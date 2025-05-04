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Житель Курской области пострадал при взрыве запала гранаты

Житель Курской области пострадал при взрыве запала гранаты - РИА Новости, 04.05.2025

Житель Курской области пострадал при взрыве запала гранаты

Мужчина ранен в курском Льгове после взрыва запала гранаты, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T18:54:00+03:00

2025-05-04T18:54:00+03:00

2025-05-04T18:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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александр хинштейн

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мужчина ранен в курском Льгове после взрыва запала гранаты, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Сегодня в городе Льгове 57-летний местный житель около своего дома поднял запал от гранаты. В результате взрыва мужчина получил множественные минно-взрывные раны. В тяжёлом состоянии его доставляют в Курскую областную больницу. Уверен, что наши врачи сделают всё возможное и невозможное, чтобы его спасти", - написал Хинштейн.

https://ria.ru/20250504/kurskaya-2014876528.html

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происшествия, курская область, льгов, александр хинштейн, россия, вооруженные силы украины