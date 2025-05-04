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СМИ: на границе с Эстонией образовалась очередь после военных учений - РИА Новости, 04.05.2025
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07:36 04.05.2025 (обновлено: 11:21 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/granitsa-2014837456.html
СМИ: на границе с Эстонией образовалась очередь после военных учений
СМИ: на границе с Эстонией образовалась очередь после военных учений - РИА Новости, 04.05.2025
СМИ: на границе с Эстонией образовалась очередь после военных учений
Эстония открыла пункт пропуска на границе с Россией в Нарве после трехдневного перерыва, в результате там образовалась очередь, пишет РБК. РИА Новости, 04.05.2025
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россия
эстония
нарва
в мире
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Эстония открыла пункт пропуска на границе с Россией в Нарве после трехдневного перерыва, в результате там образовалась очередь, пишет РБК."Третьего мая, после трехдневного перерыва, Эстония открыла международный пункт пропуска на границе с Россией в Нарве. В течение дня время ожидания с эстонской стороны составляло от 3,5 до восьми часов. Первые желающие пересечь границу начали занимать очередь еще в два часа ночи, официально погранпереход работает с 07:00", — указано в статье.Федеральная таможенная служба России сообщала, что Эстония приостановит работу погранпункта "Нарва-1" для пешеходов с 30 апреля по 2 мая из-за военных учений.Очереди на пограничном пункте "Нарва" появляются не первый раз. Так, 18 апреля желающим попасть в Россию на пасхальные выходные приходилось ждать по пять и более часов.
https://ria.ru/20250418/ochered-2011933252.html
https://ria.ru/20250220/estonija-2000661501.html
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россия, эстония, нарва, в мире
Россия, Эстония, Нарва, В мире
СМИ: на границе с Эстонией образовалась очередь после военных учений

В Эстонии образовалась очередь на границе с Россией после военных учений

© Фото : NARVA CHECKPOINT with Anastassija/TelegramОчередь на пограничном пункте "Нарва". 3 мая 2026
Очередь на пограничном пункте Нарва. 3 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фото : NARVA CHECKPOINT with Anastassija/Telegram
Очередь на пограничном пункте "Нарва". 3 мая 2026
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Эстония открыла пункт пропуска на границе с Россией в Нарве после трехдневного перерыва, в результате там образовалась очередь, пишет РБК.
"Третьего мая, после трехдневного перерыва, Эстония открыла международный пункт пропуска на границе с Россией в Нарве. В течение дня время ожидания с эстонской стороны составляло от 3,5 до восьми часов. Первые желающие пересечь границу начали занимать очередь еще в два часа ночи, официально погранпереход работает с 07:00", — указано в статье.
Пешеходный КПП Нарва-2 - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
СМИ: в Нарве растут очереди из желающих попасть на Пасху в Россию
18 апреля, 00:22
Федеральная таможенная служба России сообщала, что Эстония приостановит работу погранпункта "Нарва-1" для пешеходов с 30 апреля по 2 мая из-за военных учений.
Очереди на пограничном пункте "Нарва" появляются не первый раз. Так, 18 апреля желающим попасть в Россию на пасхальные выходные приходилось ждать по пять и более часов.
Пограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Эстония закроет КПП "Нарва-1" на границе с Россией из-за учений
20 февраля, 22:30
 
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