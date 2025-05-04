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В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадало 20 храмов - РИА Новости, 04.05.2025
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Религия
 
03:21 04.05.2025 (обновлено: 08:54 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/hramy-2014830478.html
В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадало 20 храмов
В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадало 20 храмов - РИА Новости, 04.05.2025
В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадало 20 храмов
В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 20 храмов, некоторые из них полностью разрушены, сообщил РИА Новости представитель Белгородской и... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T03:21:00+03:00
2025-05-04T08:54:00+03:00
религия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
религия
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 20 храмов, некоторые из них полностью разрушены, сообщил РИА Новости представитель Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко."С недавно сгоревшим храмовым комплексом (Новый Иерусалим) в Сухарево в Белгородской области пострадало 20 храмов. Есть храмы разрушенные и есть храмы, пострадавшие от обстрелов, где-то уже восстановленные. Например, в Прохоровке в храм (Святых апостолов Петра и Павла. — Прим. ред.) прилетел беспилотник, его восстановили за месяц, все сделали. В храм в Новооскольском районе в Малом городище прилетел беспилотник, кровлю восстановили. В Журавлевке в храм попал снаряд, в селе Муром храм Святой Троицы сильно поврежден, но не разрушен ", — отметил собеседник агентства.На прошлой неделе противник уничтожил деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим. Украинские военные сбросили на него боеприпасы с дронов.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что при пожаре никто не пострадал, уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни — Матери Божией "Скорбящая" и Обретения креста Господня.Глава региона пояснил, что планируется не только восстановить Новый Иерусалим, но и расширить его площадь, увеличив количество объектов.В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250503/obstrel-2014771983.html
https://ria.ru/20250503/khramy-2014731663.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, религия
Религия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Религия
В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадало 20 храмов

В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ разрушены и пострадали 20 храмов

© Фото : Белгородская митрополия РПЦ/ВКонтактеПоследствия атаки на Свято-Троицкий храм со стороны ВСУ в селе Муром
Последствия атаки на Свято-Троицкий храм со стороны ВСУ в селе Муром - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фото : Белгородская митрополия РПЦ/ВКонтакте
Последствия атаки на Свято-Троицкий храм со стороны ВСУ в селе Муром. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 20 храмов, некоторые из них полностью разрушены, сообщил РИА Новости представитель Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко.
"С недавно сгоревшим храмовым комплексом (Новый Иерусалим) в Сухарево в Белгородской области пострадало 20 храмов. Есть храмы разрушенные и есть храмы, пострадавшие от обстрелов, где-то уже восстановленные. Например, в Прохоровке в храм (Святых апостолов Петра и Павла. — Прим. ред.) прилетел беспилотник, его восстановили за месяц, все сделали. В храм в Новооскольском районе в Малом городище прилетел беспилотник, кровлю восстановили. В Журавлевке в храм попал снаряд, в селе Муром храм Святой Троицы сильно поврежден, но не разрушен ", — отметил собеседник агентства.
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На прошлой неделе противник уничтожил деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим. Украинские военные сбросили на него боеприпасы с дронов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что при пожаре никто не пострадал, уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни — Матери Божией "Скорбящая" и Обретения креста Господня.
Глава региона пояснил, что планируется не только восстановить Новый Иерусалим, но и расширить его площадь, увеличив количество объектов.
В регионе действует режим контртеррористической операции.
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