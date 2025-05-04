https://ria.ru/20250504/fitso-2014881742.html
Фицо рассказал о нежелании ЕС разрешать пролет его самолета в Россию
Фицо рассказал о нежелании ЕС разрешать пролет его самолета в Россию - РИА Новости, 04.05.2025
Фицо рассказал о нежелании ЕС разрешать пролет его самолета в Россию
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал понять, что некоторые страны Европейского союза не хотят давать разрешение на пролет над своей территорией его самолета РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:10:00+03:00
2025-05-04T14:10:00+03:00
2025-05-04T14:10:00+03:00
в мире
россия
словакия
москва
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990734179_0:111:2954:1773_1920x0_80_0_0_7d814ddafaab2ec9cd45f1da75a0410e.jpg
БРАТИСЛАВА, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал понять, что некоторые страны Европейского союза не хотят давать разрешение на пролет над своей территорией его самолета в Россию, куда он должен направиться на мероприятия по случаю Дня Победы. “Я ваш еще расскажу веселые истории о том, как не хотят некоторые государства-члены Европейского союза разрешать пролет правительственного самолета, это неприятные вещи. Это неприятно. Если вы хотите пролететь через территорию Европейского союза куда-то, а они вам говорят: нет, через нас лететь вы не можете. Представьте то, о чем я говорю, где мы оказались с точки зрения международных отношений”, - сказал Фицо в контексте его планируемого визита в РФ на пресс-конференции в воскресенье. Фицо ранее заявил, что его планы посетить День Победы в Москве остаются в силе.
https://ria.ru/20250504/fitso-2014841644.html
россия
словакия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990734179_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_6b967a866a75d0e5d965f9633862e967.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, словакия, москва, роберт фицо
В мире, Россия, Словакия, Москва, Роберт Фицо
Фицо рассказал о нежелании ЕС разрешать пролет его самолета в Россию
Фицо: некоторые страны ЕС не хотят разрешать пролет самолета в Россию на 9 мая