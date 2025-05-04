https://ria.ru/20250504/fitso-2014885765.html

Премьер Словакии рассказал о последствиях ранений после покушения

Премьер Словакии рассказал о последствиях ранений после покушения - РИА Новости, 04.05.2025

Премьер Словакии рассказал о последствиях ранений после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что последствия ранений, которые он получил после покушения на него в мае 2024 года, могут, например, помешать... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T14:36:00+03:00

2025-05-04T14:36:00+03:00

2025-05-04T14:36:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что последствия ранений, которые он получил после покушения на него в мае 2024 года, могут, например, помешать длительным поездкам на автомобиле, но он способен выполнять физически сложную работу и намеревается продолжать это делать. Ранее словацкий телеканал Markíza обратил внимание на то, что Фицо в последние дни без объяснения несколько раз отменял рабочую программу. Телеканал напомнил о том, как в апреле бывший президент Чехии Милош Земан рассказал, что Фицо не смог принять участие в их совместном интервью из-за плохого самочувствия, которое возникло из-за полученных ранений в результате покушения на него в мае 2024 года. Эту информацию позже подтвердил и сам Фицо, заявив, что ранение доставляло ему "хлопоты" и из-за этого ему пришлось отменить часть мероприятий, запланированных в рабочей программе. "Я способен физически выполнять чрезвычайно сложную работу и буду ее выполнять", - сказал Фицо на пресс-конференции в воскресенье. Он отметил, что некоторые журналисты "прыгали от радости", когда он был ранен в мае 2024 году, и даже делали ставки на то, выживет ли он или нет. Фицо рассказал, что определенные проблемы, которые связаны с полученными им ранениями в ходе покушения, могут его ограничивать его в определенных действиях. "Пятнадцатого мая 2024 года я был серьезно ранен, вы в это, конечно, не верите, думаете, что это выдумка… Есть определенные вещи, которые связаны с покушением и которые в определенный период мешают осуществить четырехчасовую поездку на автомобиле, больше я вам отвечать не буду, это все", - сказал Фицо. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался на тот момент 71-летний Юрай Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. В ходе следствия дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт. Цинтула находится под стражей в ожидании суда, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.

https://ria.ru/20250413/fitso-2011035531.html

https://ria.ru/20250414/fitso-2011135140.html

https://ria.ru/20250504/fitso--2014849969.html

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в мире, словакия, украина, чехия, роберт фицо, милош земан, нато