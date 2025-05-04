https://ria.ru/20250504/evdokimova-2014874488.html

Умерла актриса Малого театра Алефтина Евдокимова

Умерла актриса Малого театра Алефтина Евдокимова - РИА Новости, 04.05.2025

Умерла актриса Малого театра Алефтина Евдокимова

Актриса Малого театра, народная артистка России Алефтина Евдокимова умерла в возрасте 85 лет, сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T13:26:00+03:00

2025-05-04T13:26:00+03:00

2025-05-04T13:26:00+03:00

культура

россия

малый театр

москва

новости культуры

алефтина евдокимова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014873777_0:118:540:422_1920x0_80_0_0_edb5bfb407f0c53695dcabc4eb56a76e.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Актриса Малого театра, народная артистка России Алефтина Евдокимова умерла в возрасте 85 лет, сообщили в пресс-службе театра. "Малый театр постигло страшное горе – 4 мая на 86-м году жизни скончалась народная артистка России, актриса Малого театра Алефтина Николаевна Евдокимова", - говорится в сообщении на сайте театра. С 1963 года Алефтина Николаевна служила сцене родного театра и сыграла здесь более 60 ролей, отметили в пресс-службе. "Актриса редкого сценического обаяния", как отметили в театре, выходила на сцену как Амалия в "Разбойниках" Ф. Шиллера, Абигайль в "Стакане воды" Э. Скриба, Наташа в "Униженных и оскорблённых" Ф.М.Достоевского, Балабаница в "Золотом руне" А. Гуляшки, Мачеха в "Золушке" Е. Шварца, Евдокия Лопухина в спектакле "Царь Пётр и Алексей" Ф. Горенштейна. "Коллектив театра глубоко скорбит и приносит искренние соболезнования родным и близким Алефтины Николаевны", - говорится в сообщении. Информацию о дате и месте прощания сообщат позже.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, малый театр, москва, новости культуры, алефтина евдокимова