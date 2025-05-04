https://ria.ru/20250504/indiya-2014840937.html
Индия заявила о нарушении Пакистаном режима прекращения огня
Индия заявила о нарушении Пакистаном режима прекращения огня - РИА Новости, 04.05.2025
Индия заявила о нарушении Пакистаном режима прекращения огня
Пакистан десятый раз подряд нарушил режим прекращения огня вдоль линии контроля в долине Кашмира, заявил представитель Минобороны Индии. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T08:41:00+03:00
2025-05-04T08:41:00+03:00
2025-05-04T09:28:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая — РИА Новости. Пакистан десятый раз подряд нарушил режим прекращения огня вдоль линии контроля в долине Кашмира, заявил представитель Минобороны Индии."В ночь с 3 на 4 мая посты пакистанской армии прибегли к неспровоцированному огню из стрелкового оружия через линию контроля в районах напротив Купвары, Барамуллы, Пунча, Раджаури, Мендхара, Наушеры, Сундербани и Ахнура в Джамму и Кашмире. Индийская армия отреагировала быстро и соразмерно", — сказал он.Индия и Пакистан имеют общую границу протяженностью 3323 километра, включая:Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла жесткие меры против Пакистана, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари.В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили действие всех двусторонних соглашений.Исламабад подчеркнул, что попытку остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпацию прав нижних прибрежных государств будут рассматривать как акт войны.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250501/pakistan-2014395984.html
https://ria.ru/20250503/zapret--2014751793.html
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индия, пакистан, джамму, в мире
Индия, Пакистан, Джамму, В мире
Индия заявила о нарушении Пакистаном режима прекращения огня
Минобороны Индии: Пакистан десятый раз подряд нарушил режим прекращения огня
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая — РИА Новости. Пакистан десятый раз подряд нарушил режим прекращения огня вдоль линии контроля в долине Кашмира, заявил представитель Минобороны Индии.
"В ночь с 3 на 4 мая посты пакистанской армии прибегли к неспровоцированному огню из стрелкового оружия через линию контроля в районах напротив Купвары, Барамуллы, Пунча, Раджаури, Мендхара, Наушеры, Сундербани и Ахнура в Джамму и Кашмире. Индийская армия отреагировала быстро и соразмерно", — сказал он.
Индия и Пакистан
имеют общую границу протяженностью 3323 километра, включая:
- международную границу — около 2,4 тысячи километров от Гуджарата до Ахнура в Джамму;
- 740-километровую линию контроля от Джамму до Леха;
- 110-километровую линию фактической наземной позиции в регионе Сиачен.
Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир
во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.
В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла жесткие меры против Пакистана, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари.
В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели
, в том числе через третьи страны, объявили советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили действие всех двусторонних соглашений.
Исламабад подчеркнул, что попытку остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпацию прав нижних прибрежных государств будут рассматривать как акт войны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.