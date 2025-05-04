https://ria.ru/20250504/fitso-2014857555.html

Фицо рассказал, кто поедет с ним в Москву на День Победы

Фицо рассказал, кто поедет с ним в Москву на День Победы - РИА Новости, 04.05.2025

Фицо рассказал, кто поедет с ним в Москву на День Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что вместе с ним в Москву на День Победы поедут двое студентов. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T11:20:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

москва

словакия

роберт фицо

80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

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БРАТИСЛАВА, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что вместе с ним в Москву на День Победы поедут двое студентов. “Официальная делегация в Москву - это 1+2. Два студента, молодые люди, которых я выбрал”, - сказал Фицо на пресс-конференции в воскресенье. Он добавил, что на День Победы в Москву поедут и депутаты, и депутаты Европейского парламента от Словакии, но у них будет своя программа, они не будут частью его делегации.

https://ria.ru/20250504/fitso-2014841644.html

москва

словакия

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Ольга Фомченкова

в мире, москва, словакия, роберт фицо, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы