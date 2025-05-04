https://ria.ru/20250504/iran-2014931181.html

Иран запустил новую баллистическую ракету

Иран запустил новую баллистическую ракету - РИА Новости, 04.05.2025

Иран запустил новую баллистическую ракету

Иран произвёл запуск новой баллистической ракеты "Ghassem Basir" с дальностью полёта 1200 километров, заявил иранский министр обороны генерал Азиз Насирзаде. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T22:04:00+03:00

2025-05-04T22:04:00+03:00

2025-05-04T22:35:00+03:00

иран

в мире

израиль

тегеран (город)

хасан насрулла

исмаил хания

вооруженные силы сша

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ТЕГЕРАН, 4 мая – РИА Новости. Иран произвёл запуск новой баллистической ракеты "Ghassem Basir" с дальностью полёта 1200 километров, заявил иранский министр обороны генерал Азиз Насирзаде.В воскресенье глава минобороны исламской республики пригрозил ударом по военным базам и вооруженным силам США, если Вашингтон или Тель-Авив решат атаковать Иран."Наконец, используя опыт операций "Правдивое обещание 1" и "Правдивое обещание 2", мы недавно успешно испытали новую баллистическую ракету. Эта ракета находит конкретную цель среди множества и поражает ее без отклонения даже на метр и без использования навигационной системы GPS", - передает слова Насирзаде агентство IRIB.В конце марта агентство Fars опубликовало видео нового "ракетного городка" военно-космических сил КСИР (элитных подразделений ВС Ирана), отметив, что он является "одним из сотен" подобных объектов, а количество его ракет исчисляется тысячами. На кадрах этот "городок", протянувшийся на десятки километров в подземных тоннелях, вместе с начальником генштаба ВС Ирана осматривает командующий ВКС КСИР Амир-Али Хаджизаде. Военачальники производят осмотр твердотопливных и жидкотопливных ракет - "Хейбар Шекан", "Гадр-Эч", "Саджил", "Эмад", "Хадж Касем", крылатых ракет и нескольких тысяч боеголовок.Иран в 2024 году впервые в истории дважды атаковал ракетами Израиль, проведя против него две операции. В ответ на удар Израиля по иранскому генконсульству в Дамаске 14 апреля было проведено "Правдивое обещание". Спустя несколько дней, в ночь на 19 апреля 2024 года, по данным американских СМИ, Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Во второй раз Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу 1 октября, назвав его актом самообороны. Иран назвал свою атаку ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, которое Тегеран активно поддерживает, и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, в смерти которого во время визита в Тегеран иранская сторона также обвинила Израиль. При этом Израиль впервые нанес удар по исламской республике и официально взял за это ответственность.

https://ria.ru/20250425/iran-2013400947.html

https://ria.ru/20250228/iran-2002081636.html

иран

израиль

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, в мире, израиль, тегеран (город), хасан насрулла, исмаил хания, вооруженные силы сша, хезболла