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Фицо прокомментировал угрозы Зеленского гостям парада Победы в Москве - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:26 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/fitso-2014884002.html
Фицо прокомментировал угрозы Зеленского гостям парада Победы в Москве
Фицо прокомментировал угрозы Зеленского гостям парада Победы в Москве - РИА Новости, 04.05.2025
Фицо прокомментировал угрозы Зеленского гостям парада Победы в Москве
Владимир Зеленский ошибается, что угрозы помешают проведению мероприятий по случаю Дня Победы в Москве и участию в них иностранных делегаций, заявил... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:26:00+03:00
2025-05-04T14:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
словакия
владимир зеленский
роберт фицо
80-летие победы в великой отечественной войне
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БРАТИСЛАВА, 4 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский ошибается, что угрозы помешают проведению мероприятий по случаю Дня Победы в Москве и участию в них иностранных делегаций, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима. "Я с уважением отношусь к тому, что безопасность участников является внутренним делом РФ, но если господин Зеленский полагает, что такие выкрики сделают так, что туда иностранные делегации не приедут, так это большая ошибка", - сказал Фицо на пресс-конференции в воскресенье. Он напомнил, что много украинских солдат погибло в годы Второй мировой войны. "Сейчас нужно было принять предложение о перемирии по случаю празднования 80-летия (победы над фашизмом - ред.) или, как минимум, если уж не поздравлять с окончанием Второй мировой войны, то молчать", - заключил Фицо. Фицо ранее заявил, что посетит День Победы в Москве, а угрозы Зеленского назвал неприемлемыми.
https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014883825.html
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москва, россия, словакия, владимир зеленский, роберт фицо, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Словакия, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Фицо прокомментировал угрозы Зеленского гостям парада Победы в Москве

Фицо: Зеленский ошибается, что угрозы помешают проведению Дня Победы в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 4 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский ошибается, что угрозы помешают проведению мероприятий по случаю Дня Победы в Москве и участию в них иностранных делегаций, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима.
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"Я с уважением отношусь к тому, что безопасность участников является внутренним делом РФ, но если господин Зеленский полагает, что такие выкрики сделают так, что туда иностранные делегации не приедут, так это большая ошибка", - сказал Фицо на пресс-конференции в воскресенье.
Он напомнил, что много украинских солдат погибло в годы Второй мировой войны.
"Сейчас нужно было принять предложение о перемирии по случаю празднования 80-летия (победы над фашизмом - ред.) или, как минимум, если уж не поздравлять с окончанием Второй мировой войны, то молчать", - заключил Фицо.
Фицо ранее заявил, что посетит День Победы в Москве, а угрозы Зеленского назвал неприемлемыми.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияСловакияВладимир ЗеленскийРоберт Фицо80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ мире
 
 
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