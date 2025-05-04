Рейтинг@Mail.ru
Трое рабочих, на которых сошел грунт на стройке в Геленджике, погибли - РИА Новости, 04.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 04.05.2025 (обновлено: 11:38 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/grunt-2014848268.html
Трое рабочих, на которых сошел грунт на стройке в Геленджике, погибли
Трое рабочих, на которых сошел грунт на стройке в Геленджике, погибли - РИА Новости, 04.05.2025
Трое рабочих, на которых сошел грунт на стройке в Геленджике, погибли
Три человека погибли в результате обвала грунта на стройке в Геленджике, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:19:00+03:00
2025-05-04T11:38:00+03:00
происшествия
геленджик
киргизия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014804853_0:350:675:730_1920x0_80_0_0_40d9e6664aee5f8d782bebc52a359a58.jpg
КРАСНОДАР, 4 мая - РИА Новости. Три человека погибли в результате обвала грунта на стройке в Геленджике, сообщили РИА Новости в экстренных службах.В субботу в Геленджике на Портовой улице при проведении строительно-монтажных работ произошел каменно-скальный обвал грунта. В администрации города сообщали об одном госпитализированном с переломами и троих, остававшихся под завалами. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что пострадали четверо рабочих из Киргизии, один из них погиб."Трое мертвы, нашли их тела", - сказал собеседник.Прокуратура ведёт проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ).
https://ria.ru/20250416/shakhterov-2011492910.html
https://ria.ru/20241010/kuzbass-1977339860.html
геленджик
киргизия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014804853_0:287:675:793_1920x0_80_0_0_4192eb0c23659d7cce435ceb4b2ddcfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, геленджик, киргизия, россия
Происшествия, Геленджик, Киргизия, Россия
Трое рабочих, на которых сошел грунт на стройке в Геленджике, погибли

Трое из четырех рабочих, на которых сошел грунт на стройке в Геленджике, погибли

© Геленджик | Пресс-служба администрации/TelegramОбвал грунта в Геленджике
Обвал грунта в Геленджике - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Геленджик | Пресс-служба администрации/Telegram
Обвал грунта в Геленджике
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 4 мая - РИА Новости. Три человека погибли в результате обвала грунта на стройке в Геленджике, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
В субботу в Геленджике на Портовой улице при проведении строительно-монтажных работ произошел каменно-скальный обвал грунта. В администрации города сообщали об одном госпитализированном с переломами и троих, остававшихся под завалами. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что пострадали четверо рабочих из Киргизии, один из них погиб.
Подразделения ВГСО МЧС России привлечены к поисково-спасательной операции в шахте Садкинская - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В Ростовской области спасли отрезанных после обвала пород шахтеров
16 апреля, 05:58
"Трое мертвы, нашли их тела", - сказал собеседник.
Прокуратура ведёт проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ).
Место обрушения породы на угольном предприятии в Кемеровской области - Кузбассе. 10 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
В Кузбассе начали проверку после обвала породы на разрезе
10 октября 2024, 10:11
 
ПроисшествияГеленджикКиргизияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала