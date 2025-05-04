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СМИ рассказали, как Украина может возобновить агрессию против России - РИА Новости, 04.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 04.05.2025 (обновлено: 05:12 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/ft-2014833047.html
СМИ рассказали, как Украина может возобновить агрессию против России
СМИ рассказали, как Украина может возобновить агрессию против России - РИА Новости, 04.05.2025
СМИ рассказали, как Украина может возобновить агрессию против России
Если США не признают Крым российским, у Украины в будущем появится основание начать агрессию против России, пишет Financial Times. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T05:02:00+03:00
2025-05-04T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
республика крым
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Если США не признают Крым российским, у Украины в будущем появится основание начать агрессию против России, пишет Financial Times."Соглашение, в котором избегается формальное признание сокращения (территорий. — Прим. ред.) Украины со стороны США или другой страны, даст Киеву шанс воевать — или по меньшей мере вернуть территорию другими способами - в другой раз", — говорится в публикации.По мнению издания, при наилучшем для Запада раскладе сделка также должна включать размещение на территории постсоветской республики военных из стран коалиции желающих вдоль линии контроля и ускорение присоединения Киева к Евросоюзу. В противном случае, предполагает автор, Западу будет выгодно урегулирование по типу заморозки Корейского конфликта, которое включает формализацию присоединения Крыма к России и, возможно, остальных территорий.В среду спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон готов частично согласиться на территориальные требования Москвы в рамках урегулирования украинского конфликта.
https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html
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украина
сша
россия
республика крым
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в мире, украина, сша, россия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Республика Крым
СМИ рассказали, как Украина может возобновить агрессию против России

FT: Киев может начать агрессию против РФ, если США не признают Крым российским

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Если США не признают Крым российским, у Украины в будущем появится основание начать агрессию против России, пишет Financial Times.
"Соглашение, в котором избегается формальное признание сокращения (территорий. — Прим. ред.) Украины со стороны США или другой страны, даст Киеву шанс воевать — или по меньшей мере вернуть территорию другими способами - в другой раз", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Чтобы загнать в угол Россию, США и Украина красиво облапошили друг друга
2 мая, 08:00
По мнению издания, при наилучшем для Запада раскладе сделка также должна включать размещение на территории постсоветской республики военных из стран коалиции желающих вдоль линии контроля и ускорение присоединения Киева к Евросоюзу. В противном случае, предполагает автор, Западу будет выгодно урегулирование по типу заморозки Корейского конфликта, которое включает формализацию присоединения Крыма к России и, возможно, остальных территорий.
В среду спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон готов частично согласиться на территориальные требования Москвы в рамках урегулирования украинского конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияРеспублика Крым
 
 
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