https://ria.ru/20250504/fitso-2014857555.html
Фицо рассказал, кто поедет с ним в Москву на День Победы
Фицо рассказал, кто поедет с ним в Москву на День Победы - РИА Новости, 04.05.2025
Фицо рассказал, кто поедет с ним в Москву на День Победы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что вместе с ним в Москву на День Победы поедут двое студентов. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T11:20:00+03:00
2025-05-04T11:20:00+03:00
2025-05-04T11:20:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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москва
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роберт фицо
80-летие победы в великой отечественной войне
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БРАТИСЛАВА, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что вместе с ним в Москву на День Победы поедут двое студентов. “Официальная делегация в Москву - это 1+2. Два студента, молодые люди, которых я выбрал”, - сказал Фицо на пресс-конференции в воскресенье. Он добавил, что на День Победы в Москву поедут и депутаты, и депутаты Европейского парламента от Словакии, но у них будет своя программа, они не будут частью его делегации.
https://ria.ru/20250504/fitso-2014841644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, москва, словакия, роберт фицо, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Словакия, Роберт Фицо, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы
Фицо рассказал, кто поедет с ним в Москву на День Победы
Вместе с премьером Словакии Фицо в Москву на День Победы поедут двое студентов