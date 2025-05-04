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Житель Курской области пострадал при взрыве запала гранаты
Житель Курской области пострадал при взрыве запала гранаты - РИА Новости, 04.05.2025
Житель Курской области пострадал при взрыве запала гранаты
Мужчина ранен в курском Льгове после взрыва запала гранаты, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T18:54:00+03:00
2025-05-04T18:54:00+03:00
2025-05-04T18:54:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мужчина ранен в курском Льгове после взрыва запала гранаты, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Сегодня в городе Льгове 57-летний местный житель около своего дома поднял запал от гранаты. В результате взрыва мужчина получил множественные минно-взрывные раны. В тяжёлом состоянии его доставляют в Курскую областную больницу. Уверен, что наши врачи сделают всё возможное и невозможное, чтобы его спасти", - написал Хинштейн.
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Житель Курской области пострадал при взрыве запала гранаты
Хинштейн: в курском Льгове после взрыва запала гранаты пострадал мужчина