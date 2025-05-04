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В Иране задержали двух человек в связи со взрывом в порту - РИА Новости, 04.05.2025
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18:49 04.05.2025 (обновлено: 19:32 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/iran-2014911583.html
В Иране задержали двух человек в связи со взрывом в порту
В Иране задержали двух человек в связи со взрывом в порту - РИА Новости, 04.05.2025
В Иране задержали двух человек в связи со взрывом в порту
Власти Ирана задержали двух управляющих в связи со взрывом, произошедшем 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T18:49:00+03:00
2025-05-04T19:32:00+03:00
в мире
иран
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
персидский залив
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ТЕГЕРАН, 4 мая – РИА Новости. Власти Ирана задержали двух управляющих в связи со взрывом, произошедшем 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, передает иранское госагентство SNN.В результате происшествия по меньшей мере 70 человек погибли, не менее 1200 пострадали."В ходе проведения расследования были выявлены несколько подозреваемых, в связи с чем были задержаны один управляющий, числящийся на госслужбе, и один управляющий из частной компании", - передает SNN.По информации агентства, расследование продолжается, на данный момент следователи рассматривают халатность как основную причину взрыва в порту Шахид-Раджаи.Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщала агентству Fars, что взрыв произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. Взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе, а также спровоцировал сильный пожар. Власти страны распорядились начать проверку. Газета New York Times со ссылкой на источник сообщала, что взрыв в порту Бендер-Аббас произошел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива, однако власти Ирана опровергли, что в порту находились товары военного назначения.
https://ria.ru/20250429/iran-2014223040.html
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иран
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в мире, иран, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, персидский залив
В мире, Иран, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе, Персидский залив
В Иране задержали двух человек в связи со взрывом в порту

SNN: в Иране задержали двух управляющих в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 4 мая – РИА Новости. Власти Ирана задержали двух управляющих в связи со взрывом, произошедшем 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, передает иранское госагентство SNN.
В результате происшествия по меньшей мере 70 человек погибли, не менее 1200 пострадали.
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"В ходе проведения расследования были выявлены несколько подозреваемых, в связи с чем были задержаны один управляющий, числящийся на госслужбе, и один управляющий из частной компании", - передает SNN.
По информации агентства, расследование продолжается, на данный момент следователи рассматривают халатность как основную причину взрыва в порту Шахид-Раджаи.
Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщала агентству Fars, что взрыв произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. Взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе, а также спровоцировал сильный пожар. Власти страны распорядились начать проверку. Газета New York Times со ссылкой на источник сообщала, что взрыв в порту Бендер-Аббас произошел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива, однако власти Ирана опровергли, что в порту находились товары военного назначения.
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В миреИранВзрыв в иранском порту в Бендер-АббасеПерсидский залив
 
 
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