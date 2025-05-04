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Иран запустил новую баллистическую ракету - РИА Новости, 04.05.2025
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22:04 04.05.2025 (обновлено: 22:35 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/iran-2014931181.html
Иран запустил новую баллистическую ракету
Иран запустил новую баллистическую ракету - РИА Новости, 04.05.2025
Иран запустил новую баллистическую ракету
Иран произвёл запуск новой баллистической ракеты "Ghassem Basir" с дальностью полёта 1200 километров, заявил иранский министр обороны генерал Азиз Насирзаде. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T22:04:00+03:00
2025-05-04T22:35:00+03:00
иран
в мире
израиль
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хасан насрулла
исмаил хания
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ТЕГЕРАН, 4 мая – РИА Новости. Иран произвёл запуск новой баллистической ракеты "Ghassem Basir" с дальностью полёта 1200 километров, заявил иранский министр обороны генерал Азиз Насирзаде.В воскресенье глава минобороны исламской республики пригрозил ударом по военным базам и вооруженным силам США, если Вашингтон или Тель-Авив решат атаковать Иран."Наконец, используя опыт операций "Правдивое обещание 1" и "Правдивое обещание 2", мы недавно успешно испытали новую баллистическую ракету. Эта ракета находит конкретную цель среди множества и поражает ее без отклонения даже на метр и без использования навигационной системы GPS", - передает слова Насирзаде агентство IRIB.В конце марта агентство Fars опубликовало видео нового "ракетного городка" военно-космических сил КСИР (элитных подразделений ВС Ирана), отметив, что он является "одним из сотен" подобных объектов, а количество его ракет исчисляется тысячами. На кадрах этот "городок", протянувшийся на десятки километров в подземных тоннелях, вместе с начальником генштаба ВС Ирана осматривает командующий ВКС КСИР Амир-Али Хаджизаде. Военачальники производят осмотр твердотопливных и жидкотопливных ракет - "Хейбар Шекан", "Гадр-Эч", "Саджил", "Эмад", "Хадж Касем", крылатых ракет и нескольких тысяч боеголовок.Иран в 2024 году впервые в истории дважды атаковал ракетами Израиль, проведя против него две операции. В ответ на удар Израиля по иранскому генконсульству в Дамаске 14 апреля было проведено "Правдивое обещание". Спустя несколько дней, в ночь на 19 апреля 2024 года, по данным американских СМИ, Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Во второй раз Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу 1 октября, назвав его актом самообороны. Иран назвал свою атаку ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, которое Тегеран активно поддерживает, и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, в смерти которого во время визита в Тегеран иранская сторона также обвинила Израиль. При этом Израиль впервые нанес удар по исламской республике и официально взял за это ответственность.
https://ria.ru/20250425/iran-2013400947.html
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иран, в мире, израиль, тегеран (город), хасан насрулла, исмаил хания, вооруженные силы сша, хезболла
Иран, В мире, Израиль, Тегеран (город), Хасан Насрулла, Исмаил Хания, Вооруженные силы США, Хезболла
Иран запустил новую баллистическую ракету

Иран запустил новую баллистическую ракету с дальностью полета 1200 километров

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 4 мая – РИА Новости. Иран произвёл запуск новой баллистической ракеты "Ghassem Basir" с дальностью полёта 1200 километров, заявил иранский министр обороны генерал Азиз Насирзаде.
В воскресенье глава минобороны исламской республики пригрозил ударом по военным базам и вооруженным силам США, если Вашингтон или Тель-Авив решат атаковать Иран.
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"Наконец, используя опыт операций "Правдивое обещание 1" и "Правдивое обещание 2", мы недавно успешно испытали новую баллистическую ракету. Эта ракета находит конкретную цель среди множества и поражает ее без отклонения даже на метр и без использования навигационной системы GPS", - передает слова Насирзаде агентство IRIB.
В конце марта агентство Fars опубликовало видео нового "ракетного городка" военно-космических сил КСИР (элитных подразделений ВС Ирана), отметив, что он является "одним из сотен" подобных объектов, а количество его ракет исчисляется тысячами. На кадрах этот "городок", протянувшийся на десятки километров в подземных тоннелях, вместе с начальником генштаба ВС Ирана осматривает командующий ВКС КСИР Амир-Али Хаджизаде. Военачальники производят осмотр твердотопливных и жидкотопливных ракет - "Хейбар Шекан", "Гадр-Эч", "Саджил", "Эмад", "Хадж Касем", крылатых ракет и нескольких тысяч боеголовок.
Иран в 2024 году впервые в истории дважды атаковал ракетами Израиль, проведя против него две операции. В ответ на удар Израиля по иранскому генконсульству в Дамаске 14 апреля было проведено "Правдивое обещание". Спустя несколько дней, в ночь на 19 апреля 2024 года, по данным американских СМИ, Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Во второй раз Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу 1 октября, назвав его актом самообороны. Иран назвал свою атаку ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, которое Тегеран активно поддерживает, и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, в смерти которого во время визита в Тегеран иранская сторона также обвинила Израиль. При этом Израиль впервые нанес удар по исламской республике и официально взял за это ответственность.
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ИранВ миреИзраильТегеран (город)Хасан НасруллаИсмаил ХанияВооруженные силы СШАХезболла
 
 
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