Иран запустил новую баллистическую ракету
Иран запустил новую баллистическую ракету с дальностью полета 1200 километров
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 4 мая – РИА Новости. Иран произвёл запуск новой баллистической ракеты "Ghassem Basir" с дальностью полёта 1200 километров, заявил иранский министр обороны генерал Азиз Насирзаде.
В воскресенье глава минобороны исламской республики пригрозил ударом по военным базам и вооруженным силам США, если Вашингтон или Тель-Авив решат атаковать Иран.
"Наконец, используя опыт операций "Правдивое обещание 1" и "Правдивое обещание 2", мы недавно успешно испытали новую баллистическую ракету. Эта ракета находит конкретную цель среди множества и поражает ее без отклонения даже на метр и без использования навигационной системы GPS", - передает слова Насирзаде агентство IRIB.
В конце марта агентство Fars опубликовало видео нового "ракетного городка" военно-космических сил КСИР (элитных подразделений ВС Ирана), отметив, что он является "одним из сотен" подобных объектов, а количество его ракет исчисляется тысячами. На кадрах этот "городок", протянувшийся на десятки километров в подземных тоннелях, вместе с начальником генштаба ВС Ирана осматривает командующий ВКС КСИР Амир-Али Хаджизаде. Военачальники производят осмотр твердотопливных и жидкотопливных ракет - "Хейбар Шекан", "Гадр-Эч", "Саджил", "Эмад", "Хадж Касем", крылатых ракет и нескольких тысяч боеголовок.
Иран в 2024 году впервые в истории дважды атаковал ракетами Израиль, проведя против него две операции. В ответ на удар Израиля по иранскому генконсульству в Дамаске 14 апреля было проведено "Правдивое обещание". Спустя несколько дней, в ночь на 19 апреля 2024 года, по данным американских СМИ, Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Во второй раз Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу 1 октября, назвав его актом самообороны. Иран назвал свою атаку ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, которое Тегеран активно поддерживает, и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, в смерти которого во время визита в Тегеран иранская сторона также обвинила Израиль. При этом Израиль впервые нанес удар по исламской республике и официально взял за это ответственность.
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