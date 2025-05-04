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В Госдуме предложили упростить присвоение звания "Ветеран труда" для ОПК - РИА Новости, 04.05.2025
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01:20 04.05.2025 (обновлено: 10:41 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/gosduma-2014826625.html
В Госдуме предложили упростить присвоение звания "Ветеран труда" для ОПК
В Госдуме предложили упростить присвоение звания "Ветеран труда" для ОПК - РИА Новости, 04.05.2025
В Госдуме предложили упростить присвоение звания "Ветеран труда" для ОПК
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") обратилась к министру труда Антону Котякову с... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T01:20:00+03:00
2025-05-04T10:41:00+03:00
общество
яна лантратова
антон котяков
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россия
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") обратилась к министру труда Антону Котякову с предложением упростить присвоение звания "Ветеран труда" для работников оборонно-промышленного комплекса, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Представляется необходимым рассмотреть вопрос об упрощении порядка присвоения категории "Ветеран труда" для специалистов ОПК", — сказано в письме. По мнению Лантратовой, в условиях геополитических вызовов важно обеспечить социальную защиту работников оборонно-промышленного комплекса, играющих ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Она считает, что в 2025-м, объявленном Годом защитника Отечества, поддержку этих специалистов нужно усилить.В обращении депутат Госдумы подчеркнула, что во время СВО сотрудники ОПК трудятся в усиленном режиме, часто без выходных, обеспечивая бесперебойную работу предприятий и поставки вооружений, их вклад в национальную безопасность признали, но на законодательном уровне меры социальной поддержки пока недостаточны.Автор и предлагает упростить присвоение звания "Ветеран труда" для работников ОПК — освободить их от требования иметь ведомственные награды и снизить необходимый стаж: до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин. Лантратова добавила, что эта мера поможет укрепить престиж профессий в оборонной сфере, обеспечить социальную справедливость и признание тем, кто вносит значительный вклад в защиту России.
https://ria.ru/20250312/mironov-2004621781.html
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общество, яна лантратова, антон котяков, госдума рф, россия
Общество, Яна Лантратова, Антон Котяков, Госдума РФ, Россия
В Госдуме предложили упростить присвоение звания "Ветеран труда" для ОПК

Депутат Лантратова предложила упростить присвоение звания Ветеран труда для ОПК

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Госдумы
В холле Госдумы - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") обратилась к министру труда Антону Котякову с предложением упростить присвоение звания "Ветеран труда" для работников оборонно-промышленного комплекса, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Представляется необходимым рассмотреть вопрос об упрощении порядка присвоения категории "Ветеран труда" для специалистов ОПК", — сказано в письме.
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По мнению Лантратовой, в условиях геополитических вызовов важно обеспечить социальную защиту работников оборонно-промышленного комплекса, играющих ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Она считает, что в 2025-м, объявленном Годом защитника Отечества, поддержку этих специалистов нужно усилить.
В обращении депутат Госдумы подчеркнула, что во время СВО сотрудники ОПК трудятся в усиленном режиме, часто без выходных, обеспечивая бесперебойную работу предприятий и поставки вооружений, их вклад в национальную безопасность признали, но на законодательном уровне меры социальной поддержки пока недостаточны.
Автор и предлагает упростить присвоение звания "Ветеран труда" для работников ОПК — освободить их от требования иметь ведомственные награды и снизить необходимый стаж: до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.
Лантратова добавила, что эта мера поможет укрепить престиж профессий в оборонной сфере, обеспечить социальную справедливость и признание тем, кто вносит значительный вклад в защиту России.
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