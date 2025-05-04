Рейтинг@Mail.ru
В Британии раскрыли, зачем ЕС нужна Украина - РИА Новости, 04.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:44 04.05.2025 (обновлено: 12:02 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/evrosoyuz-2014834380.html
В Британии раскрыли, зачем ЕС нужна Украина
В Британии раскрыли, зачем ЕС нужна Украина - РИА Новости, 04.05.2025
В Британии раскрыли, зачем ЕС нужна Украина
Евросоюзу необходим конфликт с Россией для продвижения своих интересов среди стран-участниц, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T05:44:00+03:00
2025-05-04T12:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
европа
украина
александр меркурис
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Евросоюзу необходим конфликт с Россией для продвижения своих интересов среди стран-участниц, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Проблема ЕС лежит в самом его сердце. Лидеры Европы в течение последних десяти лет создавали проект евроинтеграции, и они используют бессмысленный конфликт с Россией, чтобы ускорить процесс евроинтеграции", — сказал он.Аналитик отметил, что для достижения планов Европы по евроинтеграции всегда нужен был конфликт, чтобы ускорить процесс."Еврокомиссия теперь занимается энергетикой, введением санкций, денежной политикой. Используя идею конфликта, они продвигают еврооблигации, выпущенные не каким-либо государством, а самим ЕС, Брюссель теперь думает о своей собственной армии и собирает свои налоги", — заключил Меркурис.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250504/ft-2014833047.html
https://ria.ru/20250501/estoniya-2014539811.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, украина, александр меркурис, евросоюз, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Европа, Украина, Александр Меркурис, Евросоюз, Еврокомиссия
В Британии раскрыли, зачем ЕС нужна Украина

Аналитик Меркурис: конфликт с Россией был запланирован Евросоюзом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Евросоюзу необходим конфликт с Россией для продвижения своих интересов среди стран-участниц, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Проблема ЕС лежит в самом его сердце. Лидеры Европы в течение последних десяти лет создавали проект евроинтеграции, и они используют бессмысленный конфликт с Россией, чтобы ускорить процесс евроинтеграции", — сказал он.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
СМИ рассказали, как Украина может возобновить агрессию против России
05:02
Аналитик отметил, что для достижения планов Европы по евроинтеграции всегда нужен был конфликт, чтобы ускорить процесс.
"Еврокомиссия теперь занимается энергетикой, введением санкций, денежной политикой. Используя идею конфликта, они продвигают еврооблигации, выпущенные не каким-либо государством, а самим ЕС, Брюссель теперь думает о своей собственной армии и собирает свои налоги", — заключил Меркурис.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Европа спасена: Эстония составит компанию Украине
1 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЕвропаУкраинаАлександр МеркурисЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала