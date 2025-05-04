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Фицо высказался об угрозах Зеленского в адрес гостей парада Победы в Москве - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:39 04.05.2025 (обновлено: 11:50 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/fitso--2014849969.html
Фицо высказался об угрозах Зеленского в адрес гостей парада Победы в Москве
Фицо высказался об угрозах Зеленского в адрес гостей парада Победы в Москве - РИА Новости, 04.05.2025
Фицо высказался об угрозах Зеленского в адрес гостей парада Победы в Москве
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не отказался от планов посетить Россию в День Победы, несмотря на угрозы Владимира Зеленского. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:39:00+03:00
2025-05-04T11:50:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 4 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не отказался от планов посетить Россию в День Победы, несмотря на угрозы Владимира Зеленского."Я на празднование 80-летия годовщины (Победы в Москве. — Прим. ред.) еду. Точка", — сказал он на пресс-конференции.Премьер назвал угрозы со стороны Украины проявлением неуважения к стране, которая понесла самые большие потери в борьбе с фашизмом."По моему мнению, это неприемлемые вещи", — заключил Фицо.Накануне Зеленский отверг мирное предложение Москвы, отметив, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в российской столице.Мирные инициативы ПутинаНакануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.
https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014840743.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, москва, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, россия, в мире, вооруженные силы украины, украина
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Фицо высказался об угрозах Зеленского в адрес гостей парада Победы в Москве

Фицо назвал угрозы Зеленского гостям парада Победы в Москве неприемлемыми

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 4 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не отказался от планов посетить Россию в День Победы, несмотря на угрозы Владимира Зеленского.
"Я на празднование 80-летия годовщины (Победы в Москве. — Прим. ред.) еду. Точка", — сказал он на пресс-конференции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
"Опасные вещи". Зеленский истерично ответил на заявление Орбана
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Премьер назвал угрозы со стороны Украины проявлением неуважения к стране, которая понесла самые большие потери в борьбе с фашизмом.
«
"По моему мнению, это неприемлемые вещи", — заключил Фицо.
Накануне Зеленский отверг мирное предложение Москвы, отметив, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в российской столице.

Это не первое резонансное высказывание Зеленского на эту тему. Он уже говорил о "болевых точках" России и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что торжественное мероприятие состоится, россияне будут с гордостью наблюдать за ним.

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Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Зеленский пригрозил другим странам из-за России
08:20
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваСловакияРоберт ФицоВладимир ЗеленскийРоссияВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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