https://ria.ru/20250504/iran-2014911583.html

В Иране задержали двух человек в связи со взрывом в порту

В Иране задержали двух человек в связи со взрывом в порту - РИА Новости, 04.05.2025

В Иране задержали двух человек в связи со взрывом в порту

Власти Ирана задержали двух управляющих в связи со взрывом, произошедшем 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T18:49:00+03:00

2025-05-04T18:49:00+03:00

2025-05-04T19:32:00+03:00

в мире

иран

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

персидский залив

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ТЕГЕРАН, 4 мая – РИА Новости. Власти Ирана задержали двух управляющих в связи со взрывом, произошедшем 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, передает иранское госагентство SNN.В результате происшествия по меньшей мере 70 человек погибли, не менее 1200 пострадали."В ходе проведения расследования были выявлены несколько подозреваемых, в связи с чем были задержаны один управляющий, числящийся на госслужбе, и один управляющий из частной компании", - передает SNN.По информации агентства, расследование продолжается, на данный момент следователи рассматривают халатность как основную причину взрыва в порту Шахид-Раджаи.Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщала агентству Fars, что взрыв произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. Взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе, а также спровоцировал сильный пожар. Власти страны распорядились начать проверку. Газета New York Times со ссылкой на источник сообщала, что взрыв в порту Бендер-Аббас произошел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива, однако власти Ирана опровергли, что в порту находились товары военного назначения.

https://ria.ru/20250429/iran-2014223040.html

https://ria.ru/20250426/iran-2013565242.html

иран

персидский залив

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в мире, иран, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, персидский залив