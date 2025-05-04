В Иране задержали двух человек в связи со взрывом в порту
SNN: в Иране задержали двух управляющих в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 4 мая – РИА Новости. Власти Ирана задержали двух управляющих в связи со взрывом, произошедшем 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, передает иранское госагентство SNN.
В результате происшествия по меньшей мере 70 человек погибли, не менее 1200 пострадали.
"В ходе проведения расследования были выявлены несколько подозреваемых, в связи с чем были задержаны один управляющий, числящийся на госслужбе, и один управляющий из частной компании", - передает SNN.
По информации агентства, расследование продолжается, на данный момент следователи рассматривают халатность как основную причину взрыва в порту Шахид-Раджаи.
Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщала агентству Fars, что взрыв произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. Взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе, а также спровоцировал сильный пожар. Власти страны распорядились начать проверку. Газета New York Times со ссылкой на источник сообщала, что взрыв в порту Бендер-Аббас произошел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива, однако власти Ирана опровергли, что в порту находились товары военного назначения.
СМИ раскрыли причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас
26 апреля, 12:39