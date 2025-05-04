https://ria.ru/20250504/finlyandiya-2014908332.html

На АЭС в Финляндии произошла утечка водорода

На АЭС в Финляндии произошла утечка водорода - РИА Новости, 04.05.2025

На АЭС в Финляндии произошла утечка водорода

Второй энергоблок финской АЭС "Ловииса" работает на пониженной мощности из-за утечки водорода, сообщила компания-оператор Fortum. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T17:59:00+03:00

2025-05-04T17:59:00+03:00

2025-05-04T19:49:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Второй энергоблок финской АЭС "Ловииса" работает на пониженной мощности из-за утечки водорода, сообщила компания-оператор Fortum. "Второй блок электростанции "Ловииса" будет работать в половинную мощность в воскресенье, 4 мая, на время ремонта теплообменника генератора. Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода", — говорится в заявлении. По словам оператора, проблему обнаружили и устранили в одном из четырех теплообменников, ремонтные работы займут два дня. Первый энергоблок станции работает в штатном режиме. АЭС "Ловииса" располагается на юге Финляндии. Два ее энергоблока производят более десяти процентов потребляемой в стране электроэнергии.

https://ria.ru/20250415/aes-2011455256.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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