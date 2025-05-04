Две трети немцев считают АдГ экстремистской, показал опрос
Bild: почти половина немцев выступает за запрет партии АдГ
© AP Photo / Michael ProbstЛоготип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Около двух третей жителей Германии считают партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской, почти половина немцев выступает за ее запрет, следует из опроса института Insa для газеты Bild.
В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
Согласно результатам опроса, 61% жителей Германии считают АдГ правоэкстремистской, 31% не согласен с такой формулировкой, а еще 8% опрошенных не смогли дать однозначный ответ. Примечательно, что для 79% респондентов решение ведомства по охране конституции не повлияло на их мнение о партии.
Из опроса также следует, что 48% жителей Германии в той или иной степени поддерживают запрет АдГ, в то время как против него выступают 37% респондентов. Еще 8% не смогли дать однозначный ответ, а 7% участь АдГ безразлична.
Опрос проводился 2-3 мая среди 1001 жителя Германии. Погрешность не указана.