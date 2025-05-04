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В Индонезии показали фильм "Летят журавли" к 80-летию Победы
В Индонезии показали фильм "Летят журавли" к 80-летию Победы - РИА Новости, 04.05.2025
В Индонезии показали фильм "Летят журавли" к 80-летию Победы
Советский фильм "Летят журавли" показали в Джакарте в рамках серии мероприятий ко дню Победы, проводимых в Индонезии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T23:07:00+03:00
2025-05-04T23:07:00+03:00
2025-05-04T23:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
джакарта
индонезия
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
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ДЖАКАРТА, 4 мая – РИА Новости. Советский фильм "Летят журавли" показали в Джакарте в рамках серии мероприятий ко дню Победы, проводимых в Индонезии, передает корреспондент РИА Новости. Показ фильма был организовал при содействии телеканала RT и Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте. Субтитры к фильму были специально переведены на индонезийский язык. Мероприятие посетили 150 человек, в том числе сотрудники российского посольства, представители молодежных организаций Индонезии, торгово-промышленной палаты, министерств и ведомств страны. "Всего через пять дней не только в моей стране, но и во всех бывших советских республиках и, я думаю, во всем мире люди будут отмечать очень важный юбилей - 80-летие победы в Великой Отечественной войне. И здесь, в Джакарте, я полагаю, это только начало серии мероприятий, организованных различными российскими организациями, представительствами", - отметил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, открывая мероприятие. В свою очередь, директор Русского дома в Джакарте Никита Шиликов подчеркнул, что победа в Великой Отечественной войне "изменила мировую историю и позволила нам жить в лучшем мире, где нет места нацизму и фашизму".
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джакарта, индонезия, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Джакарта, Индонезия, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Индонезии показали фильм "Летят журавли" к 80-летию Победы
Фильм "Летят журавли" показали в Джакарте в рамках мероприятий ко Дню Победы