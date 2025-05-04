В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадало 20 храмов
В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ разрушены и пострадали 20 храмов
© Фото : Белгородская митрополия РПЦ/ВКонтактеПоследствия атаки на Свято-Троицкий храм со стороны ВСУ в селе Муром
Последствия атаки на Свято-Троицкий храм со стороны ВСУ в селе Муром. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 20 храмов, некоторые из них полностью разрушены, сообщил РИА Новости представитель Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко.
"С недавно сгоревшим храмовым комплексом (Новый Иерусалим) в Сухарево в Белгородской области пострадало 20 храмов. Есть храмы разрушенные и есть храмы, пострадавшие от обстрелов, где-то уже восстановленные. Например, в Прохоровке в храм (Святых апостолов Петра и Павла. — Прим. ред.) прилетел беспилотник, его восстановили за месяц, все сделали. В храм в Новооскольском районе в Малом городище прилетел беспилотник, кровлю восстановили. В Журавлевке в храм попал снаряд, в селе Муром храм Святой Троицы сильно поврежден, но не разрушен ", — отметил собеседник агентства.
На прошлой неделе противник уничтожил деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим. Украинские военные сбросили на него боеприпасы с дронов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что при пожаре никто не пострадал, уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни — Матери Божией "Скорбящая" и Обретения креста Господня.
Глава региона пояснил, что планируется не только восстановить Новый Иерусалим, но и расширить его площадь, увеличив количество объектов.
В регионе действует режим контртеррористической операции.