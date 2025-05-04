https://ria.ru/20250504/fitso--2014849969.html

Фицо высказался об угрозах Зеленского в адрес гостей парада Победы в Москве

Фицо высказался об угрозах Зеленского в адрес гостей парада Победы в Москве - РИА Новости, 04.05.2025

Фицо высказался об угрозах Зеленского в адрес гостей парада Победы в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не отказался от планов посетить Россию в День Победы, несмотря на угрозы Владимира Зеленского. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T10:39:00+03:00

2025-05-04T10:39:00+03:00

2025-05-04T11:50:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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БРАТИСЛАВА, 4 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не отказался от планов посетить Россию в День Победы, несмотря на угрозы Владимира Зеленского."Я на празднование 80-летия годовщины (Победы в Москве. — Прим. ред.) еду. Точка", — сказал он на пресс-конференции.Премьер назвал угрозы со стороны Украины проявлением неуважения к стране, которая понесла самые большие потери в борьбе с фашизмом."По моему мнению, это неприемлемые вещи", — заключил Фицо.Накануне Зеленский отверг мирное предложение Москвы, отметив, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в российской столице.Мирные инициативы ПутинаНакануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.

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https://ria.ru/20250503/peremirie-2014781779.html

https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014839508.html

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