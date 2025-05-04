https://ria.ru/20250504/fitso-2014884002.html

Фицо прокомментировал угрозы Зеленского гостям парада Победы в Москве

Фицо прокомментировал угрозы Зеленского гостям парада Победы в Москве - РИА Новости, 04.05.2025

Фицо прокомментировал угрозы Зеленского гостям парада Победы в Москве

Владимир Зеленский ошибается, что угрозы помешают проведению мероприятий по случаю Дня Победы в Москве и участию в них иностранных делегаций, заявил... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T14:26:00+03:00

2025-05-04T14:26:00+03:00

2025-05-04T14:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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россия

словакия

владимир зеленский

роберт фицо

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

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БРАТИСЛАВА, 4 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский ошибается, что угрозы помешают проведению мероприятий по случаю Дня Победы в Москве и участию в них иностранных делегаций, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима. "Я с уважением отношусь к тому, что безопасность участников является внутренним делом РФ, но если господин Зеленский полагает, что такие выкрики сделают так, что туда иностранные делегации не приедут, так это большая ошибка", - сказал Фицо на пресс-конференции в воскресенье. Он напомнил, что много украинских солдат погибло в годы Второй мировой войны. "Сейчас нужно было принять предложение о перемирии по случаю празднования 80-летия (победы над фашизмом - ред.) или, как минимум, если уж не поздравлять с окончанием Второй мировой войны, то молчать", - заключил Фицо. Фицо ранее заявил, что посетит День Победы в Москве, а угрозы Зеленского назвал неприемлемыми.

https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014883825.html

https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014840743.html

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москва, россия, словакия, владимир зеленский, роберт фицо, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире