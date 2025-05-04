https://ria.ru/20250504/granitsa-2014837456.html

СМИ: на границе с Эстонией образовалась очередь после военных учений

СМИ: на границе с Эстонией образовалась очередь после военных учений - РИА Новости, 04.05.2025

СМИ: на границе с Эстонией образовалась очередь после военных учений

Эстония открыла пункт пропуска на границе с Россией в Нарве после трехдневного перерыва, в результате там образовалась очередь, пишет РБК. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T07:36:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Эстония открыла пункт пропуска на границе с Россией в Нарве после трехдневного перерыва, в результате там образовалась очередь, пишет РБК."Третьего мая, после трехдневного перерыва, Эстония открыла международный пункт пропуска на границе с Россией в Нарве. В течение дня время ожидания с эстонской стороны составляло от 3,5 до восьми часов. Первые желающие пересечь границу начали занимать очередь еще в два часа ночи, официально погранпереход работает с 07:00", — указано в статье.Федеральная таможенная служба России сообщала, что Эстония приостановит работу погранпункта "Нарва-1" для пешеходов с 30 апреля по 2 мая из-за военных учений.Очереди на пограничном пункте "Нарва" появляются не первый раз. Так, 18 апреля желающим попасть в Россию на пасхальные выходные приходилось ждать по пять и более часов.

https://ria.ru/20250418/ochered-2011933252.html

https://ria.ru/20250220/estonija-2000661501.html

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россия, эстония, нарва, в мире