https://ria.ru/20250504/evrosoyuz-2014834380.html

В Британии раскрыли, зачем ЕС нужна Украина

В Британии раскрыли, зачем ЕС нужна Украина - РИА Новости, 04.05.2025

В Британии раскрыли, зачем ЕС нужна Украина

Евросоюзу необходим конфликт с Россией для продвижения своих интересов среди стран-участниц, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T05:44:00+03:00

2025-05-04T05:44:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Евросоюзу необходим конфликт с Россией для продвижения своих интересов среди стран-участниц, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Проблема ЕС лежит в самом его сердце. Лидеры Европы в течение последних десяти лет создавали проект евроинтеграции, и они используют бессмысленный конфликт с Россией, чтобы ускорить процесс евроинтеграции", — сказал он.Аналитик отметил, что для достижения планов Европы по евроинтеграции всегда нужен был конфликт, чтобы ускорить процесс."Еврокомиссия теперь занимается энергетикой, введением санкций, денежной политикой. Используя идею конфликта, они продвигают еврооблигации, выпущенные не каким-либо государством, а самим ЕС, Брюссель теперь думает о своей собственной армии и собирает свои налоги", — заключил Меркурис.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250504/ft-2014833047.html

https://ria.ru/20250501/estoniya-2014539811.html

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в мире, россия, европа, украина, александр меркурис, евросоюз, еврокомиссия