https://ria.ru/20250504/grunt-2014848268.html

Трое рабочих, на которых сошел грунт на стройке в Геленджике, погибли

Трое рабочих, на которых сошел грунт на стройке в Геленджике, погибли - РИА Новости, 04.05.2025

Трое рабочих, на которых сошел грунт на стройке в Геленджике, погибли

Три человека погибли в результате обвала грунта на стройке в Геленджике, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T10:19:00+03:00

2025-05-04T10:19:00+03:00

2025-05-04T11:38:00+03:00

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геленджик

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КРАСНОДАР, 4 мая - РИА Новости. Три человека погибли в результате обвала грунта на стройке в Геленджике, сообщили РИА Новости в экстренных службах.В субботу в Геленджике на Портовой улице при проведении строительно-монтажных работ произошел каменно-скальный обвал грунта. В администрации города сообщали об одном госпитализированном с переломами и троих, остававшихся под завалами. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что пострадали четверо рабочих из Киргизии, один из них погиб."Трое мертвы, нашли их тела", - сказал собеседник.Прокуратура ведёт проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ).

https://ria.ru/20250416/shakhterov-2011492910.html

https://ria.ru/20241010/kuzbass-1977339860.html

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происшествия, геленджик, киргизия, россия