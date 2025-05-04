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Фицо рассказал, кто поедет с ним в Москву на День Победы - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:20 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/fitso-2014857555.html
Фицо рассказал, кто поедет с ним в Москву на День Победы
Фицо рассказал, кто поедет с ним в Москву на День Победы - РИА Новости, 04.05.2025
Фицо рассказал, кто поедет с ним в Москву на День Победы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что вместе с ним в Москву на День Победы поедут двое студентов. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T11:20:00+03:00
2025-05-04T11:20:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
москва
словакия
роберт фицо
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
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БРАТИСЛАВА, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что вместе с ним в Москву на День Победы поедут двое студентов. “Официальная делегация в Москву - это 1+2. Два студента, молодые люди, которых я выбрал”, - сказал Фицо на пресс-конференции в воскресенье. Он добавил, что на День Победы в Москву поедут и депутаты, и депутаты Европейского парламента от Словакии, но у них будет своя программа, они не будут частью его делегации.
https://ria.ru/20250504/fitso-2014841644.html
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в мире, москва, словакия, роберт фицо, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Словакия, Роберт Фицо, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы
Фицо рассказал, кто поедет с ним в Москву на День Победы

Вместе с премьером Словакии Фицо в Москву на День Победы поедут двое студентов

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что вместе с ним в Москву на День Победы поедут двое студентов.
“Официальная делегация в Москву - это 1+2. Два студента, молодые люди, которых я выбрал”, - сказал Фицо на пресс-конференции в воскресенье.
Он добавил, что на День Победы в Москву поедут и депутаты, и депутаты Европейского парламента от Словакии, но у них будет своя программа, они не будут частью его делегации.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В Словакии рассказали, что Фицо планирует сделать во время визита в Москву
08:50
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМоскваСловакияРоберт Фицо80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень Победы
 
 
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