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Житель Курской области пострадал при взрыве запала гранаты - РИА Новости, 04.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:54 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/granata-2014911882.html
Житель Курской области пострадал при взрыве запала гранаты
Житель Курской области пострадал при взрыве запала гранаты - РИА Новости, 04.05.2025
Житель Курской области пострадал при взрыве запала гранаты
Мужчина ранен в курском Льгове после взрыва запала гранаты, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T18:54:00+03:00
2025-05-04T18:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
льгов
александр хинштейн
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мужчина ранен в курском Льгове после взрыва запала гранаты, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Сегодня в городе Льгове 57-летний местный житель около своего дома поднял запал от гранаты. В результате взрыва мужчина получил множественные минно-взрывные раны. В тяжёлом состоянии его доставляют в Курскую областную больницу. Уверен, что наши врачи сделают всё возможное и невозможное, чтобы его спасти", - написал Хинштейн.
https://ria.ru/20250504/kurskaya-2014876528.html
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происшествия, курская область, льгов, александр хинштейн, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Льгов, Александр Хинштейн, Россия, Вооруженные силы Украины
Житель Курской области пострадал при взрыве запала гранаты

Хинштейн: в курском Льгове после взрыва запала гранаты пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мужчина ранен в курском Льгове после взрыва запала гранаты, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Сегодня в городе Льгове 57-летний местный житель около своего дома поднял запал от гранаты. В результате взрыва мужчина получил множественные минно-взрывные раны. В тяжёлом состоянии его доставляют в Курскую областную больницу. Уверен, что наши врачи сделают всё возможное и невозможное, чтобы его спасти", - написал Хинштейн.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьЛьговАлександр ХинштейнРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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