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На АЭС в Финляндии произошла утечка водорода - РИА Новости, 04.05.2025
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17:59 04.05.2025 (обновлено: 19:49 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/finlyandiya-2014908332.html
На АЭС в Финляндии произошла утечка водорода
На АЭС в Финляндии произошла утечка водорода - РИА Новости, 04.05.2025
На АЭС в Финляндии произошла утечка водорода
Второй энергоблок финской АЭС "Ловииса" работает на пониженной мощности из-за утечки водорода, сообщила компания-оператор Fortum. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T17:59:00+03:00
2025-05-04T19:49:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Второй энергоблок финской АЭС "Ловииса" работает на пониженной мощности из-за утечки водорода, сообщила компания-оператор Fortum. "Второй блок электростанции "Ловииса" будет работать в половинную мощность в воскресенье, 4 мая, на время ремонта теплообменника генератора. Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода", — говорится в заявлении. По словам оператора, проблему обнаружили и устранили в одном из четырех теплообменников, ремонтные работы займут два дня. Первый энергоблок станции работает в штатном режиме. АЭС "Ловииса" располагается на юге Финляндии. Два ее энергоблока производят более десяти процентов потребляемой в стране электроэнергии.
https://ria.ru/20250415/aes-2011455256.html
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в мире, финляндия
В мире, Финляндия
На АЭС в Финляндии произошла утечка водорода

Fortum: на энергоблоке № 2 АЭС "Ловииса" в Финляндии произошла утечка водорода

© AP Photo / Lehtikuva, Antti Aimo-KoivistoРабочий на АЭС в Финляндии
Рабочий на АЭС в Финляндии - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Lehtikuva, Antti Aimo-Koivisto
Рабочий на АЭС в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Второй энергоблок финской АЭС "Ловииса" работает на пониженной мощности из-за утечки водорода, сообщила компания-оператор Fortum.
«
"Второй блок электростанции "Ловииса" будет работать в половинную мощность в воскресенье, 4 мая, на время ремонта теплообменника генератора. Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода", — говорится в заявлении.
По словам оператора, проблему обнаружили и устранили в одном из четырех теплообменников, ремонтные работы займут два дня. Первый энергоблок станции работает в штатном режиме.
АЭС "Ловииса" располагается на юге Финляндии. Два ее энергоблока производят более десяти процентов потребляемой в стране электроэнергии.
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