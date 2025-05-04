https://ria.ru/20250504/ft-2014833047.html
СМИ рассказали, как Украина может возобновить агрессию против России
СМИ рассказали, как Украина может возобновить агрессию против России - РИА Новости, 04.05.2025
СМИ рассказали, как Украина может возобновить агрессию против России
Если США не признают Крым российским, у Украины в будущем появится основание начать агрессию против России, пишет Financial Times. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T05:02:00+03:00
2025-05-04T05:02:00+03:00
2025-05-04T05:12:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Если США не признают Крым российским, у Украины в будущем появится основание начать агрессию против России, пишет Financial Times."Соглашение, в котором избегается формальное признание сокращения (территорий. — Прим. ред.) Украины со стороны США или другой страны, даст Киеву шанс воевать — или по меньшей мере вернуть территорию другими способами - в другой раз", — говорится в публикации.По мнению издания, при наилучшем для Запада раскладе сделка также должна включать размещение на территории постсоветской республики военных из стран коалиции желающих вдоль линии контроля и ускорение присоединения Киева к Евросоюзу. В противном случае, предполагает автор, Западу будет выгодно урегулирование по типу заморозки Корейского конфликта, которое включает формализацию присоединения Крыма к России и, возможно, остальных территорий.В среду спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон готов частично согласиться на территориальные требования Москвы в рамках урегулирования украинского конфликта.
https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html
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в мире, украина, сша, россия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Республика Крым
СМИ рассказали, как Украина может возобновить агрессию против России
FT: Киев может начать агрессию против РФ, если США не признают Крым российским