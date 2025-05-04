https://ria.ru/20250504/gosduma-2014828524.html
В Госдуме предупредили о новых схемах мошенников
В Госдуме предупредили о новых схемах мошенников - РИА Новости, 04.05.2025
В Госдуме предупредили о новых схемах мошенников
Мошенники начали звонить гражданам от имени фонда "Россия" или Пенсионного фонда с ложным сообщением о перерасчете пенсии, рассказал РИА Новости член комитета... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T02:19:00+03:00
2025-05-04T02:19:00+03:00
2025-05-04T02:29:00+03:00
общество
россия
антон немкин (депутат)
госдума рф
мошенничество
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мошенники начали звонить гражданам от имени фонда "Россия" или Пенсионного фонда с ложным сообщением о перерасчете пенсии, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин."Телефонные мошенники все чаще используют схемы, в которых они маскируются под официальные организации. Одна из новых уловок — звонки якобы от имени фонда "Россия" или Пенсионного фонда с сообщением о "перерасчёте пенсии". Жертве говорят, что ей положены дополнительные выплаты, но для их получения нужно назвать личные данные или даже перевести "страховой взнос" на счет мошенников. Звучит убедительно — особенно для пожилых людей, которые действительно ждут повышения пенсии и привыкли доверять "официальным" звонкам", — сказал он РИА Новости.Немкин напомнил, что Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединили в Социальный фонд России в 2023 году.По его словам, опасность таких мошеннических схем со звонками заключается в том, что они могут привести к утечке персональных данных, потере денег и даже к оформлению кредитов на имя жертвы."Мошенники нередко обладают минимальной информацией о человеке (ФИО, адрес), что делает разговор более правдоподобным. А если пенсионер растеряется и сообщит паспортные данные или номер карты — последствия могут быть очень серьезными", —добавил парламентарий. Немкин отметил, что главная защита в таких ситуациях — это бдительность. Он предупредил, что ни одна государственная структура не станет звонить гражданам с просьбой подтвердить личные данные или перевести деньги."Социальный фонд работает исключительно через личные кабинеты, официальные письма или по предварительной заявке от самого гражданина. Если звонок кажется подозрительным — лучше сразу прервать разговор и заблокировать номер", - добавил он. По словам парламентария, особое внимание стоит уделить информированию пожилых людей. "Часто именно они становятся главной целью таких афер. Поговорите с родителями, бабушками и дедушками, объясните, как действуют мошенники и что при любых сомнениях лучше позвонить кому-то из близких. Бдительность — лучшая защита", - добавил Немкин.
https://ria.ru/20250428/mvd-2013885175.html
https://ria.ru/20250419/moshennichestvo-2012217003.html
https://ria.ru/20241214/moshenniki-1989172294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, антон немкин (депутат), госдума рф, мошенничество
Общество, Россия, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Мошенничество
В Госдуме предупредили о новых схемах мошенников
Депутат Немкин: мошенники начали звонить от имени фонда "Россия" или ПФР
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мошенники начали звонить гражданам от имени фонда "Россия" или Пенсионного фонда с ложным сообщением о перерасчете пенсии, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Телефонные мошенники все чаще используют схемы, в которых они маскируются под официальные организации. Одна из новых уловок — звонки якобы от имени фонда "Россия" или Пенсионного фонда с сообщением о "перерасчёте пенсии". Жертве говорят, что ей положены дополнительные выплаты, но для их получения нужно назвать личные данные или даже перевести "страховой взнос" на счет мошенников. Звучит убедительно — особенно для пожилых людей, которые действительно ждут повышения пенсии и привыкли доверять "официальным" звонкам", — сказал он РИА Новости.
Немкин
напомнил, что Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединили в Социальный фонд России
в 2023 году.
По его словам, опасность таких мошеннических схем со звонками заключается в том, что они могут привести к утечке персональных данных, потере денег и даже к оформлению кредитов на имя жертвы.
«
"Мошенники нередко обладают минимальной информацией о человеке (ФИО, адрес), что делает разговор более правдоподобным. А если пенсионер растеряется и сообщит паспортные данные или номер карты — последствия могут быть очень серьезными", —добавил парламентарий.
Немкин отметил, что главная защита в таких ситуациях — это бдительность. Он предупредил, что ни одна государственная структура не станет звонить гражданам с просьбой подтвердить личные данные или перевести деньги.
"Социальный фонд работает исключительно через личные кабинеты, официальные письма или по предварительной заявке от самого гражданина. Если звонок кажется подозрительным — лучше сразу прервать разговор и заблокировать номер", - добавил он.
По словам парламентария, особое внимание стоит уделить информированию пожилых людей.
"Часто именно они становятся главной целью таких афер. Поговорите с родителями, бабушками и дедушками, объясните, как действуют мошенники и что при любых сомнениях лучше позвонить кому-то из близких. Бдительность — лучшая защита", - добавил Немкин.