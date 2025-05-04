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Умерла актриса Малого театра Алефтина Евдокимова - РИА Новости, 04.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:26 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/evdokimova-2014874488.html
Умерла актриса Малого театра Алефтина Евдокимова
Умерла актриса Малого театра Алефтина Евдокимова - РИА Новости, 04.05.2025
Умерла актриса Малого театра Алефтина Евдокимова
Актриса Малого театра, народная артистка России Алефтина Евдокимова умерла в возрасте 85 лет, сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:26:00+03:00
2025-05-04T13:26:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Актриса Малого театра, народная артистка России Алефтина Евдокимова умерла в возрасте 85 лет, сообщили в пресс-службе театра. "Малый театр постигло страшное горе – 4 мая на 86-м году жизни скончалась народная артистка России, актриса Малого театра Алефтина Николаевна Евдокимова", - говорится в сообщении на сайте театра. С 1963 года Алефтина Николаевна служила сцене родного театра и сыграла здесь более 60 ролей, отметили в пресс-службе. "Актриса редкого сценического обаяния", как отметили в театре, выходила на сцену как Амалия в "Разбойниках" Ф. Шиллера, Абигайль в "Стакане воды" Э. Скриба, Наташа в "Униженных и оскорблённых" Ф.М.Достоевского, Балабаница в "Золотом руне" А. Гуляшки, Мачеха в "Золушке" Е. Шварца, Евдокия Лопухина в спектакле "Царь Пётр и Алексей" Ф. Горенштейна. "Коллектив театра глубоко скорбит и приносит искренние соболезнования родным и близким Алефтины Николаевны", - говорится в сообщении. Информацию о дате и месте прощания сообщат позже.
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россия, малый театр, москва, новости культуры, алефтина евдокимова
Культура, Россия, Малый театр, Москва, Новости культуры, Алефтина Евдокимова
Умерла актриса Малого театра Алефтина Евдокимова

Актриса Малого театра Алефтина Евдокимова умерла в возрасте 85 лет

© Фото : Малый театр РоссииАктриса Малого театра Алефтина Евдокимова
Актриса Малого театра Алефтина Евдокимова - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фото : Малый театр России
Актриса Малого театра Алефтина Евдокимова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Актриса Малого театра, народная артистка России Алефтина Евдокимова умерла в возрасте 85 лет, сообщили в пресс-службе театра.
«
"Малый театр постигло страшное горе – 4 мая на 86-м году жизни скончалась народная артистка России, актриса Малого театра Алефтина Николаевна Евдокимова", - говорится в сообщении на сайте театра.
С 1963 года Алефтина Николаевна служила сцене родного театра и сыграла здесь более 60 ролей, отметили в пресс-службе.
«
"Актриса редкого сценического обаяния", как отметили в театре, выходила на сцену как Амалия в "Разбойниках" Ф. Шиллера, Абигайль в "Стакане воды" Э. Скриба, Наташа в "Униженных и оскорблённых" Ф.М.Достоевского, Балабаница в "Золотом руне" А. Гуляшки, Мачеха в "Золушке" Е. Шварца, Евдокия Лопухина в спектакле "Царь Пётр и Алексей" Ф. Горенштейна.
"Коллектив театра глубоко скорбит и приносит искренние соболезнования родным и близким Алефтины Николаевны", - говорится в сообщении.
Информацию о дате и месте прощания сообщат позже.
 
КультураРоссияМалый театрМоскваНовости культурыАлефтина Евдокимова
 
 
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