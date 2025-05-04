https://ria.ru/20250504/gosduma-2014828524.html

В Госдуме предупредили о новых схемах мошенников

В Госдуме предупредили о новых схемах мошенников - РИА Новости, 04.05.2025

В Госдуме предупредили о новых схемах мошенников

Мошенники начали звонить гражданам от имени фонда "Россия" или Пенсионного фонда с ложным сообщением о перерасчете пенсии, рассказал РИА Новости член комитета... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T02:19:00+03:00

2025-05-04T02:19:00+03:00

2025-05-04T02:29:00+03:00

общество

россия

антон немкин (депутат)

госдума рф

мошенничество

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мошенники начали звонить гражданам от имени фонда "Россия" или Пенсионного фонда с ложным сообщением о перерасчете пенсии, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин."Телефонные мошенники все чаще используют схемы, в которых они маскируются под официальные организации. Одна из новых уловок — звонки якобы от имени фонда "Россия" или Пенсионного фонда с сообщением о "перерасчёте пенсии". Жертве говорят, что ей положены дополнительные выплаты, но для их получения нужно назвать личные данные или даже перевести "страховой взнос" на счет мошенников. Звучит убедительно — особенно для пожилых людей, которые действительно ждут повышения пенсии и привыкли доверять "официальным" звонкам", — сказал он РИА Новости.Немкин напомнил, что Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединили в Социальный фонд России в 2023 году.По его словам, опасность таких мошеннических схем со звонками заключается в том, что они могут привести к утечке персональных данных, потере денег и даже к оформлению кредитов на имя жертвы."Мошенники нередко обладают минимальной информацией о человеке (ФИО, адрес), что делает разговор более правдоподобным. А если пенсионер растеряется и сообщит паспортные данные или номер карты — последствия могут быть очень серьезными", —добавил парламентарий. Немкин отметил, что главная защита в таких ситуациях — это бдительность. Он предупредил, что ни одна государственная структура не станет звонить гражданам с просьбой подтвердить личные данные или перевести деньги."Социальный фонд работает исключительно через личные кабинеты, официальные письма или по предварительной заявке от самого гражданина. Если звонок кажется подозрительным — лучше сразу прервать разговор и заблокировать номер", - добавил он. По словам парламентария, особое внимание стоит уделить информированию пожилых людей. "Часто именно они становятся главной целью таких афер. Поговорите с родителями, бабушками и дедушками, объясните, как действуют мошенники и что при любых сомнениях лучше позвонить кому-то из близких. Бдительность — лучшая защита", - добавил Немкин.

https://ria.ru/20250428/mvd-2013885175.html

https://ria.ru/20250419/moshennichestvo-2012217003.html

https://ria.ru/20241214/moshenniki-1989172294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, антон немкин (депутат), госдума рф, мошенничество