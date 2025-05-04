https://ria.ru/20250504/iran-2014825393.html
В Иране при пожаре пострадали цеха фабрики картона
В Иране при пожаре пострадали цеха фабрики картона - РИА Новости, 04.05.2025
В Иране при пожаре пострадали цеха фабрики картона
Почти 12 цехов фабрики картона в городе Назарабад провинции Альборз, расположенной недалеко от Тегерана, пострадали в результате пожара, заявил префект города... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T00:39:00+03:00
2025-05-04T00:39:00+03:00
2025-05-04T11:00:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 4 мая - РИА Новости. Почти 12 цехов фабрики картона в городе Назарабад провинции Альборз, расположенной недалеко от Тегерана, пострадали в результате пожара, заявил префект города Годратолла Шеминари агентству Tasnim. "В результате этого происшествия от пожара пострадали около 12 цехов, большинство из которых были цехами по переработке отходов. Среди них не было специальных производственных цехов", - приводит слова Шеминари. Ранее это агентство сообщало, что вечером в субботу в отделе по прессованию картона начался пожар, который из-за ветра распространился на соседние цеха. По словам префекта, пострадавших нет.
https://ria.ru/20250429/iran-2014223040.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), иран
В мире, Тегеран (город), Иран
В Иране при пожаре пострадали цеха фабрики картона
Около 12 цехов фабрики картона в Иране пострадали при пожаре