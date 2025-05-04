https://ria.ru/20250504/gosduma-2014826625.html

В Госдуме предложили упростить присвоение звания "Ветеран труда" для ОПК

В Госдуме предложили упростить присвоение звания "Ветеран труда" для ОПК - РИА Новости, 04.05.2025

В Госдуме предложили упростить присвоение звания "Ветеран труда" для ОПК

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") обратилась к министру труда Антону Котякову с... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T01:20:00+03:00

2025-05-04T01:20:00+03:00

2025-05-04T10:41:00+03:00

общество

яна лантратова

антон котяков

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:167:2873:1783_1920x0_80_0_0_349d1e863456f86535e7c708541e47e2.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") обратилась к министру труда Антону Котякову с предложением упростить присвоение звания "Ветеран труда" для работников оборонно-промышленного комплекса, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Представляется необходимым рассмотреть вопрос об упрощении порядка присвоения категории "Ветеран труда" для специалистов ОПК", — сказано в письме. По мнению Лантратовой, в условиях геополитических вызовов важно обеспечить социальную защиту работников оборонно-промышленного комплекса, играющих ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Она считает, что в 2025-м, объявленном Годом защитника Отечества, поддержку этих специалистов нужно усилить.В обращении депутат Госдумы подчеркнула, что во время СВО сотрудники ОПК трудятся в усиленном режиме, часто без выходных, обеспечивая бесперебойную работу предприятий и поставки вооружений, их вклад в национальную безопасность признали, но на законодательном уровне меры социальной поддержки пока недостаточны.Автор и предлагает упростить присвоение звания "Ветеран труда" для работников ОПК — освободить их от требования иметь ведомственные награды и снизить необходимый стаж: до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин. Лантратова добавила, что эта мера поможет укрепить престиж профессий в оборонной сфере, обеспечить социальную справедливость и признание тем, кто вносит значительный вклад в защиту России.

https://ria.ru/20250312/mironov-2004621781.html

https://ria.ru/20240502/gd-1943506559.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, яна лантратова, антон котяков, госдума рф, россия