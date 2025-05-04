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Посольство Киргизии связалось с родными рабочих, погибших в Геленджике - РИА Новости, 04.05.2025
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18:16 04.05.2025 (обновлено: 18:20 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/gelendzhik-2014909311.html
Посольство Киргизии связалось с родными рабочих, погибших в Геленджике
Посольство Киргизии связалось с родными рабочих, погибших в Геленджике - РИА Новости, 04.05.2025
Посольство Киргизии связалось с родными рабочих, погибших в Геленджике
Посольство Киргизии в РФ связалось с родственниками погибших в Геленджике рабочих, им оказывается консульско-правовая помощь, сообщили журналистам в воскресенье РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T18:16:00+03:00
2025-05-04T18:20:00+03:00
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БИШКЕК, 4 мая – РИА Новости. Посольство Киргизии в РФ связалось с родственниками погибших в Геленджике рабочих, им оказывается консульско-правовая помощь, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе киргизского МИД. В субботу в Геленджике на Портовой улице при проведении строительно-монтажных работ произошел каменно-скальный обвал грунта. В результате ЧП погибли трое граждан Киргизии, еще один с с телесными повреждениями был доставлен в больницу. "Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации оперативно установило контакт с родственниками погибших и оказывает им необходимую консульско-правовую помощь. Для координации всех процедур, связанных с отправкой тел на родину, в город Геленджик направлен сотрудник посольства", - заявили в пресс-службе. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что посольство республики продолжает держать ситуацию под контролем и находится в тесном взаимодействии с российскими компетентными органами.
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Кадры с места обвала грунта при строительных работах в Геленджике
Кадры с места обвала грунта при строительных работах в Геленджике
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в мире, геленджик, киргизия, россия, краснодарский край, происшествия
В мире, Геленджик, Киргизия, Россия, Краснодарский край, Происшествия
Посольство Киргизии связалось с родными рабочих, погибших в Геленджике

Посольство Киргизии связалось с родственниками погибших при сходе грунта рабочих

© Фото : Геленджик | Пресс-служба администрации/TelegramОбвал грунта в Геленджике
Обвал грунта в Геленджике - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фото : Геленджик | Пресс-служба администрации/Telegram
Обвал грунта в Геленджике
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БИШКЕК, 4 мая – РИА Новости. Посольство Киргизии в РФ связалось с родственниками погибших в Геленджике рабочих, им оказывается консульско-правовая помощь, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе киргизского МИД.
В субботу в Геленджике на Портовой улице при проведении строительно-монтажных работ произошел каменно-скальный обвал грунта. В результате ЧП погибли трое граждан Киргизии, еще один с с телесными повреждениями был доставлен в больницу.
"Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации оперативно установило контакт с родственниками погибших и оказывает им необходимую консульско-правовую помощь. Для координации всех процедур, связанных с отправкой тел на родину, в город Геленджик направлен сотрудник посольства", - заявили в пресс-службе.
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что посольство республики продолжает держать ситуацию под контролем и находится в тесном взаимодействии с российскими компетентными органами.
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