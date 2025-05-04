Фицо высказался об угрозах Зеленского в адрес гостей парада Победы в Москве
Фицо назвал угрозы Зеленского гостям парада Победы в Москве неприемлемыми
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 4 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не отказался от планов посетить Россию в День Победы, несмотря на угрозы Владимира Зеленского.
"Я на празднование 80-летия годовщины (Победы в Москве. — Прим. ред.) еду. Точка", — сказал он на пресс-конференции.
Премьер назвал угрозы со стороны Украины проявлением неуважения к стране, которая понесла самые большие потери в борьбе с фашизмом.
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"По моему мнению, это неприемлемые вещи", — заключил Фицо.
Накануне Зеленский отверг мирное предложение Москвы, отметив, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в российской столице.
Это не первое резонансное высказывание Зеленского на эту тему. Он уже говорил о "болевых точках" России и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что торжественное мероприятие состоится, россияне будут с гордостью наблюдать за ним.
Мирные инициативы Путина
Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.