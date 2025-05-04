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Французы возмутились тем, что Россию не пригласили на празднование Победы
Французы возмутились тем, что Россию не пригласили на празднование Победы - РИА Новости, 04.05.2025
Французы возмутились тем, что Россию не пригласили на празднование Победы
Французы возмущены тем, что представителей России не пригласили на памятные мероприятия, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T11:11:00+03:00
2025-05-04T11:11:00+03:00
2025-05-04T11:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Французы возмущены тем, что представителей России не пригласили на памятные мероприятия, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости один из организаторов акции "Бессмертный полк" во Франции Дмитрий де Кошко. "Присоединиться к "Бессмертному полку" - это способ напомнить всем, что великие победители нацизма - те, кому мы должны, - СССР, все народы стран СССР и России прежде всего", - сказал де Кошко. По его мнению, акция призвана напомнить, что Европа "не была нацисткой до сих пор", благодаря народам Советского Союза. "Часто (это) отказываются помнить, забывают - до такой степени, что даже Россию не пригласили на памятные мероприятия в этом году, на 80-ю годовщину", - добавил он. Акция "Бессмертный полк" пройдет в Париже восьмого мая в 13.00 от площади Революции до кладбища "Pere Lachaise".
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россия, ссср, франция, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, СССР, Франция, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Французы возмутились тем, что Россию не пригласили на празднование Победы
Организатор "Бессметного полка" Кошко: французы возмущены, что РФ не будет 8 мая