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Посольство Киргизии связалось с родными рабочих, погибших в Геленджике

Посольство Киргизии связалось с родными рабочих, погибших в Геленджике - РИА Новости, 04.05.2025

Посольство Киргизии связалось с родными рабочих, погибших в Геленджике

Посольство Киргизии в РФ связалось с родственниками погибших в Геленджике рабочих, им оказывается консульско-правовая помощь, сообщили журналистам в воскресенье РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T18:16:00+03:00

2025-05-04T18:16:00+03:00

2025-05-04T18:20:00+03:00

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БИШКЕК, 4 мая – РИА Новости. Посольство Киргизии в РФ связалось с родственниками погибших в Геленджике рабочих, им оказывается консульско-правовая помощь, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе киргизского МИД. В субботу в Геленджике на Портовой улице при проведении строительно-монтажных работ произошел каменно-скальный обвал грунта. В результате ЧП погибли трое граждан Киргизии, еще один с с телесными повреждениями был доставлен в больницу. "Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации оперативно установило контакт с родственниками погибших и оказывает им необходимую консульско-правовую помощь. Для координации всех процедур, связанных с отправкой тел на родину, в город Геленджик направлен сотрудник посольства", - заявили в пресс-службе. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что посольство республики продолжает держать ситуацию под контролем и находится в тесном взаимодействии с российскими компетентными органами.

https://ria.ru/20250416/shakhterov-2011492910.html

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Кадры с места обвала грунта при строительных работах в Геленджике Кадры с места обвала грунта при строительных работах в Геленджике 2025-05-04T18:16 true PT0M04S

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в мире, геленджик, киргизия, россия, краснодарский край, происшествия