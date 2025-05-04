https://ria.ru/20250504/germaniya-2014828760.html

Две трети немцев считают АдГ экстремистской, показал опрос

Две трети немцев считают АдГ экстремистской, показал опрос - РИА Новости, 04.05.2025

Две трети немцев считают АдГ экстремистской, показал опрос

Около двух третей жителей Германии считают партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской, почти половина немцев выступает за ее запрет, следует... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T02:25:00+03:00

2025-05-04T02:25:00+03:00

2025-05-04T02:25:00+03:00

в мире

германия

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алиса вайдель

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хдс/хсс

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христианско-социальный союз

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Около двух третей жителей Германии считают партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской, почти половина немцев выступает за ее запрет, следует из опроса института Insa для газеты Bild. В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. Согласно результатам опроса, 61% жителей Германии считают АдГ правоэкстремистской, 31% не согласен с такой формулировкой, а еще 8% опрошенных не смогли дать однозначный ответ. Примечательно, что для 79% респондентов решение ведомства по охране конституции не повлияло на их мнение о партии. Из опроса также следует, что 48% жителей Германии в той или иной степени поддерживают запрет АдГ, в то время как против него выступают 37% респондентов. Еще 8% не смогли дать однозначный ответ, а 7% участь АдГ безразлична. Опрос проводился 2-3 мая среди 1001 жителя Германии. Погрешность не указана.

https://ria.ru/20250503/ssha-2014726613.html

https://ria.ru/20250502/adg-2014707349.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, тино крупалла, алиса вайдель, олаф шольц, хдс/хсс, bild, христианско-социальный союз