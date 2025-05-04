https://ria.ru/20250504/gaza-2014832357.html
При израильских ударах по Газе погибли почти 40 палестинцев
При израильских ударах по Газе погибли почти 40 палестинцев - РИА Новости, 04.05.2025
При израильских ударах по Газе погибли почти 40 палестинцев
Тридцать девять человек, включая троих детей, погибли в результате израильских бомбардировок сектора Газа, передает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T04:44:00+03:00
2025-05-04T04:44:00+03:00
2025-05-04T09:35:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Тридцать девять человек, включая троих детей, погибли в результате израильских бомбардировок сектора Газа, передает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на медицинские источники. "Жертвами израильских ударов по сектору Газа в субботу стали 39 палестинцев, в том числе трое детей", — говорится в сообщении.По информации телеканала, жизни 11 человек, включая троих несовершеннолетних, унесли удары ЦАХАЛ по лагерю для перемещенных лиц в Хан-Юнисе.По данным Минздрава сектора Газа, с 18 марта в анклаве погибли более 2,3 тысячи человек, пострадали более шести тысяч.В ночь на 18 марта ЦАХАЛ возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Официально перемирие закончилось 1 марта, но боевые действия не начинались из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250501/gaza-2014623518.html
https://ria.ru/20250503/izrail-2014820409.html
https://ria.ru/20250503/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
При израильских ударах по Газе погибли почти 40 палестинцев
Al-Jazeera: при израильских бомбардировках сектора Газа погибли 39 палестинцев