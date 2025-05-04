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Фицо рассказал о нежелании ЕС разрешать пролет его самолета в Россию - РИА Новости, 04.05.2025
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14:10 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/fitso-2014881742.html
Фицо рассказал о нежелании ЕС разрешать пролет его самолета в Россию
Фицо рассказал о нежелании ЕС разрешать пролет его самолета в Россию - РИА Новости, 04.05.2025
Фицо рассказал о нежелании ЕС разрешать пролет его самолета в Россию
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал понять, что некоторые страны Европейского союза не хотят давать разрешение на пролет над своей территорией его самолета РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:10:00+03:00
2025-05-04T14:10:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал понять, что некоторые страны Европейского союза не хотят давать разрешение на пролет над своей территорией его самолета в Россию, куда он должен направиться на мероприятия по случаю Дня Победы. “Я ваш еще расскажу веселые истории о том, как не хотят некоторые государства-члены Европейского союза разрешать пролет правительственного самолета, это неприятные вещи. Это неприятно. Если вы хотите пролететь через территорию Европейского союза куда-то, а они вам говорят: нет, через нас лететь вы не можете. Представьте то, о чем я говорю, где мы оказались с точки зрения международных отношений”, - сказал Фицо в контексте его планируемого визита в РФ на пресс-конференции в воскресенье. Фицо ранее заявил, что его планы посетить День Победы в Москве остаются в силе.
https://ria.ru/20250504/fitso-2014841644.html
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в мире, россия, словакия, москва, роберт фицо
В мире, Россия, Словакия, Москва, Роберт Фицо
Фицо рассказал о нежелании ЕС разрешать пролет его самолета в Россию

Фицо: некоторые страны ЕС не хотят разрешать пролет самолета в Россию на 9 мая

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал понять, что некоторые страны Европейского союза не хотят давать разрешение на пролет над своей территорией его самолета в Россию, куда он должен направиться на мероприятия по случаю Дня Победы.
“Я ваш еще расскажу веселые истории о том, как не хотят некоторые государства-члены Европейского союза разрешать пролет правительственного самолета, это неприятные вещи. Это неприятно. Если вы хотите пролететь через территорию Европейского союза куда-то, а они вам говорят: нет, через нас лететь вы не можете. Представьте то, о чем я говорю, где мы оказались с точки зрения международных отношений”, - сказал Фицо в контексте его планируемого визита в РФ на пресс-конференции в воскресенье.
Фицо ранее заявил, что его планы посетить День Победы в Москве остаются в силе.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В Словакии рассказали, что Фицо планирует сделать во время визита в Москву
Вчера, 08:50
 
В миреРоссияСловакияМоскваРоберт Фицо
 
 
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