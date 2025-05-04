На АЭС в Финляндии произошла утечка водорода
Fortum: на энергоблоке № 2 АЭС "Ловииса" в Финляндии произошла утечка водорода
© AP Photo / Lehtikuva, Antti Aimo-KoivistoРабочий на АЭС в Финляндии
© AP Photo / Lehtikuva, Antti Aimo-Koivisto
Рабочий на АЭС в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Второй энергоблок финской АЭС "Ловииса" работает на пониженной мощности из-за утечки водорода, сообщила компания-оператор Fortum.
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"Второй блок электростанции "Ловииса" будет работать в половинную мощность в воскресенье, 4 мая, на время ремонта теплообменника генератора. Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода", — говорится в заявлении.
По словам оператора, проблему обнаружили и устранили в одном из четырех теплообменников, ремонтные работы займут два дня. Первый энергоблок станции работает в штатном режиме.
АЭС "Ловииса" располагается на юге Финляндии. Два ее энергоблока производят более десяти процентов потребляемой в стране электроэнергии.
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