Казанского района, а также в деревне Земляная Абатского района. С 3 мая — в селе Афонькино, деревнях Паленка, Новогеоргиевка, Викторовка Казанского района.