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В Иране при пожаре пострадали цеха фабрики картона - РИА Новости, 04.05.2025
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00:39 04.05.2025 (обновлено: 11:00 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/iran-2014825393.html
В Иране при пожаре пострадали цеха фабрики картона
В Иране при пожаре пострадали цеха фабрики картона - РИА Новости, 04.05.2025
В Иране при пожаре пострадали цеха фабрики картона
Почти 12 цехов фабрики картона в городе Назарабад провинции Альборз, расположенной недалеко от Тегерана, пострадали в результате пожара, заявил префект города... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T00:39:00+03:00
2025-05-04T11:00:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 4 мая - РИА Новости. Почти 12 цехов фабрики картона в городе Назарабад провинции Альборз, расположенной недалеко от Тегерана, пострадали в результате пожара, заявил префект города Годратолла Шеминари агентству Tasnim. "В результате этого происшествия от пожара пострадали около 12 цехов, большинство из которых были цехами по переработке отходов. Среди них не было специальных производственных цехов", - приводит слова Шеминари. Ранее это агентство сообщало, что вечером в субботу в отделе по прессованию картона начался пожар, который из-за ветра распространился на соседние цеха. По словам префекта, пострадавших нет.
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в мире, тегеран (город), иран
В мире, Тегеран (город), Иран
В Иране при пожаре пострадали цеха фабрики картона

Около 12 цехов фабрики картона в Иране пострадали при пожаре

© Фото : Tasnim News AgencyПожар на фабрике по производству картона в городе Назарабад в Иране
Пожар на фабрике по производству картона в городе Назарабад в Иране - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фото : Tasnim News Agency
Пожар на фабрике по производству картона в городе Назарабад в Иране
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ТЕГЕРАН, 4 мая - РИА Новости. Почти 12 цехов фабрики картона в городе Назарабад провинции Альборз, расположенной недалеко от Тегерана, пострадали в результате пожара, заявил префект города Годратолла Шеминари агентству Tasnim.
"В результате этого происшествия от пожара пострадали около 12 цехов, большинство из которых были цехами по переработке отходов. Среди них не было специальных производственных цехов", - приводит слова Шеминари.
Ранее это агентство сообщало, что вечером в субботу в отделе по прессованию картона начался пожар, который из-за ветра распространился на соседние цеха.
По словам префекта, пострадавших нет.
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